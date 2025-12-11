ETV Bharat / business

अमेरिका से बड़ी खबर… फेड ने घटाई ब्याज दर, भारतीय बाजार पर पड़ेगा असर?

वाशिंगटन: अमेरिकी फेड रिजर्व ने बुधवार को लगातार तीसरी बार अपनी प्रमुख ब्याज दर में 0.25 पॉइंट की कटौती की है, लेकिन साथ में इस बात का भी संकेत दिया है कि आने वाले महीनों में ब्याज दरें अपरिवर्तित रह सकती हैं.

फेड रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फेड आने वाले महीनों में अर्थव्यवस्था की सेहत का मूल्यांकन करते हुए आगे दरों में कोई कटौती नहीं करेगा. इसी दरमियान फेड अधिकारियों ने भी संकेत दिया कि उन्हें अगले साल दरों में सिर्फ एक बार कमी किए जाने की उम्मीद है. बुधवार को फेड की नीति निर्धारण समिति Federal Open Market Committee (FOMC) ने ओवरनाइट लेंडिंग रेट में 0.25 अंकों की कटौती की है. इसी फैसले के साथ ब्याज दर 3.5 परसेंट से घटकर अब 3.75 परसेंट के दायरे में आ गई है, जो लगभग तीन सालों में सबसे कम है.

ट्रंप कर सकते हैं आलोचना

दो दिनों तक चली लंबी मीटिंग के बाद जेरोम पॉवेल ने संकेत देते हुए कहा कि फेड आने वाले महीनों में ब्याज दरों में तब तक कटौती करने से बच सकता है, जब तक कि अर्थव्यवस्था की सेहत का मूल्यांकन नहीं कर लिया जाता. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कि फेड के इस फैसले की आलोचना करे क्योंकि वह ब्याज दरों में और ज्यादा कटौती की उम्मीद लगा रहे थे. फेड रिजर्व के ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बाजार को लंबे समय से थी, लेकिन चूंकि कटौती तो हुई, लेकिन फेड का रूख सख्त बना रहा इसलिए इसे 'हॉकिश कट' कहा जा रहा है.

फेड के अंदर आपसी मतभेद

पॉवेल ने कहा कि आने वाले समय में फेड अधिकारी अर्थव्यवस्था की चाल पर फोकस रखेंगे. इस दौरान यह देखा जाएगा कि अर्थव्यवस्था का कितना विकास हो रहा है. चेयरमैन ने यह भी कहा कि फेड की प्रमुख ब्याज दर ऐसे स्तर के करीब है, जो न तो अर्थव्यवस्था को प्रतिबंधित करती है और न ही उसे प्रोत्साहित करती है.