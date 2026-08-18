भारत-अमेरिका व्यापार को $500 अरब तक ले जाने के लिए स्थिर टैक्स नीतियां जरूरी: अमेरिकी राजदूत
अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने मुंबई में भारत-अमेरिका व्यापार को 2030 तक $500 अरब पहुंचाने के लिए स्थिर टैक्स नीतियों पर जोर दिया.
Published : August 18, 2026 at 2:34 PM IST
मुंबई: भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए दोनों देशों को टैक्स और नियमों से जुड़ी अड़चनों को दूर करना होगा. मुंबई में इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स (IACC) के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने यह बात कही. उन्होंने दोनों देशों से "सच्चे भागीदारों" की तरह मिलकर काम करने और एक स्थिर व पारदर्शी टैक्स ढांचा तैयार करने की अपील की, ताकि व्यापार को बिना किसी बाधा के आगे बढ़ाया जा सके.
इस वर्ष के राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य विषय "भारत-अमेरिका व्यापक रणनीतिक साझेदारी को फिर से परिभाषित करना" था. सम्मेलन के दौरान राजदूत गोर ने दोनों देशों के मजबूत होते व्यापारिक और रणनीतिक रिश्तों को रेखांकित किया.
निवेश और बौद्धिक संपदा पर दिया जोर
राजदूत सर्जियो गोर ने बताया कि भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने वैश्विक स्तर पर एक नया रिकॉर्ड बनाया है. इस दूतावास ने दुनिया भर के सभी अमेरिकी दूतावासों की तुलना में सबसे अधिक, यानी 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग $20 अरब) से ज्यादा का निवेश आकर्षित किया है. उन्होंने भारतीय कंपनियों द्वारा अमेरिका में किए जा रहे निवेश को दोनों देशों के लिए फायदेमंद (विन-विन स्थिति) बताया.
इसके साथ ही, उन्होंने बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) की सुरक्षा को बेहद महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि वैश्विक कंपनियां भारत में निवेश करने और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर सकती हैं. राजदूत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दृष्टिकोण का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिकी प्रशासन ने पहले दिन से ही भारत के साथ संबंधों पर गहरा भरोसा जताया है.
2030 तक $500 अरब व्यापार का महत्वाकांक्षी लक्ष्य
दोनों देशों के बीच व्यापारिक वृद्धि का जिक्र करते हुए राजदूत ने कहा कि पिछले दो दशकों में भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार 20 अरब डॉलर से 12 गुना बढ़कर 240 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है. उन्होंने विश्वास जताया कि दोनों देश मिलकर वर्ष 2030 तक इस आंकड़े को 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने के साझा लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेंगे.
अंत में उन्होंने कहा कि जब भारत और अमेरिका मिलकर काम करते हैं, तो वे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करते हैं और महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में नए आविष्कार और तकनीकी विकास को गति देते हैं.
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