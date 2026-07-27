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US हेल्थकेयर सिस्टम भारत पर निर्भर; 47% दवाएं, 1.97 लाख इंडियन नर्स-डॉक्टर, फिर 200% टैरिफ क्यों?

US Healthcare System India Dependency: इन दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नया टैरिफ प्लान सुर्खियों में है. ट्रंप ने भारत की फार्मा इंडस्ट्री पर 200% टैरिफ लगाने की घोषणा की है. हालांकि, ये 2 साल बाद लागू होगा. जबकि, इस बीच 0% टैरिफ रहेगा. यानी 2 साल तक भारतीय फार्मा कंपनियों के लिए राहत की सांस रहेगी. लेकिन, इसके बाद भारी-भरकम टैक्स देना होगा.

आखिर अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? जबकि, अमेरिका का पूरा स्वास्थ्य सिस्टम भारत पर निर्भर है. भारत के बिना अमेरिका के लिए अपने स्वास्थ्य सिस्टम को चलाना लगभग असंभव है. क्योंकि, दवाओं की सप्लाई से लेकर मेडिकल वर्कफोर्स तक में भारतीय ही भारतीय हैं. आईए जानते हैं कि अमेरिका टैरिफ क्यों लगा रहा है? इसका भारत पर क्या असर होगा? अमेरिका का हेल्थ सिस्टम कैसे भारत पर निर्भर है?

भारत के फार्मास्युटिकल उद्योग कितना बड़ा: रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार, भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया में तीसरे और वैल्यू के हिसाब से 11वें स्थान पर है. इसमें 3,000 से ज्यादा कंपनियां और 10,500 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स शामिल हैं.

घरेलू फार्मास्युटिकल मार्केट की वर्तमान में वैल्यू 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसके 2030 तक 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है. इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार, FY25 में इस सेक्टर का सालाना टर्नओवर 4.72 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच गया. जो पिछले दशक (FY15 से FY25) में 7 एक्सपोर्ट बढ़ोतरी को दिखाता है.

भारत जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा ग्लोबल सप्लायर: भारत जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा ग्लोबल सप्लायर है, जो वैश्विक सप्लाई का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा है. भारत लगभग 60,000 जेनेरिक ब्रांड बनाता है. अमेरिका के बाहर सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में हैं, जिन्हें यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (USFDA) से मंजूरी मिली है, जो भारतीय फार्मास्युटिकल्स की सुरक्षा और क्वालिटी में अंतरराष्ट्रीय भरोसा बढ़ाता है. यहां लगभग 500 एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट (API) बनाने वाली कंपनियां हैं, जो ग्लोबल API उद्योग का लगभग 8 प्रतिशत हिस्सा हैं.

अमेरिकी हेल्थकेयर सेक्टर भारत पर कितना निर्भर: अमेरिका का हेल्थकेयर सिस्टम काफी हद तक भारत पर निर्भर है. भारत वहां इस्तेमाल होने वाली 47% जेनेरिक दवाएं सप्लाई करता है. जेनेरिक दवाओं पर 10-15% से ज्यादा टैरिफ लगने से भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को 'बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन' के कारण अमेरिकी बाजार से बाहर निकलना पड़ सकता है या उन्हें लागत कम करने के ऐसे उपाय करने पड़ सकते हैं जिनसे दवाओं की क्वालिटी पर असर पड़ेगा. इसलिए, इन टैरिफ का नतीजा अमेरिकी पब्लिक हेल्थ के लिए सीधा खतरा बन सकता है. क्योंकि, इससे दवाओं की कमी हो सकती है और अमेरिका में दवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं.

अमेरिका को भारत कितनी दवाएं एक्सपोर्ट करता: ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्स के अनुसार, भारत दुनिया की लगभग 20% जेनेरिक दवाएं सप्लाई करता है. जेनेरिक, आमतौर पर दवाओं की कीमतों को 80–90% तक कम कर देती हैं. भारत ने 2025 में अमेरिका को 9.7 बिलियन डॉलर की दवाएं एक्सपोर्ट कीं, जिनमें ज्यादातर कम कीमत वाली जेनेरिक दवाएं थीं. 200% टैरिफ लगने से भारत का जेनेरिक उद्योग, जिसे "दुनिया की फार्मेसी" कहा जाता है, कमजोर हो जाएगा और इससे अमेरिका सहित दुनिया भर के मरीजों को नुकसान होगा.

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दवा सप्लायर: भारत ग्लोबल फार्मास्युटिकल और वैक्सीन उद्योग में अहम भूमिका निभाता है. यह दुनिया भर में जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा सप्लायर है. ग्लोबल सप्लाई वॉल्यूम में देश की हिस्सेदारी 20% है और यह दुनिया भर में वैक्सीन की सप्लाई में लगभग 60% योगदान देता है. वॉल्यूम के मामले में भारत दुनिया में तीसरे और वैल्यू के मामले में 11वें स्थान पर है.

ग्लोबल मार्केट में फार्मास्युटिकल्स और दवाओं में भारत की हिस्सेदारी 5.71% है. भारत के एक्सपोर्ट में फॉर्मूलेशन और बायोलॉजिक्स का बड़ा हिस्सा (79.26%) था. इसके बाद ड्रग इंटरमीडिएट्स और बल्क ड्रग्स का हिस्सा (16.08%) था. FY26 (अप्रैल-जुलाई 2025) में, दवाओं और फार्मास्युटिकल्स का एक्सपोर्ट 8.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा.

अमेरिका के बाहर प्लांट वाली ऐसी कंपनियों की संख्या भारत में सबसे ज्यादा है जो यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (USFDA) के नियमों का पालन करती हैं, दुनिया की 20 जेनेरिक कंपनियों में से लगभग आठ भारत से हैं और देश से होने वाले एक्सपोर्ट का 55% से ज्यादा हिस्सा कड़े नियमों वाले मार्केट में जाता है. इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (IBEF) की रिपोर्ट के अनुसार, FY24 में भारत का फार्मा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट मुख्य रूप से USA को हुआ, जिसकी वैल्यू 8.73 बिलियन डॉलर थी.

अमेरिका में भारतीय मेडिकल वर्कफोर्स: माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के अनुसार, फिलीपींस के बाद अमेरिका में रजिस्टर्ड नर्स के तौर पर आने वाले अप्रवासियों में भारत दूसरे नंबर पर है. अनुमान है कि अमेरिका में भारत में जन्मे लगभग 80,000 डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं. हेल्थकेयर वर्कफोर्स एजेंसी 'स्पार्थ' (Sparrth) के अनुसार, अमेरिका में भारत में जन्मी लगभग 32,000 नर्स काम कर रही हैं, जो सभी अप्रवासी नर्सों का लगभग 6% है.