ETV Bharat / business

भारत-अमेरिका के बीच बड़ी डील, 113 जेट इंजन के लिए GE एयरोस्पेस के साथ एक अरब डॉलर का करार

इस इंजन में एक एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक इंजन उपकरण भी है. यह इंजन के प्रदर्शन पर वास्तविक समय का डेटा प्रदान करता है जिससे पायलट इंजन के बारे में सटीक निर्णय ले पाते हैं. इसका चौड़ा कॉर्ड, उच्च-दाब कंप्रेसर (एचपीसी) पिछली पीढ़ी के इंजनों की तुलना में अधिक दक्षता और कम उत्सर्जन प्रदान करता है.

इस इंजन को आसान रखरखाव के लिए भी डिजाइन किया गया है. इससे स्वामित्व की लागत कम होती है और यह सभी मौजूदा पर्यावरणीय नियमों का पालन करता है. भविष्य में और भी अधिक पर्यावरण के अनुकूल होने के लिए डिजाइन किया गया है.

जीई एफ-414, 1970 के दशक में विकसित जीई एफ-404 इंजन का उन्नत रूप है. यह 18000 पाउंड तक का थ्रस्ट उत्पन्न करता है जो इसे विभिन्न प्रकार के मिशनों में विभिन्न प्रकार के विमानों को संचालित करने की शक्ति प्रदान करता है.

उत्कृष्ट आफ्टरबर्नर प्रकाश और स्थिरता सुनिश्चित करती है कि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त थ्रस्ट तैयार रहे. विशेषज्ञों का कहना है कि एफ-414 में नवीनतम तकनीकें हैं. ये इसकी बहुमुखी प्रतिभा को प्रमाणित करती हैं. इसलिए यह बढ़ती संख्या में उन्नत, अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए पसंदीदा इंजन बन गया है.

यह बोइंग के सुपर हॉर्नेट्स और ग्रिपेन लड़ाकू विमानों के पीछे की शक्ति है. जीई, एफ-414 को 22,000 पाउंड (98 kN) थ्रस्ट क्लास में एक अमेरिकी आफ्टर-बर्निंग टर्बोफैन इंजन बताता है. यह तेज इंजन थ्रॉटल रिस्पॉन्स और शून्य थ्रॉटल के साथ मांग पर इंजन आराम से प्रदर्शन करता है.

इसमें आखिरी मिग-21 विमानों की सेवानिवृत्ति के साथ, छह दशकों में यह अपने सबसे निचले स्तर पर है. भारत में इसका उत्पादन शुरू होने के बाद जीई एफ-414 भविष्य के सभी लड़ाकू विमानों को शक्ति प्रदान करेगा. इनमें तेजस एमके II, उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान (AMCA) और साथ ही भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर (TEDBF) शामिल हैं.

इस सौदे से भारत की जेट उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होगी. विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को अपने दुश्मनों के खिलाफ एक साथ दो मोर्चों पर युद्ध लड़ने के लिए कम से कम 756 लड़ाकू विमानों - यानी 42 स्क्वाड्रनों की आवश्यकता है. लेकिन फिलहाल, भारतीय वायु सेना (IAF) सितंबर 2025 तक केवल लगभग 29 स्क्वाड्रन (464-522 विमान) का संचालन कर रही है.

जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका ने भारतीय वायु सेना (IAF) के लिए लड़ाकू जेट इंजन बनाने को लेकर हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और जीई एयरोस्पेस के बीच समझौते की घोषणा की. ऐसा माना जा रहा है कि इस सौदे की लागत लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 8,870 करोड़ रुपये) है.

मई 2023 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उनके अमेरिकी समकक्ष जेक सुलिवन के बीच वार्ता के अंत में इस बात की पुष्टि हुई कि जेट इंजन के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का अनुरोध किया गया.

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की योजनाएँ अमेरिका के सख्त प्रौद्योगिकी निर्यात नियंत्रणों के कारण विफल हो गई और यह सौदा वर्षों तक ठंडे बस्ते में पड़ा रहा. इस वर्ष यह फिर से महत्वपूर्ण हो गया जब भारत और अमेरिका ने अपनी नई पहल, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल (आईसीईटी) के नए विवरणों की घोषणा की. तब से यह सौदा आगे बढ़ा है.

2010 में जीई को विमान के एक उन्नत संस्करण के लिए एक अधिक शक्तिशाली संस्करण, एफ-414, प्रदान करने के लिए चुना गया था. ये पहले से ही तेजस जेट के लिए एफ-404 इंजन की आपूर्ति करती है. कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार योजना यह थी कि अमेरिकी कंपनी शुरुआत में कुछ इंजनों की आपूर्ति करेगी और फिर भारत में उनका सह-निर्माण करेगी.

प्रतिष्ठित एफ-404 इंजन के साथ अपने डिजाइन को साझा करते हुए एफ-414, 5600 से अधिक निर्मित एफ- 404/ एफ-414 इंजनों और संयुक्त रूप से 18 मिलियन इंजन उड़ान घंटों की नींव पर खड़ा है. आठ देशों में एफ414-संचालित विमान परिचालन में हैं या ऑर्डर पर है. एफ- 414 इंजन के प्रदर्शन की कुंजी इसका तेज इंजन थ्रॉटल प्रतिक्रिया और शून्य थ्रॉटल प्रतिबंध हैं. इंजन को 22000 पाउंड (98 kN) थ्रस्ट पर रेट किया गया है और यह 9:1 थ्रस्ट-टू-वेट अनुपात वर्ग में है. एफ-414 एक उल्लेखनीय इंजन है जिसमें युद्धक के लिए सिद्ध परिचालन और युद्ध अनुभव है.

एफ-414 की उत्पत्ति एक ऐसे इंजन की चाहत से हुई थी जो 1991 में उन्नत ए/ए-18 के लिए बढ़ी हुई रेंज और संचालन क्षमता प्रदान कर सके. एफ-414 ने आधिकारिक तौर पर 1998 में सेवा में प्रवेश किया. इसने जीई के एफ- 412 इंजन के कोर को एक उन्नत निम्न-दाब प्रणाली के साथ जोड़कर 25 प्रतिशत अधिक थ्रस्ट प्रदान किया.

हैदराबाद: हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने भारत के तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एलसीए) कार्यक्रम को शक्ति प्रदान करने के लिए 113 एफ-404 जीई आईएन-20 जेट इंजन की आपूर्ति के लिए जीई एयरोस्पेस के साथ एक अरब डॉलर के ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं.

साब JAS 39 E/F, ग्रिपेन NG, स्वीडन, 2021, 150

KAI KF-21 बोरामे, दक्षिण कोरिया, अपेक्षित 2026, 120

HAL तेजस मार्क 2, भारत, अपेक्षित 2026, 100

भारत का लड़ाकू जेट इंजन विकसित करने के प्रयासों का इतिहास

भारत की कावेरी इंजन परियोजना का इतिहास काफी लंबा है. हालाँकि इसमें कई निराशाएँ और असफलताएँ और कुछ सफलताएँ भी शामिल हैं. यह परियोजना 1980 के दशक के अंत में शुरू हुई थी, जब डीआरडीओ को हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) तेजस को शक्ति प्रदान करने के लिए एक स्वदेशी जेट इंजन विकसित करने हेतु एक कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति दी गई थी.

भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने गैस टर्बाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान (जीटीआरई) को एलसीए के लिए जीटीएक्स-37 इंजन विकसित करने का काम सौंपा. इसके बाद 1989 के अंत में महत्वाकांक्षी कावेरी इंजन परियोजना को मंजूरी दी गई.

1990 के दशक में भारत ने घरेलू लड़ाकू जेट इंजन विकसित करने के अपने लंबे समय से संजोए सपने को पुनर्जीवित करने का भी निर्णय लिया. उस समय कई घटनाएं हो रही थी. इसमें प्रमुख रूप से भारत आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ा रहा था. साथ ही अपने बाजारों को खोल रहा था. इसके अलावा परमाणु परीक्षण कर रहा था. इसी दौरान सोवियत संघ के पतन के बाद अपनी रक्षा साझेदारियों में विविधता ला रहा था.

उल्लेखनीय है कि स्वदेशी रूप से विकसित एचएफ-24 मारुत लड़ाकू विमान में प्रयुक्त 21.6 केएन ऑर्फियस 703 इंजन के रिहीट वर्जन को विकसित करने के एचएएल के पूर्व प्रयास विफल हो गए थे. कावेरी परियोजना जिसे 53 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्त पोषण प्राप्त हुआ था ने कावेरी इंजनों के 17 प्रोटोटाइप विकसित करने की योजना बनाई थी. हालाँकि, पहली बोली केवल 'कबीनी' नामक मुख्य मॉड्यूल ही प्राप्त कर सकी. तीसरा प्रोटोटाइप पहला ऐसा प्रोटोटाइप था जिसमें पहले तीन कंप्रेसर चरणों पर परिवर्तनशील इनलेट गाइड वेन लगे थे और इसका पहला परीक्षण 1995 में हुआ था.

कावेरी इंजन का पहला पूर्ण परीक्षण 1996 में हुआ था. सभी पांच भू-परीक्षण प्रोटोटाइप का परीक्षण 1998 में किया गया था. प्रारंभिक उड़ान परीक्षण 1999 में किए जाने की योजना थी. तेजस का परीक्षण 2000 में होना था. हालांकि 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों के बाद लगाए गए कठोर प्रतिबंधों के कारण प्रौद्योगिकी अधिग्रहण संबंधी कठिनाइयों के कारण कावेरी परियोजना धीमी हो गई.

कावेरी परियोजना 2004 के मध्य तक धीमी गति से चलती रही जब रूस में एक विशेष परीक्षण के दौरान हुई विफलता ने तेजस लड़ाकू विमानों के पहले उत्पादन बैच के साथ इसके कार्यान्वयन की सभी उम्मीदें समाप्त कर दी. कावेरी इंजन को 2008 में अपने दूसरे विशेष परीक्षण के लिए फिर से रूस भेजा गया, हालाँकि 2007 में जीटीआरई ने इस परियोजना को दो अलग-अलग कार्यक्रमों में विभाजित करने का निर्णय लिया.

कावेरी के एक प्रोटोटाइप (K-9) का 4 नवंबर, 2010 को मॉस्को के ग्रोमोव फ्लाइट रिसर्च इंस्टीट्यूट में सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया था. परीक्षण के परिणाम आशाजनक थे लेकिन 2011 की सीएजी रिपोर्ट एक बड़ा झटका थी. इसने कार्यक्रम की लागत में वृद्धि को उजागर किया जिसमें छह में से केवल दो लक्ष्य ही पूरे हो पाए थे.

डीआरडीओ ने 2014 तक इस परियोजना को लगभग छोड़ दिया था, लेकिन 2016 में इसे पुनर्जीवित किया गया जब भारत ने कावेरी इंजनों को तेजस लड़ाकू विमान के योग्य बनाने के लिए सफ्रान के साथ सहयोग की घोषणा की. बाद में डीआरडीओ ने अपना ध्यान भारत के स्वदेशी मानवरहित लड़ाकू विमानों को शक्ति प्रदान करने के लिए कावेरी इंजन के शुष्क संस्करण को विकसित करने पर केंद्रित कर दिया. जब यह स्पष्ट हो गया कि कावेरी इंजन जीई इंजनों की जगह नहीं ले सकता तो भारत ने उसी पुराने रास्ते पर आगे बढ़ने का फैसला किया. विदेशी इंजनों वाले स्वदेशी लड़ाकू विमान.

कावेरी इंजन के सामने प्रमुख समस्याएं

नौ पूर्ण प्रोटोटाइप इंजन और चार कोर इंजन विकसित किए गए हैं. 3217 घंटों का इंजन परीक्षण किया गया है. ऊंचाई परीक्षण और फ्लाइंग टेस्ट बेड (एफटीबी) परीक्षण पूरे हो चुके हैं. हालांकि इंजन लड़ाकू विमानों के लिए वे अनुपयुक्त थे.

एक महत्वपूर्ण कमी - लक्षित 81 नॉट के बजाय, इंजन केवल 70.4 केएन का वेट थ्रस्ट उत्पन्न कर सकता था. आवश्यक थ्रस्ट-टू-वेट अनुपात को प्राप्त करने में असमर्थता, उच्च तापमान धातु विज्ञान में कमियों और आफ्टरबर्नर प्रदर्शन और विश्वसनीयता में समस्याओं सहित तकनीकी चुनौतियों के कारण इंजन को 2008 में तेजस से अलग करना पड़ा. इन अड़चनों ने इंजन को कम शक्तिशाली और अधिक वजन वाला बना दिया. विशेष रूप से तेजस प्लेटफॉर्म के लिए जिसने अंततः अधिक शक्तिशाली जीई एफ-404 और बाद में जीई एफ-414 इंजनों को चुना.

कावेरी इंजन को यूसीएवी और भविष्य के प्लेटफार्मों के लिए कैसे पुनः उपयोग में लाया जा रहा है.

तेजस लड़ाकू विमानों में इसका उपयोग बंद कर दिया गया है. हालांकि कावेरी इंजन को नए रक्षा प्लेटफार्मों के लिए पुनः परिकल्पित किया जाने लगा है. इस इंजन का एक व्युत्पन्न वर्तमान में मानवरहित लड़ाकू हवाई वाहनों (यूसीएवी) को शक्ति प्रदान करने के लिए विकासाधीन है. इसमें आगामी घातक स्टील्थ यूसीएवी भी शामिल है.

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के अंतर्गत भारत के गैस टर्बाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान (जीटीआरई) ने 23 दिसंबर, 2024 को उड़ान के दौरान परीक्षण के लिए कावेरी इंजन की मंजूरी की घोषणा की. यह विशेष रूप से घातक स्टील्थ यूसीएवी कार्यक्रम जैसे मानवरहित हवाई वाहनों (यूएवी) के लिए, एयरो-इंजन तकनीक में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है.

वर्तमान स्थिति

इस इंजन को अब भारत के स्वदेशी लंबी दूरी के मानवरहित लड़ाकू हवाई वाहनों (यूसीएवी) जैसे घातक स्टील्थ ड्रोन को शक्ति प्रदान करने के लिए पुनः उपयोग में लाया जा रहा है. रिपोर्टों के अनुसार कावेरी इंजन का रूस में उड़ान परीक्षण चल रहा है. इसमें लगभग 25 घंटे का परीक्षण बाकी है. ये परीक्षण वास्तविक परिस्थितियों में इंजन के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए महत्वपूर्ण हैं.

लड़ाकू जेट इंजन बनाने की तकनीक वाले देश

अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे बहुत कम देशों के पास लड़ाकू जेट इंजन बनाने के लिए आवश्यक तकनीक और धातु विज्ञान उपलब्ध है. प्रमुख जेट इंजन निर्माताओं में प्रैट एंड व्हिटनी, जनरल इलेक्ट्रिक, हनीवेल एयरोस्पेस, सफ्रान एसए (फ्रांस), रोल्स-रॉयस (ब्रिटेन) जैसी अमेरिकी प्रमुख कंपनियाँ और एवियाडविगेटल और एनपीओ सैटर्न जैसी रूसी प्रमुख कंपनियाँ शामिल हैं.