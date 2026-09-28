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ट्रम्प का बड़ा एलान: अनुकूल टैरिफ के साथ चीन के बाजार में पहुंचेंगे अमेरिकी कृषि उत्पाद और चिकित्सा उपकरण

9 नवंबर, 2017 को बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ़ द पीपल में एक वेलकम सेरेमनी के दौरान अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप (दाएं) और चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का स्वागत फूल और झंडे लहराते हुए बच्चे कर रहे हैं ( file- AP )

वाशिंगटन: अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव को कम करने और आर्थिक संबंधों को नई स्थिरता देने के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है. दोनों देशों ने एक-दूसरे के बीच होने वाले 30 अरब डॉलर (USD 30 Billion) के गैर-संवेदनशील सामानों पर सीमा शुल्क को कम करने की सिफारिश की है. इस नए "30-फॉर-30" फ्रेमवर्क की घोषणा अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) जेमीसन ग्रीर ने की. यह फैसला चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अमेरिका की तीन दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठकों के बाद लिया गया है.

समझौते के मुख्य बिंदु और उत्पाद सूचियां

इस नए व्यापार समझौते के तहत दोनों देशों ने पारस्परिक लाभ के लिए विशिष्ट उत्पादों की सूचियां तैयार की हैं, जिससे दोनों पक्षों के बाजारों को सीधा फायदा पहुंचेगा अमेरिका से चीन को होने वाला निर्यात: इस समझौते के जरिए अमेरिका के कृषि क्षेत्र और स्वास्थ्य उद्योग को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा. अमेरिका अब चीन को भारी मात्रा में कृषि उत्पाद जैसे अनाज, मांस और डेयरी उत्पाद और मेडिकल डिवाइस का निर्यात कम शुल्क पर कर सकेगा. इससे अमेरिकी किसानों और निर्माताओं को चीन के विशाल बाजार में आसान और बेहतर पहुंच मिलेगी. चीन से अमेरिका को होने वाला आयात: इसके बदले में, अमेरिका ने चीन से आने वाली 77 श्रेणियों के उपभोक्ता सामानों पर टैरिफ कम करने पर सहमति जताई है. इस सूची में मुख्य रूप से घरेलू सामान, खिलौने, प्लास्टिक के बर्तन, बेड और टेबल लिनन, छाते, रसोई के उपकरण, ताश के पत्ते, खेल के उपकरण और क्रिसमस की सजावट का सामान शामिल हैं. ये ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें अमेरिका आमतौर पर अन्य देशों से आयात नहीं करता है. 'यूएस-चाइना बोर्ड ऑफ ट्रेड' की भूमिका

इस पूरे समझौते को अमलीजामा पहनाने का श्रेय 'यूएस-चाइना बोर्ड ऑफ ट्रेड' को जाता है. इस विशेष बोर्ड की स्थापना मई 2026 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की बीजिंग यात्रा के दौरान की गई थी.