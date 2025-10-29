ETV Bharat / business

भारत में UPI पेमेंट 2025 की पहली छमाही में 35 प्रतिशत बढ़ा: रिपोर्ट

2025 की पहली छमाही में लेनदेन की संख्या साल-दर-साल 35 प्रतिशत बढ़कर 106.36 अरब तक पहुंच गई.

UPI transactions in India jump
भारत में UPI लेनदेन 2025 की पहली छमाही में 35 प्रतिशत बढ़ा (सांकेतिक तस्वीर IANS)
ETV Bharat Hindi Team

October 29, 2025

नई दिल्ली: भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) देश के डिजिटल पेमेंट लैंडस्केप में अपना दबदबा बनाए हुए है. बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार 2025 की पहली छमाही में लेनदेन की संख्या साल-दर-साल 35 प्रतिशत बढ़कर 106.36 अरब तक पहुंच गई.

वर्ल्डलाइन की इंडिया डिजिटल पेमेंट्स रिपोर्ट (2025 की पहली छमाही) के अनुसार इन लेनदेन की कुल वैल्यू 143.34 लाख करोड़ रुपये रही, जो दर्शाता है कि डिजिटल भुगतान भारत में रोजमर्रा की जिंदगी का कितना अहम हिस्सा बन गए हैं.

वर्ल्डलाइन 'किराना इफेक्ट'
उल्लेखनीय रूप से पर्सन-टू-मर्चेंट ((P2M) ट्रांजैक्शन 37 प्रतिशत बढ़कर 67.01 बिलियन हो गया, जिसे वर्ल्डलाइन 'किराना इफेक्ट' कहता है, जहां छोटे और सूक्ष्म व्यवसाय भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गए हैं.

पेमेंट नेटवर्क में बढ़ोतरी
भारत के क्यूआर-बेस्ड पेमेंट नेटवर्क में भी जबरदस्त वृद्धि देखी गई, जो जून 2025 तक दोगुने से भी ज़्यादा बढ़कर 678 मिलियन हो गया - जनवरी 2024 से 111 प्रतिशत की वृद्धि. पॉइंट-ऑफ-सेल (PoS) टर्मिनलों की संख्या 29 प्रतिशत बढ़कर 11.2 मिलियन हो गई, जबकि भारत क्यूआर 6.72 मिलियन तक पहुंच गया.

इसके साथ ही भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी नेटवर्क संचालित करता है, जो छोटे व्यवसायों द्वारा अपनाए जाने और सरकार द्वारा संचालित समावेशन कार्यक्रमों द्वारा संचालित है. इस बीच रिपोर्ट दर्शाती है कि क्रेडिट कार्ड प्रीमियम खर्च करने के साधन के रूप में विकसित हो रहे हैं.

जनवरी 2024 और जून 2025 के बीच सक्रिय क्रेडिट कार्डों की संख्या में 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि मासिक खर्च 2.2 ट्रिलियन रुपये को पार कर गया. हालांकि, औसत लेन-देन आकार में 6 प्रतिशत की गिरावट आई, लेकिन यह दर्शाता है कि रोजमर्रा की खरीदारी के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग बढ़ रहा है.

मोबाइल से भुगतान पसंदीदा तरीका
इसके विपरीत छोटे भुगतानों के UPI में ट्रांसफर होने के कारण PoS पर डेबिट कार्ड का उपयोग लगभग 8 प्रतिशत कम हो गया. दैनिक लेनदेन के लिए मोबाइल भुगतान सबसे पसंदीदा माध्यम बना रहा, जो साल-दर-साल 30 प्रतिशत बढ़कर 209.7 ट्रिलियन रुपये मूल्य के 98.9 बिलियन लेनदेन तक पहुंच गया.

