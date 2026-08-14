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ड्रोनों से डेटा चोरी और जासूसी का डर! ट्रम्प ने विदेशी ड्रोनों के आयात पर लगाया 100% तक का भारी टैरिफ

इस फैसले का सबसे बड़ा असर चीनी कंपनी DJI पर पड़ेगा, जिसके पास वैश्विक ड्रोन बाजार का दो-तिहाई से अधिक हिस्सा है.

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डोनाल्ड ट्रम्प (file - AP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 14, 2026 at 9:49 AM IST

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वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने देश में मानवरहित ड्रोनों (UAS) और उनके पुर्जों के आयात पर 100 प्रतिशत तक का भारी-भरकम सीमा शुल्क (टैरिफ) लगाने की घोषणा की है. व्हाइट हाउस द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह सख्त कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और घरेलू रक्षा मजबूत करने के आधार पर उठाया गया है. वर्तमान में वैश्विक ड्रोन बाजार और विशेषकर अमेरिकी बाजार पर चीनी कंपनियों का एकतरफा दबदबा है, जिसे कम करना इस नीति का मुख्य उद्देश्य है.

वाणिज्यिक और औद्योगिक ड्रोन निशाने पर
व्हाइट हाउस के नियमों के मुताबिक, टैरिफ दरों को ड्रोनों की क्षमता और वजन के आधार पर वर्गीकृत किया गया है

  • 100% टैरिफ: यह भारी शुल्क 25 किलोग्राम से अधिक वजन वाले औद्योगिक और वाणिज्यिक ड्रोनों पर लागू होगा. इसके अलावा थर्मल कैमरे और डॉकिंग स्टेशन जैसी उन्नत 'राष्ट्रीय सुरक्षा क्षमताओं' से लैस ड्रोनों पर भी शत-प्रतिशत टैक्स लगेगा.
  • 25% टैरिफ: आम जनता और शौकिया तौर पर उपयोग किए जाने वाले छोटे (हॉबीस्ट) ड्रोनों पर 25 प्रतिशत का शुल्क तय किया गया है.
  • लागू होने की तिथि: इनमें से अधिकांश नई दरें 3 सितंबर 2026 से प्रभावी रूप से लागू हो जाएंगी.

राष्ट्रीय सुरक्षा और जासूसी का खतरा
दिसंबर 2025 में, फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन (FCC) ने चेतावनी दी थी कि विदेशी ड्रोनों से अमेरिका में सीधे हमलों, अनधिकृत निगरानी और संवेदनशील डेटा चोरी का गंभीर खतरा है. यूक्रेन युद्ध ने यह साबित कर दिया है कि साधारण वाणिज्यिक और हॉबीस्ट ड्रोनों को भी आसानी से फ्रंटलाइन हथियारों में बदला जा सकता है. इसलिए, अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका को कच्चे माल और पुर्जों के लिए चीन जैसी विदेशी ताकतों से मुक्त होना ही पड़ेगा.

चीनी दिग्गज 'DJI' की बढ़ेंगी मुश्किलें
इस फैसले का सबसे बड़ा असर चीनी कंपनी DJI (डीजेआई) पर पड़ेगा, जिसके पास वैश्विक ड्रोन बाजार का दो-तिहाई से अधिक हिस्सा है. अमेरिकी सरकार पहले से ही DJI पर चीनी सेना से संबंध होने और उइगर अल्पसंख्यकों की जासूसी में मदद करने का आरोप लगाती रही है. हालांकि, DJI इन आरोपों को खारिज करता आया है.

व्यापार युद्ध में और आई कड़वाहट
यह घोषणा अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव का हिस्सा है. पिछले हफ्ते ही चीन ने मानवाधिकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिबंधों के जवाब में अमेरिकी निर्यात पर प्रतिबंध लगाए थे और छह अमेरिकी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया था. इसके अलावा, जुलाई 2026 के अंत में अमेरिकी सरकार ने ह्यूमनॉइड और चौपाया रोबोटों के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया था.

यह भी पढ़ें- भारत के निर्यात में भारी उछाल, जुलाई में कुल एक्सपोर्ट 13.3% बढ़कर $80 अरब के पार

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