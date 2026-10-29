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फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव, महंगाई के बीच लिया फैसला

US फेडरल रिजर्व बोर्ड के चेयरमैन केविन वार्श बुधवार, 28 अक्टूबर, 2026 को वाशिंगटन में फेडरल रिजर्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोलते हुए ( AP )

वाशिंगटन: अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने इस बार अपनी नीतिगत ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है. फेडरल रिजर्व ने अपनी मुख्य ब्याज दर को करीब 3.9% पर बरकरार रखने का फैसला किया है. देश में लगातार बढ़ रही महंगाई के बावजूद यह कदम उठाया गया है. फेडरल रिजर्व के चेयरमैन केविन वॉर्श ने संकेत दिए हैं कि केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीतियां अब अपना असर दिखाने लगी हैं, इसलिए फिलहाल दरों को स्थिर रखा गया है.

पॉलिसी को लेकर फेड का क्या है कहना?

दो दिनों तक चली लंबी बैठक के बाद फेडरल रिजर्व ने अपना आधिकारिक बयान जारी किया. बयान में साफ कहा गया है कि "महंगाई अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है."

चेयरमैन केविन वॉर्श के मुताबिक, इस बार ब्याज दरें न बढ़ाने का फैसला इसलिए लिया गया ताकि केंद्रीय बैंक को बाजार और अर्थव्यवस्था से जुड़े और अधिक आंकड़े मिल सकें. इन आंकड़ों को परखने के बाद ही फेडरल रिजर्व अपने अगले कदम तय करेगा. आपको बता दें कि पिछले महीने ही फेड ने तीन साल में पहली बार अपनी ब्याज दरों में 0.25% की बढ़ोतरी की थी. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ब्याज दरों को घटाने की मांग कर रहे थे, लेकिन फेडरल रिजर्व ने उनकी मांगों को दरकिनार करते हुए महंगाई को 2% के तय लक्ष्य पर वापस लाने के लिए दरें बढ़ाई थीं. अमेरिकी संसद ने फेडरल रिजर्व को महंगाई से लड़ने की जिम्मेदारी दी है. फेड दरों को बढ़ाकर कर्ज और खर्च की रफ्तार को धीमा करता है, जिससे कीमतों में बढ़ोतरी पर लगाम लगती है. अगली बैठक में बढ़ सकती हैं दरें

भले ही इस बैठक में चेयरमैन वॉर्श ने आगे की रणनीति को लेकर कोई साफ संकेत नहीं दिए हैं, लेकिन ज्यादातर आर्थिक जानकारों का मानना है कि केंद्रीय बैंक अपनी अगली बैठक में ब्याज दरों को बढ़ा सकता है. दिसंबर में फैसले की उम्मीद: जानकारों के मुताबिक, 8-9 दिसंबर को होने वाली अगली बैठक में फेड एक बार फिर ब्याज दरों में 0.25% की बढ़ोतरी कर सकता है.

जानकारों के मुताबिक, 8-9 दिसंबर को होने वाली अगली बैठक में फेड एक बार फिर ब्याज दरों में 0.25% की बढ़ोतरी कर सकता है. मार्केट का अनुमान: 'सीएमई फेडवॉच' के आंकड़ों के अनुसार, वॉल स्ट्रीट के निवेशक इस बात की 85% संभावना जता रहे हैं कि दिसंबर में दरें बढ़ेंगी.

'सीएमई फेडवॉच' के आंकड़ों के अनुसार, वॉल स्ट्रीट के निवेशक इस बात की 85% संभावना जता रहे हैं कि दिसंबर में दरें बढ़ेंगी. एक्सपर्ट की राय: वेल्थ एडवाइजरी फर्म 'ग्लैनमीड' के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी वाइस प्रेसिडेंट माइकल रेनॉल्ड्स का कहना है कि महंगाई को पूरी तरह काबू में करने के लिए फेड को ब्याज दरों को एक बार और बढ़ाना होगा, तभी स्थिति नियंत्रण में आएगी. फैसले में राजनीति की कोई भूमिका नहीं

फेडरल रिजर्व का यह फैसला अमेरिका में होने वाले मिडटर्म इलेक्शन से ठीक छह दिन पहले आया है. इस बार के चुनावों में महंगाई, रहन-सहन का खर्च और आम जनता की जेब पर बढ़ता बोझ सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है. महंगी गैस, महंगे राशन और कपड़ों की वजह से आम जनता में अर्थव्यवस्था को लेकर काफी नाराजगी है. हालांकि, चेयरमैन केविन वॉर्श ने साफ किया है कि इस फैसले का राजनीति या आने वाले चुनावों से कोई लेना-देना नहीं है. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा, "इस फैसले में राजनीति की कोई भूमिका नहीं रही. मैंने पिछले दो दिन अपने सहयोगियों के साथ बिताए हैं और बैठक में किसी ने भी राजनीति का एक शब्द तक नहीं बोला." वॉर्श ने दोहराया कि उनका एकमात्र लक्ष्य महंगाई को काबू में करना है. इस पर केपीएमजी की चीफ इकोनॉमिस्ट डायने स्वोंक ने क्लाइंट्स को भेजे एक नोट में लिखा, "इस ठहराव को युद्ध विराम न समझें; महंगाई के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है." AI और डेटा सेंटर्स के निवेश पर पड़ेगा असर

चेयरमैन वॉर्श के सामने महंगाई को 2% के लक्ष्य पर लाने की बड़ी चुनौती है. बाजार में कुछ ऐसी ताकतें हैं जिन पर ऊंची ब्याज दरों का सीधा असर नहीं होता. उदाहरण के लिए, इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार हो रहा है और ऊर्जा की कीमतें बढ़ रही हैं. वॉर्श ने बताया कि फेड के अधिकारियों के बीच आम सहमति है कि उनके पुराने फैसलों का असर दिखने लगा है. कई कंपनियों और परिवारों के लिए कर्ज मिलना अब थोड़ा मुश्किल और सख्त हुआ है. उन्होंने खास तौर पर कहा कि बड़ी टेक कंपनियां डेटा सेंटर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर कर्ज लेती हैं. ऐसे में ब्याज दरें ऊंची होने से इस क्षेत्र में होने वाले भारी-भरकम निवेश की रफ्तार थोड़ी धीमी होगी, जिससे बाजार को ठंडा करने में मदद मिलेगी.