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अमेरिका का वैश्विक व्यापार घाटा बढ़ा, भारत के साथ गुड्स डेफिसिट 6.2 बिलियन डॉलर

सांकेतिक फोटो ( ians )

वाशिंगटन: वैश्विक व्यापार के मोर्चे पर भारत और अमेरिका के आर्थिक रिश्तों से जुड़ी अहम खबर आ रही है. अगस्त महीने में अमेरिका का भारत के साथ व्यापार घाटा 6.2 अरब डॉलर (करीब 59,721 करोड़ रुपये) दर्ज किया गया है. अमेरिकी सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त में अमेरिकी बाजार में विदेशी सामानों की भारी मांग के कारण उसका कुल वैश्विक व्यापार घाटा बहुत तेजी से बढ़ा है, जिसका असर भारत के साथ व्यापार पर भी देखने को मिला है.

यह डेटा अमेरिकी 'सेंसस ब्यूरो' और 'ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस' की तरफ से जारी किया गया है. हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि यह आंकड़ा केवल 'गुड्स' यानी भौतिक वस्तुओं जैसे कपड़े, मशीनरी, दवाओं के व्यापार पर आधारित है. इसमें 'सर्विसेज' यानी आईटी और सॉफ्टवेयर जैसी सेवाओं का व्यापार शामिल नहीं है. दोनों देशों के बीच व्यापारिक संतुलन को समझने के लिए यह घाटा एक बड़ा पैमाना माना जाता है. दुनिया के अन्य देशों से काफी पीछे है भारत

अगर वैश्विक स्तर पर देखें, तो भारत के मुकाबले दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा बहुत ज्यादा है. आंकड़ों के अनुसार, इस सूची में सबसे ऊपर मेक्सिको है, जिसके साथ अमेरिका का व्यापार घाटा 27.7 अरब डॉलर रहा. इसके बाद वियतनाम (24 अरब डॉलर), ताइवान (18.3 अरब डॉलर) और चीन (16.4 अरब डॉलर) का नंबर आता है. यूरोपीय संघ के साथ अमेरिका का घाटा 11 अरब डॉलर, दक्षिण कोरिया के साथ 9.4 अरब डॉलर और कनाडा के साथ 7.1 अरब डॉलर रहा. भारत इस सूची में जर्मनी के साथ बराबरी पर है. जर्मनी का घाटा भी अगस्त में 6.2 अरब डॉलर था, जबकि मलेशिया 6 अरब डॉलर के साथ भारत से ठीक पीछे रहा. दूसरी तरफ, कुछ ऐसे भी देश हैं जिनके साथ व्यापार में अमेरिका फायदे में रहा. अमेरिका ने नीदरलैंड्स के साथ 7.7 अरब डॉलर, ब्रिटेन के साथ 3.6 अरब डॉलर और हांगकांग के साथ 2.3 अरब डॉलर का व्यापार मुनाफा कमाया. अगस्त में क्यों बिगड़ा अमेरिका का बजट?

अगस्त के महीने में अमेरिका का कुल वैश्विक व्यापार घाटा वस्तुएं और सेवाएं दोनों मिलाकर 13.7 प्रतिशत बढ़कर 105.6 अरब डॉलर पर पहुंच गया. जुलाई में यह आंकड़ा 92.8 अरब डॉलर था, यानी महज एक महीने में इसमें 12.7 अरब डॉलर का बड़ा उछाल आया.