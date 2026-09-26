US विदेश विभाग का बड़ा बयान: अंतिम चरण में पहुंचा भारत-अमेरिका व्यापार सौदा, जल्द होगी बड़ी घोषणा
अमेरिकी विदेश विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार भारत-अमेरिका व्यापार समझौता 90 प्रतिशत पूरा हो चुका है, कुछ अंतिम मुद्दों पर काम चल रहा है.
Published : September 26, 2026 at 10:08 AM IST
न्यूयॉर्क: भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित व्यापार समझौता अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है. अमेरिकी विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, दोनों देश इस समझौते के 90 प्रतिशत से अधिक हिस्से को पूरा कर चुके हैं और अब केवल कुछ अंतिम बारीक विवरणों को सुलझाना बाकी है. इस ऐतिहासिक समझौते से दोनों देशों के द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को एक ऐसा नया स्तर और गति मिलेगी, जो पिछले कई दशकों में नहीं देखी गई है.
दशकों पुराने मतभेद होंगे दूर
व्यापार हमेशा से भारत और अमेरिका के रणनीतिक संबंधों में सबसे पेचीदा और संवेदनशील मुद्दा रहा है. पीटीआई के एक सवाल का जवाब देते हुए अमेरिकी अधिकारी ने कहा, "व्यापारिक मोर्चे पर यह समझौता भारत-अमेरिका संबंधों को एक अलग ऊंचाई पर ले जाएगा. दोनों देशों के बीच व्यापारिक नीतियां हमेशा से एक बड़ा गतिरोध रही हैं. लेकिन अब हम इसके बेहद करीब हैं और बहुत जल्द इस संबंध में एक बड़ी और रोमांचक घोषणा देखने को मिल सकती है."
आगामी राजनयिक दौरों से बढ़ेगी नजदीकी
यह बड़ी आर्थिक कूटनीतिक सफलता ऐसे समय में आ रही है जब दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय बैठकों का सिलसिला जारी है. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो अक्टूबर 2026 में भारत का दौरा करने वाले हैं. इसके अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर 2026 में अमेरिका के फ्लोरिडा में आयोजित होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका जाएंगे. अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान कई बड़े और रणनीतिक समझौतों की आधिकारिक घोषणाएं की जा सकती हैं.
'क्वाड' और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी
यह साल भारत और अमेरिका के राजनयिक इतिहास में बेहद असाधारण रहा है. यह पहली बार है जब दोनों देशों के विदेश मंत्री एक ही वर्ष में तीसरी बार मिलने जा रहे हैं, जो क्वाड देशों (भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया) के बीच बढ़ते आपसी विश्वास और रणनीतिक महत्व को दर्शाता है. इसके अलावा, मई 2027 में नई दिल्ली 'क्वाड' विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिससे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को और मजबूती मिलेगी.
आईएमईसी (IMEC) कॉरिडोर पर भी फोकस
भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) भी अमेरिका और भारत की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है. हालांकि, पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के कारण इस परियोजना की गति थोड़ी धीमी जरूर हुई है, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि क्षेत्र में स्थिरता आते ही आईएमईसी कॉरिडोर का काम बेहद तेजी से आगे बढ़ेगा. भारत और अमेरिका शिपिंग और लॉजिस्टिक्स रूट्स को मैप करने के लिए पहले से ही तैयार हैं, और सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन और इजरायल जैसे देश भी इस कॉरिडोर के अपने-अपने हिस्सों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं.
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