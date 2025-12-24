ETV Bharat / business

भारतीय पेशेवरों को झटका, अमेरिका ने H-1B वीजा प्रक्रिया में किया बड़ा बदलाव

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन: अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा प्रोग्राम में बड़ा बदलाव किया है. एच-1बी वीजा के लिए मौजूदा रैंडम लॉटरी सिस्टम को खत्म कर दिया गया है. नए सिस्टम के तहत अमेरिका अब अधिक कुशल और ज्यादा सैलरी वाले लोगों को वीजा देने को प्राथमिकता देगा. नया नियम 27 फरवरी, 2026 से लागू होगा और वित्तीय वर्ष 2027 H-1B कैप रजिस्ट्रेशन सीजन के लिए लागू होगा. H-1B वीजा के लिए नया सिस्टम भारतीय पेशेवरों के लिए झटका माना जा रहा है, क्योंकि भारतीय प्रोफेशनल्स अमेरिका में H1B वीजा होल्डर्स के सबसे बड़े ग्रुप में से हैं. ट्रंप प्रशासन की तरफ से नई गाइडेंस कानूनी और गैर-कानूनी दोनों तरह के आप्रवासन, साथ ही H1B वीजा पर कड़ी कार्रवाई के बीच आई है, जिसका इस्तेमाल अमेरिका में कंपनिंया विदेशी प्रतिभाओं की नियुक्ति करने के लिए करती हैं. अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि वह H-1B वर्क वीजा चुनने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले नियमों में बदलाव कर रहा है, ताकि ज्यादा स्किल्ड और ज्यादा सैलरी पाने वाले लोगों को वीजा देने में प्राथमिकता दी जा सके. साथ ही अमेरिकी कर्मचारियों की सैलरी, काम करने के हालात और नौकरी के मौकों को बेहतर तरीके से बचाया जा सके. अधिक स्किल वाले टैलेंट को मिलेगा वेटेज

बयान में कहा गया है कि नए सिस्टम में वीजा पाने वालों को चुनने के लिए रैंडम लॉटरी की जगह एक ऐसा प्रोसेस होगा जो अधिक स्किल वाले टैलेंट को ज्यादा वेटेज देगा. डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने कहा कि H-1B वीजा आवेदकों को चुनने का लॉटरी सिस्टम का गलत इस्तेमाल हो रहा था और कंपनियां कम सैलरी पर विदेशी कर्मचारी लाने के लिए इसका फायदा उठा रही थीं. US सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) के प्रवक्ता मैथ्यू ट्रेगेसर ने कहा, "H-1B रजिस्ट्रेशन के मौजूदा रैंडम सिलेक्शन प्रोसेस का अमेरिकी कंपनियों ने गलत इस्तेमाल किया और गलत फायदा उठाया, जो खास तौर पर विदेशी वर्कर्स को अमेरिकन वर्कर्स से कम सैलरी पर लाना चाहती थी." उन्होंने कहा, "नया सिलेक्शन H-1B प्रोग्राम के लिए कांग्रेस (अमेरिकी संसद) के इरादे को बेहतर ढंग से पूरा करेगा और अमेरिकी कंपनियों को ज्यादा सैलरी वाले, ज्यादा स्किल्ड विदेशी वर्कर्स के लिए आवेदन करने के लिए बढ़ावा देकर अमेरिका की प्रतिस्पर्धा को मजबूत करेगा. इन नियामक बदलावों और भविष्य में होने वाले अन्य बदलावों के साथ, हम अमेरिकी बिजनेस की मदद करने के लिए H-1B प्रोग्राम को अपडेट करना जारी रखेंगे, बिना उस गलत इस्तेमाल को होने दिए जो अमेरिकी वर्कर्स को नुकसान पहुंचा रहा था."