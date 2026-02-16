ETV Bharat / business

कैश को पछाड़कर UPI बना भारत का नंबर-1 पेमेंट मोड, 57% लेनदेन के साथ रचा इतिहास

नई दिल्ली: भारत में डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक बदलाव आया है. वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक स्वतंत्र अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार, 'यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस' यानी UPI अब भारत में भुगतान का सबसे पसंदीदा माध्यम बन गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, देश के कुल भुगतान लेनदेन में UPI की हिस्सेदारी 57 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जिसने पारंपरिक नकद (Cash) लेनदेन को पीछे छोड़ दिया है. वर्तमान में नकद लेनदेन की हिस्सेदारी घटकर महज 38 प्रतिशत रह गई है.

युवाओं और छोटे व्यापारियों का जबरदस्त भरोसा

वित्त मंत्रालय के 'वित्तीय सेवा विभाग' द्वारा जारी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि UPI की सफलता का मुख्य कारण इसका उपयोग में आसान होना और तुरंत फंड ट्रांसफर करने की क्षमता है. विशेष रूप से 18 से 25 वर्ष की आयु के युवाओं में डिजिटल भुगतान के प्रति गहरा रुझान देखा गया है, जहाँ 66 प्रतिशत युवा डिजिटल माध्यमों को ही चुन रहे हैं.

सिर्फ ग्राहक ही नहीं, बल्कि व्यापारी भी इसे अपना रहे हैं. देश के 94 प्रतिशत छोटे व्यापारियों ने UPI को अपना लिया है. इनमें से 57 प्रतिशत व्यापारियों का मानना है कि डिजिटल पेमेंट अपनाने के बाद उनकी बिक्री में वृद्धि हुई है. व्यापारियों ने तेजी से भुगतान, बेहतर रिकॉर्ड-कीपिंग और परिचालन की सुविधा को इसकी मुख्य खूबी बताया है.

सरकारी प्रोत्साहन और बुनियादी ढांचे का विस्तार

सरकार ने इस बदलाव को गति देने के लिए भारी निवेश किया है. रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 8,276 करोड़ रुपये का बजटीय सहयोग प्रदान किया है. इस राशि का उपयोग बैंकों और भुगतान प्रदाताओं को कम मूल्य वाले डिजिटल लेनदेन (P2M) को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया.