ETV Bharat / business

अमेरिका ने बेचा वेनेजुएला का $500 मिलियन का तेल, कतर के खातों में जमा होंगे पैसे

ट्रंप ने कहा, हमारी बड़ी अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुएला जाएंगी, अरबों डॉलर खर्च करेंगी और वहां के टूटे हुए तेल उद्योग को फिर से खड़ा करेंगी.

तेल उद्योग में अमेरिकी कंपनियों के निवेश की तैयारी पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की बड़ी तेल कंपनियां वेनेजुएला में *अरबों डॉलर का निवेश* करेंगी. इसका उद्देश्य देश की बुरी तरह क्षतिग्रस्त तेल अवसंरचना को दोबारा खड़ा करना है.

तेल बिक्री से होने वाली आय अमेरिकी नियंत्रण में रिपोर्ट के मुताबिक, तेल बिक्री से प्राप्त राजस्व फिलहाल अमेरिकी सरकार के नियंत्रण वाले बैंक खातों में जमा किया गया है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुख्य खाता कतर (Qatar) में स्थित है. ट्रंप ने 9 जनवरी को एक कार्यकारी आदेश* पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत अमेरिकी अदालतों या कर्जदाताओं को इस धनराशि को जब्त करने से रोका गया है.

यह सौदा वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के 11 दिन बाद सामने आया है, जिसके बाद अमेरिका ने देश के तेल संसाधनों पर नियंत्रण की प्रक्रिया शुरू की.

न्यू यॉर्क: संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल का पहला बड़ा सौदा पूरा कर लिया है. यह बिक्री करीब 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बताई जा रही है. न्यूयॉर्क स्थित समाचार माध्यम सेमाफोर की रिपोर्ट के अनुसार यह सौदा डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के नेतृत्व में किया गया है.

ऊर्जा सचिव क्रिस राइट के अनुसार, तेल की बिक्री की निगरानी अमेरिकी सरकार करेगी और आगे भी इस तरह के सौदे किए जाएंगे.

व्हाइट हाउस का बयान

व्हाइट हाउस की प्रवक्ता टेलर रोजर्स ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ एक ऐतिहासिक ऊर्जा समझौता कराया है, जो अमेरिकी और वेनेजुएला की जनता दोनों के लिए लाभकारी होगा. उन्होंने यह भी बताया कि कई अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुएला के तेल क्षेत्र में अभूतपूर्व निवेश के लिए तैयार हैं.

वेनेजुएला के नए नेतृत्व से बातचीत

मादुरो की गिरफ्तारी के बाद डेल्सी रोड्रिगेज ने वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है. ट्रंप ने हाल ही में उनके साथ लंबी फोन बातचीत की. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह साझेदारी दोनों देशों के लिए शानदार साबित होगी. वहीं रोड्रिगेज ने बातचीत को “सम्मानजनक और सकारात्मक” बताया और कहा कि इसमें दोनों देशों के हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई.

दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक

अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (EIA) के अनुसार, वेनेजुएला के पास करीब 303 अरब बैरल कच्चा तेल है, जो दुनिया के कुल तेल भंडार का लगभग पांचवां हिस्सा है.

संक्रमण काल में अमेरिका की भूमिका

मादुरो की गिरफ्तारी के बाद ट्रंप ने कहा था कि संक्रमण काल के दौरान अमेरिका वेनेजुएला के प्रशासन में अहम भूमिका निभाएगा और देश के तेल संसाधनों तक “पूर्ण पहुंच” बनाए रखेगा. यह सौदा न केवल वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए अहम माना जा रहा है, बल्कि वेनेजुएला के राजनीतिक और आर्थिक भविष्य में भी एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है.

यह भी पढ़ें- ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण से कम कुछ भी स्वीकार नहीं : ट्रंप