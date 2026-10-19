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भारत-अमेरिका व्यापार समझौता अंतिम चरण में, विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने दिए बड़े संकेत

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ( ians )

नई दिल्ली: भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित द्विपक्षीय व्यापार समझौता अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने सोमवार को घोषणा की है कि दोनों देश इस ऐतिहासिक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब हैं. अपने तीन दिवसीय भारत दौरे से ठीक पहले मध्य एशिया (उज्बेकिस्तान) की यात्रा के दौरान रुबियो ने यह बड़ा बयान दिया.

भू-राजनीति और ऊर्जा सुरक्षा का संतुलन

अमेरिकी विदेश मंत्री ने वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों का हवाला देते हुए अमेरिकी प्रतिबंधों की नीति पर भी खुलकर बात की. उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूसी तेल खरीदारों पर से टैरिफ हटाने और 'लिंडसे ओ. ग्राहम प्रतिबंध अधिनियम' के तहत छूट देने के फैसले के पीछे वैश्विक स्थिरता एक बड़ा कारण थी. रुबियो ने कहा, "हर देश की अपनी भौगोलिक स्थिति और जटिल चुनौतियां होती हैं. कुछ देशों के लिए वैकल्पिक स्रोतों से ऊर्जा जुटाना बेहद कठिन होता है. अमेरिकी प्रशासन राष्ट्रीय सुरक्षा छूट और विदेशी नीतियों का फैसला करते समय इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखता है."

क्या है इस व्यापार समझौते में खास?

इस व्यापार समझौते का मुख्य आधार 'पारस्परिक सहयोग और बाजार हिस्सेदारी' है. इसके तहत दोनों देशों को इन मोर्चों पर बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है अमेरिका की तरफ से राहत: समझौते के शुरुआती ढांचे के तहत अमेरिका ने भारतीय सामानों पर लगने वाले पारस्परिक टैरिफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने पर सहमति जताई है. इसके अलावा, भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने के कारण लगाए गए 25 प्रतिशत के अतिरिक्त शुल्क को भी हटा लिया गया है. भारत की तरफ से रियायत: इसके बदले में भारत अमेरिकी औद्योगिक सामानों और कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क कम या पूरी तरह समाप्त करेगा. इनमें मुख्य रूप से अमेरिकी ड्राई फ्रूट्स (जैसे बादाम, अखरोट), फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट शामिल हैं.