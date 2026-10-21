भारत-अमेरिका व्यापार समझौता अंतिम चरण में, राष्ट्रपति ट्रंप बोले- डील के बेहद करीब हैं दोनों देश
भारत-अमेरिका व्यापार समझौता अंतिम चरण में है, मुंबई में जयशंकर-रुबियो की वार्ता और राष्ट्रपति ट्रंप के बयान से नई ट्रेड डील का रास्ता साफ हुआ.
Published : October 21, 2026 at 10:01 AM IST
नई दिल्ली: भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित द्विपक्षीय व्यापार समझौता अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के विदेश मंत्रालय दोनों ने इस बात के साफ संकेत दिए हैं कि दोनों देश एक बेहद महत्वपूर्ण और 'बिल्कुल अलग तरह की' ट्रेड डील फाइनल करने के बेहद करीब हैं. यह बड़ी प्रगति ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो दो दिवसीय भारत दौरे पर मुंबई पहुंचे हैं.
मंगलवार को मुंबई में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के बीच एक हाई-लेवल बैठक हुई. इस बैठक में दोनों देशों ने व्यापार, रक्षा, तकनीक और ऊर्जा सुरक्षा सहित कई अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की.
राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान: 'हम बहुत करीब हैं'
इस पूरे घटनाक्रम पर वाशिंगटन के ओवल ऑफिस से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है. उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ एक प्रेस वार्ता के दौरान ट्रंप ने कहा, "भारत और अमेरिका एक डील करना चाहते हैं और हम इसके बेहद करीब हैं."
हालांकि, राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि यह समझौता पहले के पारंपरिक व्यापार समझौतों से काफी अलग होने वाला है. ट्रंप प्रशासन की नई आर्थिक नीति में 'टैरिफ' और 'पारस्परिक बाजार पहुंच' को केंद्रीय स्थान दिया गया है, जिसका असर इस नए समझौते में भी देखने को मिलेगा.
मुंबई में जयशंकर-रुबियो की मुलाकात
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मुंबई में हुई इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर जानकारी साझा की. उन्होंने लिखा, "मुंबई में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मिलकर बेहद खुशी हुई. हमने व्यापार, ऊर्जा, तकनीक, रक्षा और दोनों देशों के लोगों के आपसी संबंधों (पीपुल-टू-पीपुल टाईज) पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा की. इसके साथ ही क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर भी विचारों का आदान-प्रदान हुआ."
दूसरी ओर, मार्को रुबियो ने भी 'X' पर लिखा कि उन्होंने और जयशंकर ने ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा सहयोग पर खास बातचीत की है, जो अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी.
'फ्रीडम 250' रिसेप्शन में शामिल हुए दोनों नेता
इस दौरे के दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर द्वारा आयोजित अमेरिकी 'फ्रीडम 250' रिसेप्शन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. इस दौरान भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री और दोनों देशों के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे. विदेश मंत्रालय (MEA) के मुताबिक, मार्को रुबियो का इस साल का यह दूसरा भारत दौरा है. इससे पहले वे मई 2026 में नई दिल्ली आए थे. यह लगातार हो रही हाई-लेवल बैठकें दर्शाती हैं कि दोनों देश 21वीं सदी के 'भारत-अमेरिका कॉम्पैक्ट' को लेकर कितने गंभीर हैं.
दोनों देशों के लिए क्यों खास है यह डील?
अमेरिका इस समय भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है. इस नए व्यापार समझौते से दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर बड़ा असर पड़ने की उम्मीद है:
भारत के लिए अवसर: इस समझौते से भारत के प्रमुख निर्यात क्षेत्रों जैसे फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग सामान, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) सेवाओं को अमेरिकी बाजार में बड़ी राहत मिल सकती है.
अमेरिका के लिए फायदा: अमेरिकी कंपनियां भारत के तेजी से बढ़ते उपभोक्ता बाजार और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपनी पैठ बढ़ाना चाहती हैं. अमेरिका चाहता है कि भारतीय बाजारों में उसके कृषि और औद्योगिक उत्पादों को कम टैरिफ पर एंट्री मिले.
ऊर्जा और रक्षा साझेदारी: दोनों देशों के बीच सिर्फ व्यापार ही नहीं, बल्कि ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्र में भी रणनीतिक सहयोग बढ़ रहा है. अमेरिका भारत को कच्चे तेल की रिफाइनिंग के क्षेत्र में एक 'सुपरपावर' मानता है और दोनों देश मिलकर अपनी क्रिटिकल सप्लाई चेन को और सुरक्षित करना चाहते हैं.
विशेषज्ञों का मानना है कि यद्यपि दोनों देशों के बीच अप्रवासन और कुछ खास टैरिफ को लेकर छोटे-मोटे मतभेद रहे हैं, लेकिन वैश्विक मंच पर दोनों देशों के मुख्य राष्ट्रीय हित पूरी तरह से एक समान हैं. अब दोनों देशों के अधिकारियों और राजनयिकों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि इस ऐतिहासिक और नए स्वरूप वाले व्यापार समझौते का आधिकारिक ऐलान कब और किस रूप में होता है.
यह भी पढ़ें- मुंबई में जयशंकर से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो; बोले- भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के बेहद करीब