फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव, महंगाई के बीच लिया फैसला
महंगाई के बीच अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर 3.9% पर स्थिर रखी, जबकि बैंक ऑफ कनाडा ने दरें बढ़ाकर 2.5% कर दीं.
Published : October 29, 2026 at 9:52 AM IST
वाशिंगटन: अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने इस बार अपनी नीतिगत ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है. फेडरल रिजर्व ने अपनी मुख्य ब्याज दर को करीब 3.9% पर बरकरार रखने का फैसला किया है. देश में लगातार बढ़ रही महंगाई के बावजूद यह कदम उठाया गया है. फेडरल रिजर्व के चेयरमैन केविन वॉर्श ने संकेत दिए हैं कि केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीतियां अब अपना असर दिखाने लगी हैं, इसलिए फिलहाल दरों को स्थिर रखा गया है.
पॉलिसी को लेकर फेड का क्या है कहना?
दो दिनों तक चली लंबी बैठक के बाद फेडरल रिजर्व ने अपना आधिकारिक बयान जारी किया. बयान में साफ कहा गया है कि "महंगाई अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है."
चेयरमैन केविन वॉर्श के मुताबिक, इस बार ब्याज दरें न बढ़ाने का फैसला इसलिए लिया गया ताकि केंद्रीय बैंक को बाजार और अर्थव्यवस्था से जुड़े और अधिक आंकड़े मिल सकें. इन आंकड़ों को परखने के बाद ही फेडरल रिजर्व अपने अगले कदम तय करेगा.
आपको बता दें कि पिछले महीने ही फेड ने तीन साल में पहली बार अपनी ब्याज दरों में 0.25% की बढ़ोतरी की थी. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ब्याज दरों को घटाने की मांग कर रहे थे, लेकिन फेडरल रिजर्व ने उनकी मांगों को दरकिनार करते हुए महंगाई को 2% के तय लक्ष्य पर वापस लाने के लिए दरें बढ़ाई थीं. अमेरिकी संसद ने फेडरल रिजर्व को महंगाई से लड़ने की जिम्मेदारी दी है. फेड दरों को बढ़ाकर कर्ज और खर्च की रफ्तार को धीमा करता है, जिससे कीमतों में बढ़ोतरी पर लगाम लगती है.
अगली बैठक में बढ़ सकती हैं दरें
भले ही इस बैठक में चेयरमैन वॉर्श ने आगे की रणनीति को लेकर कोई साफ संकेत नहीं दिए हैं, लेकिन ज्यादातर आर्थिक जानकारों का मानना है कि केंद्रीय बैंक अपनी अगली बैठक में ब्याज दरों को बढ़ा सकता है.
- दिसंबर में फैसले की उम्मीद: जानकारों के मुताबिक, 8-9 दिसंबर को होने वाली अगली बैठक में फेड एक बार फिर ब्याज दरों में 0.25% की बढ़ोतरी कर सकता है.
- मार्केट का अनुमान: 'सीएमई फेडवॉच' के आंकड़ों के अनुसार, वॉल स्ट्रीट के निवेशक इस बात की 85% संभावना जता रहे हैं कि दिसंबर में दरें बढ़ेंगी.
- एक्सपर्ट की राय: वेल्थ एडवाइजरी फर्म 'ग्लैनमीड' के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी वाइस प्रेसिडेंट माइकल रेनॉल्ड्स का कहना है कि महंगाई को पूरी तरह काबू में करने के लिए फेड को ब्याज दरों को एक बार और बढ़ाना होगा, तभी स्थिति नियंत्रण में आएगी.
फैसले में राजनीति की कोई भूमिका नहीं
फेडरल रिजर्व का यह फैसला अमेरिका में होने वाले मिडटर्म इलेक्शन से ठीक छह दिन पहले आया है. इस बार के चुनावों में महंगाई, रहन-सहन का खर्च और आम जनता की जेब पर बढ़ता बोझ सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है. महंगी गैस, महंगे राशन और कपड़ों की वजह से आम जनता में अर्थव्यवस्था को लेकर काफी नाराजगी है.
हालांकि, चेयरमैन केविन वॉर्श ने साफ किया है कि इस फैसले का राजनीति या आने वाले चुनावों से कोई लेना-देना नहीं है. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा, "इस फैसले में राजनीति की कोई भूमिका नहीं रही. मैंने पिछले दो दिन अपने सहयोगियों के साथ बिताए हैं और बैठक में किसी ने भी राजनीति का एक शब्द तक नहीं बोला." वॉर्श ने दोहराया कि उनका एकमात्र लक्ष्य महंगाई को काबू में करना है.
इस पर केपीएमजी की चीफ इकोनॉमिस्ट डायने स्वोंक ने क्लाइंट्स को भेजे एक नोट में लिखा, "इस ठहराव को युद्ध विराम न समझें; महंगाई के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है."
AI और डेटा सेंटर्स के निवेश पर पड़ेगा असर
चेयरमैन वॉर्श के सामने महंगाई को 2% के लक्ष्य पर लाने की बड़ी चुनौती है. बाजार में कुछ ऐसी ताकतें हैं जिन पर ऊंची ब्याज दरों का सीधा असर नहीं होता. उदाहरण के लिए, इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार हो रहा है और ऊर्जा की कीमतें बढ़ रही हैं.
वॉर्श ने बताया कि फेड के अधिकारियों के बीच आम सहमति है कि उनके पुराने फैसलों का असर दिखने लगा है. कई कंपनियों और परिवारों के लिए कर्ज मिलना अब थोड़ा मुश्किल और सख्त हुआ है. उन्होंने खास तौर पर कहा कि बड़ी टेक कंपनियां डेटा सेंटर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर कर्ज लेती हैं. ऐसे में ब्याज दरें ऊंची होने से इस क्षेत्र में होने वाले भारी-भरकम निवेश की रफ्तार थोड़ी धीमी होगी, जिससे बाजार को ठंडा करने में मदद मिलेगी.
महंगे लोन से आम जनता बेहाल, हाउसिंग मार्केट पर असर
फेडरल रिजर्व के फैसले से पहले ही बाजार की ताकतों की वजह से ब्याज दरें ऊंची बनी हुई हैं. इस महीने की शुरुआत में 30 साल की अवधि वाले होम लोन की औसत दर तीन साल के उच्चतम स्तर 7.4% पर पहुंच गई थी, हालांकि बाद में इसमें मामूली गिरावट आई.
आर्थिक रिसर्च फर्म 'ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स' के मुताबिक, इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक बढ़ती ब्याज दरों के कारण करीब 50 लाख अमेरिकी नागरिक घर खरीदने की क्षमता खो चुके हैं, यानी घर अब उनकी पहुंच से बाहर हो गए हैं. आने वाले समय में फेड की इन नीतियों से होम लोन, कार लोन और क्रेडिट कार्ड का कर्ज और महंगा हो सकता है.
फेड कमेटी में मतभेद: दो सदस्यों ने विरोध में डाला वोट
इस बैठक में फेडरल रिजर्व की ब्याज दर तय करने वाली कमेटी के भीतर मतभेद भी देखने को मिले. कमेटी के 2 सदस्यों ने दरें न बढ़ाने के फैसले का विरोध किया और तुरंत 0.25% की बढ़ोतरी के पक्ष में वोट डाला. विरोध करने वालों में फेड गवर्नर लीसा कुक और क्लीवलैंड फेड की प्रेसिडेंट बेथ हैमैक शामिल हैं. साल 2022 में राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा नियुक्त किए जाने के बाद लीसा कुक का यह पहला असहमति वाला वोट है.
लीसा कुक पिछले कुछ समय से ट्रंप प्रशासन के निशाने पर भी रही हैं. पिछले साल उन्हें हटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जून में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि मामला अदालत में लंबित रहने तक वह अपने पद पर बनी रह सकती हैं. हाल ही में ट्रंप ने उन पर लोन धोखाधड़ी के आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी भी बनाई है, हालांकि कुक ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है. जानकारों का कहना है कि कमेटी में इन दो सदस्यों के विरोध से साफ है कि आने वाले दिनों में ब्याज दरें बढ़ाने के पक्ष में मजबूत माहौल है.
फेड मीटिंग के शेड्यूल में बड़ा बदलाव
चेयरमैन वॉर्श ने घोषणा की कि अगले साल से फेडरल रिजर्व अपनी नियमित बैठकों के शेड्यूल में बदलाव करेगा. फेड साल में 8 बैठकें करना जारी रखेगा, लेकिन 2027 में इनमें से एक बैठक सिर्फ दीर्घकालिक रणनीति पर केंद्रित होगी और उसमें ब्याज दरों पर कोई वोटिंग नहीं होगी. वहीं, 2028 में ऐसी दो बैठकें रणनीति के लिए रिजर्व रखी जाएंगी. एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे बाजार पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जरूरत पड़ने पर फेड बैठकों के बीच में भी आपातकालीन फैसले ले सकता है.
ग्लोबल मार्केट का हाल: दुनियाभर के केंद्रीय बैंकों में हलचल
दुनियाभर के केंद्रीय बैंकों के लिए यह हफ्ता काफी हलचल भरा साबित हो रहा है. अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने जहाँ अपनी ब्याज दरों को लगभग 3.9% पर स्थिर रखने का फैसला किया है, वहीं दूसरी ओर बैंक ऑफ कनाडा ने सख्त रुख अपनाते हुए दरों में 0.25% की बढ़ोतरी कर दी है, जिससे वहाँ ब्याज दर अब 2.5% पर पहुँच गई है.
दूसरी तरफ, वैश्विक बाजारों की नजरें अब यूरोप और जापान पर टिकी हुई हैं. यूरोपियन सेंट्रल बैंक (ECB) और बैंक ऑफ जापान (BOJ) दोनों की ही गुरुवार को अहम बैठकें होने जा रही हैं. आर्थिक जानकारों का अनुमान है कि ये दोनों ही बड़े केंद्रीय बैंक फिलहाल अपनी मौद्रिक नीतियों में कोई बदलाव नहीं करेंगे और ब्याज दरों को मौजूदा स्तर पर ही बरकरार रख सकते हैं.
फिलहाल, अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है. बेरोजगारी दर 4.2% के निचले स्तर पर है, भले ही नौकरियों के नए अवसर थोड़े धीमे आ रहे हैं. तीसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ 3% से ऊपर रहने का अनुमान है, जो दूसरी तिमाही में 2.2% थी. आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह मजबूत ग्रोथ इस बात का सबूत है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था ब्याज दरों के इस ऊंचे स्तर को आसानी से झेल सकती है.
इनपुट- AP
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