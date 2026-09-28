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ट्रम्प का बड़ा एलान: अनुकूल टैरिफ के साथ चीन के बाजार में पहुंचेंगे अमेरिकी कृषि उत्पाद और चिकित्सा उपकरण

अमेरिका और चीन में कृषि उत्पादों, मेडिकल डिवाइस और खिलौनों समेत 30 अरब डॉलर के सामानों पर टैरिफ कम करने का समझौता हुआ.

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9 नवंबर, 2017 को बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ़ द पीपल में एक वेलकम सेरेमनी के दौरान अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप (दाएं) और चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का स्वागत फूल और झंडे लहराते हुए बच्चे कर रहे हैं (file- AP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 28, 2026 at 11:19 AM IST

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वाशिंगटन: अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव को कम करने और आर्थिक संबंधों को नई स्थिरता देने के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है. दोनों देशों ने एक-दूसरे के बीच होने वाले 30 अरब डॉलर (USD 30 Billion) के गैर-संवेदनशील सामानों पर सीमा शुल्क को कम करने की सिफारिश की है. इस नए "30-फॉर-30" फ्रेमवर्क की घोषणा अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) जेमीसन ग्रीर ने की. यह फैसला चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अमेरिका की तीन दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठकों के बाद लिया गया है.

समझौते के मुख्य बिंदु और उत्पाद सूचियां
इस नए व्यापार समझौते के तहत दोनों देशों ने पारस्परिक लाभ के लिए विशिष्ट उत्पादों की सूचियां तैयार की हैं, जिससे दोनों पक्षों के बाजारों को सीधा फायदा पहुंचेगा

अमेरिका से चीन को होने वाला निर्यात: इस समझौते के जरिए अमेरिका के कृषि क्षेत्र और स्वास्थ्य उद्योग को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा. अमेरिका अब चीन को भारी मात्रा में कृषि उत्पाद जैसे अनाज, मांस और डेयरी उत्पाद और मेडिकल डिवाइस का निर्यात कम शुल्क पर कर सकेगा. इससे अमेरिकी किसानों और निर्माताओं को चीन के विशाल बाजार में आसान और बेहतर पहुंच मिलेगी.

चीन से अमेरिका को होने वाला आयात: इसके बदले में, अमेरिका ने चीन से आने वाली 77 श्रेणियों के उपभोक्ता सामानों पर टैरिफ कम करने पर सहमति जताई है. इस सूची में मुख्य रूप से घरेलू सामान, खिलौने, प्लास्टिक के बर्तन, बेड और टेबल लिनन, छाते, रसोई के उपकरण, ताश के पत्ते, खेल के उपकरण और क्रिसमस की सजावट का सामान शामिल हैं. ये ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें अमेरिका आमतौर पर अन्य देशों से आयात नहीं करता है.

'यूएस-चाइना बोर्ड ऑफ ट्रेड' की भूमिका
इस पूरे समझौते को अमलीजामा पहनाने का श्रेय 'यूएस-चाइना बोर्ड ऑफ ट्रेड' को जाता है. इस विशेष बोर्ड की स्थापना मई 2026 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की बीजिंग यात्रा के दौरान की गई थी.

इस बोर्ड के संचालन के लिए दोनों देशों ने अपने शीर्ष अधिकारियों को नियुक्त किया है. अमेरिकी पक्ष का नेतृत्व ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट और यूएसटीआर जेमीसन ग्रीर कर रहे हैं, जबकि चीनी पक्ष का नेतृत्व उप-प्रधानमंत्री हे लिफेंग कर रहे हैं. दोनों देशों के डिप्टी अधिकारी हर तिमाही बैठक करेंगे ताकि इस व्यापार समझौते की प्रगति की निगरानी की जा सके. हालांकि, नियमों के अनुसार इस स्वीकृत उत्पाद सूची में साल में केवल एक बार ही संशोधन या बदलाव किया जा सकेगा.

वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका असर
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीर ने अपने बयान में कहा कि राष्ट्रपति ट्रम्प और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मजबूत व्यक्तिगत संबंधों के कारण ही यह महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है. उन्होंने कहा कि ट्रम्प प्रशासन अमेरिकी किसानों, श्रमिकों और व्यवसायों के हितों की रक्षा के लिए चीन के साथ निष्पक्ष और संतुलित व्यापार जारी रखेगा.

दूसरी ओर, चीनी सरकार द्वारा जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि दोनों देशों की आर्थिक और व्यापारिक टीमों द्वारा तैयार की गई यह नई व्यवस्था न केवल अमेरिका और चीन के उद्योगों और आम जनता के लिए अच्छी खबर है, बल्कि यह मंदी से जूझ रही वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी एक नई दिशा और मजबूती प्रदान करेगी. दोनों देशों में इन स्वीकृत सूचियों पर भविष्य में मिलने वाली टैरिफ कटौतियों को उनकी घरेलू कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार लागू किया जाएगा.

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