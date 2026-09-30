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अमेरिका-कनाडा में बढ़ा तनाव: ट्रंप सरकार ने कनाडा से आने वाले $1 अरब के आयात पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध

वैंकूवर में ब्रिटिश कोलंबिया लिकर स्टोर पर कैनेडियन व्हिस्की की तस्वीर ( AP )

वाशिंगटन: अमेरिका और कनाडा के बीच लंबे समय से चली आ रही आर्थिक तकरार अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने कनाडा को बड़ा झटका देते हुए करीब 1 अरब डॉलर की कनाडाई वस्तुओं के आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. मंगलवार आधी रात से लागू हुआ यह प्रतिबंध दोनों देशों के व्यापारिक इतिहास में एक अभूतपूर्व कड़वाहट लेकर आया है.

इस कड़े कदम के तहत अमेरिका ने मुख्य रूप से कनाडा की शराब, डेयरी उत्पाद और भारी मोटरसाइकिलों के आयात को पूरी तरह रोक दिया है. हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों के बीच होने वाले सालाना 880 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के सामने यह राशि बहुत मामूली है, लेकिन इस फैसले ने दोनों पड़ोसियों के बीच राजनीतिक और कूटनीतिक तनाव को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है. आखिर क्यों बिगड़े हालात?

अंतरराष्ट्रीय व्यापार विश्लेषकों का कहना है कि यह प्रतिबंध राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के उस व्यापार युद्ध का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत इसी साल गर्मियों में हुई थी. ट्रंप ने एक सदी पुराने कानून का हवाला देते हुए लगभग 20 अरब डॉलर के कनाडाई आयात पर 50% तक का भारी टैरिफ ठोक दिया था. अमेरिका का आरोप था कि कनाडा अपने देश में अमेरिकी डेयरी, ऑटोमोबाइल और शराब निर्माताओं के साथ भेदभाव करता है. अमेरिका के इस आक्रामक कदम के जवाब में कनाडा ने भी 'जैसे को तैसा' वाली नीति अपनाई और अमेरिकी सामानों पर 15%, 25% और 50% का जवाबी टैरिफ लगा दिया. कनाडाई प्रांतों ने अपने स्टोर्स से अमेरिकी शराब को हटाना शुरू कर दिया था. कनाडा की इसी जवाबी कार्रवाई से भड़के राष्ट्रपति ट्रंप ने अब सीधे तौर पर कनाडाई उत्पादों को बैन करने का फरमान जारी कर दिया. आर्थिक असर: किसे कितना नुकसान?

वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक 'अमेरिकन एक्शन फोरम' के व्यापार नीति निदेशक जैकब जेन्सेन के आंकड़ों के मुताबिक, इस प्रतिबंध की मार सबसे ज्यादा कनाडा के शराब उद्योग पर पड़ने वाली है. कुल प्रतिबंधित 96.7 करोड़ डॉलर के व्यापार में से लगभग 87% हिस्सा अकेले शराब और स्पिरिट्स का है. हालांकि, इस प्रतिबंध का तात्कालिक आर्थिक असर थोड़ा सीमित हो सकता है. व्यापार विशेषज्ञ और पूर्व अमेरिकी व्यापार अधिकारी पैट्रिक चाइल्ड्रेस के अनुसार, "इनमें से अधिकांश वस्तुओं पर पहले से ही 50% टैरिफ लगा हुआ था. यह भारी टैक्स पहले से ही एक अघोषित प्रतिबंध की तरह काम कर रहा था, जिसने अमेरिकी बाजार में कनाडाई सामानों को बेहद महंगा और अव्यावहारिक बना दिया था." इस प्रतिबंध की वजह से दोनों देशों के उद्योगों पर अलग-अलग प्रभाव देखने को मिल रहे हैं.