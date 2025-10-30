अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने उधारी दर में एक चौथाई प्रतिशत की कटौती की, जिससे लक्ष्य सीमा 3.75 प्रतिशत से 4 प्रतिशत हो गई.

ETV Bharat / business

वाशिंगटन: अमेरिकी बेंचमार्क लेंडिंग रेट यानी उधार दर में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की है. इससे ओवरनाइट लेंडिंग रेट 3.75 से 4 फीसदी के बीच हो गयी है.

अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने बुधवार को अपनी बेंचमार्क उधारी दर में एक चौथाई प्रतिशत की कटौती की. इससे लक्ष्य सीमा 3.75 प्रतिशत से 4 प्रतिशत हो गई.

गौर करें तो यह कटौती संघीय सरकार के बंद होने के कारण सीमित आर्थिक आंकड़ों से जूझने के बीच की गई है. यह दर कटौती इस साल उधारी लागत में दूसरी कमी है.

बता दें कि 10-2 मतों से स्वीकृत यह निर्णय ऐसे समय में आया है, जब अमेरिकी सरकार की वित्तीय सहायता की कमी पांचवें सप्ताह में प्रवेश कर गई है.

दूसरी ओर शटडाउन ने श्रम सांख्यिकी ब्यूरो सहित एजेंसियों को प्रमुख आर्थिक संकेतकों के संग्रह और प्रकाशन को निलंबित करने के लिए मजबूर किया है. इससे केंद्रीय बैंक को अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का आंशिक दृष्टिकोण मिल रहा है.

बुधवार की दर में कटौती ने 2022 के अंत के बाद पहली बार उधार लेने की लागत को 4 प्रतिशत से नीचे ला दिया. नीति निर्माताओं ने दरों को कम करने के निर्णय के एक कारक के रूप में, रोजगार, मुद्रास्फीति, उपभोक्ता खर्च और अन्य आर्थिक उपायों पर आंकड़ों की कमी से जटिल, दृष्टिकोण में अनिश्चितता का हवाला दिया.

फेड का यह कदम व्यापक अर्थव्यवस्था से मिले-जुले संकेतों के बीच आया है, जिसमें शटडाउन से पहले दर्ज की गई स्थिर नौकरी वृद्धि और पिछले साल के शिखर से कम हुई मुद्रास्फीति की रीडिंग शामिल हैं.

अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सरकारी आंकड़ों में देरी के साथ, केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था की ताकत का आकलन करने के लिए निजी क्षेत्र के सर्वेक्षणों और वित्तीय बाजार संकेतकों सहित वैकल्पिक स्रोतों पर निर्भर है.

बाजार में अस्थिरता के बीच मुद्रास्फीति से निपटने के लिए केंद्रीय बैंक ने 2022 से कई बार अपनी बेंचमार्क दर बढ़ाई है. बुधवार की कार्रवाई अनिश्चितता के बीच मौद्रिक नीति को जांचने के लिए फेड के निरंतर प्रयास को रेखांकित करती है.

इसके साथ ही पूर्ण आर्थिक आंकड़ों के अभाव में भी, परिस्थितियों के अनुसार दरों को समायोजित करने की इच्छा का संकेत देती है.

