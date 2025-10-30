अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने उधारी दर में एक चौथाई प्रतिशत की कटौती की, जिससे लक्ष्य सीमा 3.75 प्रतिशत से 4 प्रतिशत हो गई.

ETV Bharat / business

वाशिंगटन: अमेरिकी बेंचमार्क लेंडिंग रेट यानी उधार दर में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की है. इससे ओवरनाइट लेंडिंग रेट 3.75 से 4 फीसदी के बीच हो गयी है. अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने बुधवार को अपनी बेंचमार्क उधारी दर में एक चौथाई प्रतिशत की कटौती की. इससे लक्ष्य सीमा 3.75 प्रतिशत से 4 प्रतिशत हो गई. गौर करें तो यह कटौती संघीय सरकार के बंद होने के कारण सीमित आर्थिक आंकड़ों से जूझने के बीच की गई है. यह दर कटौती इस साल उधारी लागत में दूसरी कमी है. बता दें कि 10-2 मतों से स्वीकृत यह निर्णय ऐसे समय में आया है, जब अमेरिकी सरकार की वित्तीय सहायता की कमी पांचवें सप्ताह में प्रवेश कर गई है. दूसरी ओर शटडाउन ने श्रम सांख्यिकी ब्यूरो सहित एजेंसियों को प्रमुख आर्थिक संकेतकों के संग्रह और प्रकाशन को निलंबित करने के लिए मजबूर किया है. इससे केंद्रीय बैंक को अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का आंशिक दृष्टिकोण मिल रहा है.