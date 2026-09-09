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अमेरिका ने कनाडा की शराब, डेयरी और मोटरसाइकिल पर लगाया बैन, कार्नी बोले- अब बदलेंगे व्यापार के रास्ते

व्हाइट हाउस के मुताबिक, ये नए प्रतिबंध 29 सितंबर से लागू होंगे.

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मिनियापोलिस में प्राइज़ ब्रूइंग कंपनी में क्राफ्ट बीयर के कैन और केग (AP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 9, 2026 at 11:53 AM IST

4 Min Read
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टोरंटो: अमेरिका और कनाडा के बीच चल रहा व्यापार विवाद अब और गहरा गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने कनाडा से आने वाले कुछ डेयरी उत्पादों, ज्यादातर मादक पेय पदार्थों और कुछ मोटरसाइकिल व मोपेड के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. व्हाइट हाउस के मुताबिक, ये नए प्रतिबंध 29 सितंबर से लागू होंगे. यह फैसला ऐसे समय आया है जब कनाडा ने अमेरिकी उत्पादों पर करीब 20 अरब डॉलर के जवाबी शुल्क लागू कर दिए हैं.

कनाडा के जवाबी टैरिफ से बढ़ा तनाव
कनाडा ने मंगलवार से अमेरिका से आयात होने वाले कई उत्पादों पर 15%, 25% और 50% तक के शुल्क लगाए हैं. इनमें स्टील, एल्युमिनियम, पनीर, घरेलू उपकरण, कपड़े, कॉस्मेटिक्स और कृषि उपकरण समेत कई सामान शामिल हैं.

कनाडा का कहना है कि ये कदम अमेरिकी शुल्कों के जवाब में उठाए गए हैं. दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता 21 अगस्त को टूट गई थी. इसके बाद अमेरिका और कनाडा के बीच आर्थिक तनाव तेजी से बढ़ा है.

अमेरिका ने किन कनाडाई उत्पादों पर लगाया प्रतिबंध?
अमेरिकी फैसले के तहत कनाडा के कुछ डेयरी उत्पादों पर रोक लगाई जाएगी. इनमें whey यानी मट्ठा भी शामिल है. इसके अलावा कनाडा की कई तरह की वाइन और स्पिरिट्स पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. कुछ मोटरसाइकिल और मोपेड तथा विभिन्न प्रकार के molasses यानी शीरे को भी नए प्रतिबंधों के दायरे में रखा गया है. यह कदम कनाडा के कुछ प्रांतों द्वारा अमेरिकी शराब की बिक्री पर रोक लगाए जाने के बाद आया है.

कनाडा अब अमेरिका पर निर्भरता घटाएगा
कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि मौजूदा विवाद से देश को अल्पकाल में आर्थिक नुकसान हो सकता है, लेकिन इससे कनाडा को अपनी अर्थव्यवस्था और व्यापार को अधिक विविध बनाने में तेजी मिलेगी.

कनाडा के कुल निर्यात का 70% से अधिक हिस्सा अमेरिका को जाता है. ऐसे में अमेरिकी बाजार पर निर्भरता कम करना कनाडा के लिए आसान नहीं होगा. फिर भी कार्नी सरकार घरेलू निवेश बढ़ाने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और दूसरे देशों के साथ व्यापार बढ़ाने की योजना पर आगे बढ़ रही है.

यूरोपीय संघ के साथ बढ़ सकती है नजदीकी
अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच कनाडा यूरोपीय संघ के साथ अपने आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की संभावनाएं तलाश रहा है. विकल्पों में मौजूदा समझौतों का विस्तार, नया व्यापार समझौता या अन्य तरह का आर्थिक सहयोग शामिल हो सकता है.

कनाडा के अधिकारी इस मुद्दे पर प्रांतों, क्षेत्रों और श्रमिक संगठनों से भी चर्चा कर रहे हैं. हालांकि, अभी किसी अंतिम मॉडल पर फैसला नहीं हुआ है.

ट्रंप की नीतियों से कनाडा में नाराजगी
व्यापार विवाद के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने संबंधी टिप्पणियों ने भी दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ाया है.

कनाडा में अमेरिकी सामान के बहिष्कार और अमेरिका की यात्रा में कमी जैसी गतिविधियां देखने को मिली हैं. ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड एबी ने अमेरिकी सीमा पर नए संदेश लगाने की घोषणा भी की है, जिसमें कनाडा की स्वतंत्र पहचान पर जोर दिया जाएगा.

बातचीत का रास्ता अभी पूरी तरह बंद नहीं
हालांकि दोनों देशों के बीच औपचारिक व्यापार वार्ता फिलहाल दोबारा शुरू नहीं हुई है, लेकिन अधिकारी एक-दूसरे के संपर्क में हैं. अमेरिकी प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच रचनात्मक बातचीत जारी है और आने वाले दिनों में आगे का रास्ता तलाशने के लिए फिर चर्चा हो सकती है.

फिलहाल दोनों पक्ष पीछे हटने के बजाय अपने-अपने आर्थिक हितों को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं. यदि विवाद लंबा चलता है, तो इसका असर अमेरिका और कनाडा के कारोबार के साथ-साथ वैश्विक व्यापार व्यवस्था पर भी पड़ सकता है.

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