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भारत-अमेरिका व्यापार समझौता अंतिम चरण में, राष्ट्रपति ट्रंप बोले- डील के बेहद करीब हैं दोनों देश

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मंगलवार को महाराष्ट्र के मुंबई में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात की. ( ians )

नई दिल्ली: भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित द्विपक्षीय व्यापार समझौता अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के विदेश मंत्रालय दोनों ने इस बात के साफ संकेत दिए हैं कि दोनों देश एक बेहद महत्वपूर्ण और 'बिल्कुल अलग तरह की' ट्रेड डील फाइनल करने के बेहद करीब हैं. यह बड़ी प्रगति ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो दो दिवसीय भारत दौरे पर मुंबई पहुंचे हैं.

मंगलवार को मुंबई में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के बीच एक हाई-लेवल बैठक हुई. इस बैठक में दोनों देशों ने व्यापार, रक्षा, तकनीक और ऊर्जा सुरक्षा सहित कई अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की.

राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान: 'हम बहुत करीब हैं'

इस पूरे घटनाक्रम पर वाशिंगटन के ओवल ऑफिस से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है. उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ एक प्रेस वार्ता के दौरान ट्रंप ने कहा, "भारत और अमेरिका एक डील करना चाहते हैं और हम इसके बेहद करीब हैं." हालांकि, राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि यह समझौता पहले के पारंपरिक व्यापार समझौतों से काफी अलग होने वाला है. ट्रंप प्रशासन की नई आर्थिक नीति में 'टैरिफ' और 'पारस्परिक बाजार पहुंच' को केंद्रीय स्थान दिया गया है, जिसका असर इस नए समझौते में भी देखने को मिलेगा. मुंबई में जयशंकर-रुबियो की मुलाकात

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मुंबई में हुई इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर जानकारी साझा की. उन्होंने लिखा, "मुंबई में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मिलकर बेहद खुशी हुई. हमने व्यापार, ऊर्जा, तकनीक, रक्षा और दोनों देशों के लोगों के आपसी संबंधों (पीपुल-टू-पीपुल टाईज) पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा की. इसके साथ ही क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर भी विचारों का आदान-प्रदान हुआ." दूसरी ओर, मार्को रुबियो ने भी 'X' पर लिखा कि उन्होंने और जयशंकर ने ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा सहयोग पर खास बातचीत की है, जो अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी. 'फ्रीडम 250' रिसेप्शन में शामिल हुए दोनों नेता

इस दौरे के दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर द्वारा आयोजित अमेरिकी 'फ्रीडम 250' रिसेप्शन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. इस दौरान भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री और दोनों देशों के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे. विदेश मंत्रालय (MEA) के मुताबिक, मार्को रुबियो का इस साल का यह दूसरा भारत दौरा है. इससे पहले वे मई 2026 में नई दिल्ली आए थे. यह लगातार हो रही हाई-लेवल बैठकें दर्शाती हैं कि दोनों देश 21वीं सदी के 'भारत-अमेरिका कॉम्पैक्ट' को लेकर कितने गंभीर हैं.