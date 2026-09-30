अमेरिका-कनाडा में बढ़ा तनाव: ट्रंप सरकार ने कनाडा से आने वाले $1 अरब के आयात पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध
अमेरिका ने कनाडा से आने वाले 1 अरब डॉलर के शराब, डेयरी और मोटरसाइकिल आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है. पढ़ें पूरी खबर.
Published : September 30, 2026 at 9:31 AM IST
वाशिंगटन: अमेरिका और कनाडा के बीच लंबे समय से चली आ रही आर्थिक तकरार अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने कनाडा को बड़ा झटका देते हुए करीब 1 अरब डॉलर की कनाडाई वस्तुओं के आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. मंगलवार आधी रात से लागू हुआ यह प्रतिबंध दोनों देशों के व्यापारिक इतिहास में एक अभूतपूर्व कड़वाहट लेकर आया है.
इस कड़े कदम के तहत अमेरिका ने मुख्य रूप से कनाडा की शराब, डेयरी उत्पाद और भारी मोटरसाइकिलों के आयात को पूरी तरह रोक दिया है. हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों के बीच होने वाले सालाना 880 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के सामने यह राशि बहुत मामूली है, लेकिन इस फैसले ने दोनों पड़ोसियों के बीच राजनीतिक और कूटनीतिक तनाव को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है.
आखिर क्यों बिगड़े हालात?
अंतरराष्ट्रीय व्यापार विश्लेषकों का कहना है कि यह प्रतिबंध राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के उस व्यापार युद्ध का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत इसी साल गर्मियों में हुई थी. ट्रंप ने एक सदी पुराने कानून का हवाला देते हुए लगभग 20 अरब डॉलर के कनाडाई आयात पर 50% तक का भारी टैरिफ ठोक दिया था. अमेरिका का आरोप था कि कनाडा अपने देश में अमेरिकी डेयरी, ऑटोमोबाइल और शराब निर्माताओं के साथ भेदभाव करता है.
अमेरिका के इस आक्रामक कदम के जवाब में कनाडा ने भी 'जैसे को तैसा' वाली नीति अपनाई और अमेरिकी सामानों पर 15%, 25% और 50% का जवाबी टैरिफ लगा दिया. कनाडाई प्रांतों ने अपने स्टोर्स से अमेरिकी शराब को हटाना शुरू कर दिया था. कनाडा की इसी जवाबी कार्रवाई से भड़के राष्ट्रपति ट्रंप ने अब सीधे तौर पर कनाडाई उत्पादों को बैन करने का फरमान जारी कर दिया.
आर्थिक असर: किसे कितना नुकसान?
वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक 'अमेरिकन एक्शन फोरम' के व्यापार नीति निदेशक जैकब जेन्सेन के आंकड़ों के मुताबिक, इस प्रतिबंध की मार सबसे ज्यादा कनाडा के शराब उद्योग पर पड़ने वाली है. कुल प्रतिबंधित 96.7 करोड़ डॉलर के व्यापार में से लगभग 87% हिस्सा अकेले शराब और स्पिरिट्स का है.
हालांकि, इस प्रतिबंध का तात्कालिक आर्थिक असर थोड़ा सीमित हो सकता है. व्यापार विशेषज्ञ और पूर्व अमेरिकी व्यापार अधिकारी पैट्रिक चाइल्ड्रेस के अनुसार, "इनमें से अधिकांश वस्तुओं पर पहले से ही 50% टैरिफ लगा हुआ था. यह भारी टैक्स पहले से ही एक अघोषित प्रतिबंध की तरह काम कर रहा था, जिसने अमेरिकी बाजार में कनाडाई सामानों को बेहद महंगा और अव्यावहारिक बना दिया था."
इस प्रतिबंध की वजह से दोनों देशों के उद्योगों पर अलग-अलग प्रभाव देखने को मिल रहे हैं.
- शराब उद्योग: बड़े और स्थापित कनाडाई ब्रांड्स के पास इस प्रतिबंध से बचने के रास्ते मौजूद हैं. उदाहरण के लिए, प्रसिद्ध व्हिस्की ब्रांड 'क्राउन रॉयल' अपनी व्हिस्की को भारी मात्रा में अमेरिका भेजकर वहां प्रोसेस कर सकता है, जिससे वह बैन के दायरे से बाहर रहेगा. इसी तरह 'लैबट ब्रूइंग कंपनी' के अमेरिका में खुद के बॉटलिंग प्लांट हैं, जिससे उनके बियर व्यवसाय पर असर नहीं पड़ेगा. लेकिन, सीमा पर स्थित छोटे और स्वतंत्र डिस्टिलर्स पूरी तरह तबाह हो रहे हैं, क्योंकि उनका अमेरिकी बाजार से संपर्क टूट गया है.
- ऑटोमोबाइल क्षेत्र: क्यूबेक की प्रसिद्ध कंपनी 'बॉम्बार्डियर रिक्रिएशनल प्रोडक्ट्स' (BRP) ने पुष्टि की है कि उनकी थ्री-व्हीलर 'कैन-एम स्पाइडर' और 'कैनियन' मोटरसाइकिलों के अमेरिकी आयात पर रोक लगा दी गई है. हालांकि कंपनी का कहना है कि चालू सीजन का उत्पादन और शिपमेंट पहले ही पूरा हो चुका था, इसलिए इसका असली असर अगले साल से दिखेगा.
- डेयरी उत्पाद: दूध से बनने वाले उप-उत्पाद 'व्हे' समेत कई डेयरी उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया है. दोनों देश लंबे समय से कनाडा की डेयरी सुरक्षा नीतियों को लेकर आपस में भिड़ते रहे हैं.
कनाडाई पीएम मार्क कार्नी की नई रणनीति: अमेरिका पर निर्भरता कम करने की कवायद
पिछले साल कनाडा की सत्ता संभालने वाले प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने देश की जनता से वादा किया था कि वे ट्रंप प्रशासन की धमकियों के आगे नहीं झुकेंगे. वर्तमान में कनाडा का 70% से अधिक निर्यात अमेरिका पर निर्भर है. इस संकट को भांपते हुए पीएम कार्नी ने अमेरिकी बाजार पर कनाडा की निर्भरता को खत्म करने के लिए बेहद आक्रामक वैश्विक अभियान शुरू कर दिया है.
मार्क कार्नी ने हाल ही में एक कड़ा बयान देते हुए कहा, "अब अमेरिकी बाजार तक पहुंच की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है. हम आने वाले दशक में अमेरिका से इतर अन्य देशों के साथ अपने व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं."
कनाडा ने अमेरिका को दरकिनार कर अपनी नई आर्थिक बिसात बिछाना शुरू कर दिया है
- यूरोपीय संघ: कनाडा अब यूरोपीय संघ का पहला 'एसोसिएट मेंबर' बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है.
- भारत के साथ बड़ी डील: प्रधानमंत्री कार्नी ने खुलासा किया है कि भारत और कनाडा के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को लेकर बातचीत बहुत ही "सकारात्मक दिशा" में है. दोनों देशों का लक्ष्य दिसंबर के मध्य में होने वाले जी-20 (G20) शिखर सम्मेलन तक इस ऐतिहासिक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना है.
- चीन से हाथ मिलाया: अमेरिका को सबसे बड़ा झटका देते हुए कनाडा ने चीन के साथ एक विशेष समझौता किया है. इसके तहत कनाडा ने चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) पर टैरिफ कम कर दिया है, और बदले में चीन ने कनाडाई कैनोला पर से प्रतिबंध हटा लिए हैं.
क्या खतरे में है USMCA समझौता?
इस ताजा विवाद ने उत्तरी अमेरिका के सबसे बड़े व्यापारिक समझौते 'यूएस-मैक्सिको-कनाडा एग्रीमेंट' (USMCA) के भविष्य पर काले बादल मंडरा दिए हैं. राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में इस समझौते को इतिहास का सबसे आधुनिक और संतुलित व्यापार सौदा बताया था, जिसके तहत तीनों देशों के बीच अधिकांश व्यापार टैक्स-फ्री होता था. लेकिन ट्रंप की वापसी के बाद लागू हुए नए प्रतिबंधों ने इस समझौते की प्रासंगिकता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
आगे क्या होगा? राजनीतिक खींचतान जारी
इस पूरे विवाद पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख हमेशा की तरह बेहद सख्त है. उन्होंने सोमवार को पत्रकारों से कहा, "वे (कनाडाई) हमारे पास आएंगे और कहेंगे कि 'सर, हमें माफ कर दीजिए.' उन्होंने अमेरिका के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है. मुझे उम्मीद है कि एक निष्पक्ष समझौता होगा, लेकिन वह हमारे नियमों पर होगा."
दूसरी ओर, कनाडा के व्यापार मंत्री डोमिनिक लेब्लांक के प्रवक्ता गेब्रियल ब्रुनेट ने अमेरिकी कार्रवाई को "पूरी तरह से अनुचित" बताया है. उन्होंने कहा कि कनाडा की प्राथमिकता अपने किसानों, कामगारों और व्यवसायों को इस संकट से बचाना और नए वैश्विक साझेदार तलाशना है. पीएम कार्नी ने भी अमेरिका को चेतावनी दी है कि वे देश के हितों की रक्षा के लिए भविष्य में और अधिक कड़े जवाबी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे.
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