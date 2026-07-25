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अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर 10% आयात शुल्क लगाने से बढ़ेगी लागत, कपड़ा निर्यातकों को बड़े नुकसान की आशंका

अमेरिका ने भारतीय सामान पर 10% शुल्क लगाया; प्रतिस्पर्धियों को राहत मिलने से भारत के $11 अरब के कपड़ा निर्यात को बड़ा नुकसान संभव.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (ap)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 25, 2026 at 10:06 AM IST

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नई दिल्ली: अमेरिका ने जबरन श्रम को रोकने के लिए भारत सहित 17 देशों से आने वाले सामान पर 10 प्रतिशत का नया आयात शुल्क लगा दिया है. इस फैसले से अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पाद महंगे हो जाएंगे. हालांकि, भारतीय निर्यातकों का कहना है कि हमें केवल इस 10% टैक्स को नहीं देखना चाहिए, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि हमारे प्रतिद्वंद्वी देशों पर कितना टैक्स लगा है.

एक्सपोर्टर्स संस्था 'फियो' (FIEO) के अध्यक्ष एस. सी. रल्हन ने बताया कि भारत के लिए राहत की बात यह है कि उसे कम यानी 10% वाले स्लैब में रखा गया है. इसके विपरीत, भारत के बड़े प्रतिस्पर्धी देशों जैसे चीन, वियतनाम, थाईलैंड, तुर्की, यूएई, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका पर 12.5% का भारी टैक्स लगाया गया है. इस वजह से वैश्विक बाजार में भारत कई देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में रहेगा.

कपड़ा, चमड़ा और जूते-चप्पल जैसे क्षेत्रों में भारत के सीधे मुकाबले वाले देशों जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका पर भी 10% टैक्स ही लगाया गया है. इसलिए इन सेक्टर्स में भारतीय निर्यातकों की पकड़ कमजोर नहीं होगी, क्योंकि उनके प्रतिस्पर्धियों को भी अमेरिका में बराबर का टैक्स देना होगा. फियो ने व्यापारियों को सलाह दी है कि वे घबराए बिना अपने-अपने प्रॉडक्ट के हिसाब से अमेरिकी नियमों का बारीकी से अध्ययन करें.

कपड़ा उद्योग के सामने नया संकट
भले ही भारत को कम टैक्स वाले ब्रैकेट में रखा गया है, लेकिन कपड़ा उद्योग के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है. अमेरिका ने भारत के पड़ोसी और सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी देश बांग्लादेश के साथ-साथ कंबोडिया, इंडोनेशिया और मलेशिया को एक विशेष छूट (टीआरक्यू) दी है. इस नियम के तहत, अगर ये देश अमेरिका से कपास (कॉटन) खरीदकर कपड़ा बनाते हैं, तो वे बिना किसी अतिरिक्त टैक्स के अपना माल अमेरिका में बेच सकेंगे.

थिंक टैंक जीटीआरआई (GTRI) के मुताबिक, भारत को इस विशेष टैक्स छूट की लिस्ट से बाहर रखा गया है. कपड़ा उद्योग की बड़ी संस्था 'सिटी' के चेयरमैन अश्विन चंद्रन ने इस पर गहरी चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि टैक्स लगाने के लिए 'जबरन श्रम' का मुद्दा उठाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. इससे भारतीय उत्पादों की साख खराब होने का खतरा है.

सबसे बड़ी समस्या यह है कि बांग्लादेश जैसे देश अब तक कपड़ा बनाने के लिए भारत से भारी मात्रा में कपास और सूत (यार्न) खरीदते थे. अब अमेरिका से टैक्स छूट मिलने के कारण वे भारत की जगह अमेरिका से कपास खरीदना शुरू कर सकते हैं. इससे भारत के कपास किसानों और सूत मिलों को भारी नुकसान होगा.

11 अरब डॉलर का व्यापार दांव पर
भारतीय कपड़ा उद्योग के लिए अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है. भारत हर साल अमेरिका को करीब 11 अरब डॉलर (लगभग 90,000 करोड़ रुपये) का कपड़ा और तैयार कपड़े निर्यात करता है. विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका की इस नई नीति से कई अमेरिकी कंपनियां भारत को मिलने वाले ऑर्डर कंबोडिया या बांग्लादेश जैसे देशों को दे सकती हैं.

हालांकि, भारत सरकार इस स्थिति को संभालने में जुटी है. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पहले उम्मीद जताई थी कि भारत भी अमेरिकी धागे और कपास का इस्तेमाल करके बनाए गए कपड़ों के लिए अमेरिका से रियायती दर पर व्यापार समझौता कर लेगा. भारतीय निर्यातकों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही बातचीत के जरिए इस समस्या का कोई सकारात्मक समाधान निकाल लेगी.

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