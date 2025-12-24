ETV Bharat / business

भारतीय पेशेवरों को झटका, अमेरिका ने H-1B वीजा प्रक्रिया में किया बड़ा बदलाव

अमेरिका ने एच-1बी वीजा के लिए रैंडम लॉटरी सिस्टम को खत्म कर दिया है. अब अधिक कुशल और ज्यादा सैलरी वाले लोगों को प्राथमिकता देगा.

US announces big changes to H-1B work visa selection process by replacing random lottery system
भारतीय पेशवरों को झटका, अमेरिका ने H-1B वीजा प्रक्रिया में किया बड़ा बदलाव (IANS)
By PTI

Published : December 24, 2025 at 2:30 PM IST

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन: अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा प्रोग्राम में बड़ा बदलाव किया है. एच-1बी वीजा के लिए मौजूदा रैंडम लॉटरी सिस्टम को खत्म कर दिया गया है. नए सिस्टम के तहत अमेरिका अब अधिक कुशल और ज्यादा सैलरी वाले लोगों को वीजा देने को प्राथमिकता देगा. नया नियम 27 फरवरी, 2026 से लागू होगा और वित्तीय वर्ष 2027 H-1B कैप रजिस्ट्रेशन सीजन के लिए लागू होगा.

H-1B वीजा के लिए नया सिस्टम भारतीय पेशेवरों के लिए झटका माना जा रहा है, क्योंकि भारतीय प्रोफेशनल्स अमेरिका में H1B वीजा होल्डर्स के सबसे बड़े ग्रुप में से हैं.

ट्रंप प्रशासन की तरफ से नई गाइडेंस कानूनी और गैर-कानूनी दोनों तरह के आप्रवासन, साथ ही H1B वीजा पर कड़ी कार्रवाई के बीच आई है, जिसका इस्तेमाल अमेरिका में कंपनिंया विदेशी प्रतिभाओं की नियुक्ति करने के लिए करती हैं.

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि वह H-1B वर्क वीजा चुनने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले नियमों में बदलाव कर रहा है, ताकि ज्यादा स्किल्ड और ज्यादा सैलरी पाने वाले लोगों को वीजा देने में प्राथमिकता दी जा सके. साथ ही अमेरिकी कर्मचारियों की सैलरी, काम करने के हालात और नौकरी के मौकों को बेहतर तरीके से बचाया जा सके.

अधिक स्किल वाले टैलेंट को मिलेगा वेटेज
बयान में कहा गया है कि नए सिस्टम में वीजा पाने वालों को चुनने के लिए रैंडम लॉटरी की जगह एक ऐसा प्रोसेस होगा जो अधिक स्किल वाले टैलेंट को ज्यादा वेटेज देगा. डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने कहा कि H-1B वीजा आवेदकों को चुनने का लॉटरी सिस्टम का गलत इस्तेमाल हो रहा था और कंपनियां कम सैलरी पर विदेशी कर्मचारी लाने के लिए इसका फायदा उठा रही थीं.

US सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) के प्रवक्ता मैथ्यू ट्रेगेसर ने कहा, "H-1B रजिस्ट्रेशन के मौजूदा रैंडम सिलेक्शन प्रोसेस का अमेरिकी कंपनियों ने गलत इस्तेमाल किया और गलत फायदा उठाया, जो खास तौर पर विदेशी वर्कर्स को अमेरिकन वर्कर्स से कम सैलरी पर लाना चाहती थी."

उन्होंने कहा, "नया सिलेक्शन H-1B प्रोग्राम के लिए कांग्रेस (अमेरिकी संसद) के इरादे को बेहतर ढंग से पूरा करेगा और अमेरिकी कंपनियों को ज्यादा सैलरी वाले, ज्यादा स्किल्ड विदेशी वर्कर्स के लिए आवेदन करने के लिए बढ़ावा देकर अमेरिका की प्रतिस्पर्धा को मजबूत करेगा. इन नियामक बदलावों और भविष्य में होने वाले अन्य बदलावों के साथ, हम अमेरिकी बिजनेस की मदद करने के लिए H-1B प्रोग्राम को अपडेट करना जारी रखेंगे, बिना उस गलत इस्तेमाल को होने दिए जो अमेरिकी वर्कर्स को नुकसान पहुंचा रहा था."

USCIS ने कहा कि यह नियम H-1B नॉन-इमिग्रेंट वीजा प्रोग्राम की सत्यनिष्ठा को मजबूत करने के लिए एक और जरूरी कदम है. यह ट्रंप प्रशासन द्वारा किए गए दूसरे जरूरी बदलावों के मुताबिक है, जैसे कि राष्ट्रपति की उद्घोषणा के तहत कंपनियों को पात्रता की शर्त के तौर पर हर वीजा के लिए अतिरिक्त 100,000 अमेरिकी डॉलर देने होंगे.

USCIS प्रवक्ता ने कहा, "H-1B वीजा सुधार के लिए ट्रंप प्रशासन के वादे के हिस्से के तौर पर, हम कंपनियों और विदेशी वर्कर्स दोनों से और ज्यादा मांग करते रहेंगे ताकि अमेरिकी वर्कर्स को कम न आंका जाए और अमेरिका को सबसे पहले रखा जाए."

अमेरिका में हर साल जारी होने वाले H-1B वीजा की संख्या 65,000 तक सीमित है, और US एडवांस्ड डिग्री होल्डर्स के लिए 20,000 और वीजा हैं.

रैंडम सिलेक्शन प्रोसेस में थी गड़बड़ियां
USCIS ने कहा कि मौजूदा रैंडम सिलेक्शन प्रोसेस की अक्सर आलोचना की जाती है क्योंकि यह बेईमान नियोक्ताओं को इसका फायदा उठाने की इजाजत देता है. वे सिलेक्शन पूल में कम स्किल्ड विदेशी वर्कर्स को भर देते हैं, जिन्हें कम सैलरी मिलती है, जिससे अमेरिकी कार्यबल को नुकसान होता है.

व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के पहले साल में, प्रशासन ने H-1B वीजा प्रोग्राम में गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कई उपायों का ऐलान किया है. ट्रंप प्रशासन ने नए H-1B वीजा एप्लीकेशन पर 100,000 अमेरिकी डॉलर फीस का ऐलान किया है. 15 दिसंबर से, विदेश विभाग ने H-1B और उस पर निर्भर H-4 वीजा की बेहतर स्क्रीनिंग और जांच भी शुरू कर दी है, और आवेदकों के सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच की जा रही है.

इस गाइडलाइन की वजह से, पूरे भारत में होने वाले कई H-1B वीजा इंटरव्यू टाल दिए गए हैं और महीनों आगे बढ़ा दिए गए हैं, जिससे कई वीजा होल्डर जो अपनी वीजा स्टैम्पिंग यानी आधिकारिक मुहर के लिए भारत आए थे, वे फंस गए हैं. विदेश विभाग ने इस बात पर जोर दिया है कि US वीजा एक खास अधिकार है, अधिकार नहीं. विभाग ने कहा है कि वह वीजा स्क्रीनिंग और जांच में सभी मौजूद जानकारी का इस्तेमाल उन वीजा आवेदकों की पहचान करने के लिए करता है जो अमेरिका में स्वीकार्य नहीं हैं, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो अमेरिकी की राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करते हैं.

BIG CHANGE IN H1B VISA
RANDOM LOTTERY SYSTEM
H1B WORK VISA

