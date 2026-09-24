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UPI पेमेंट पर कितना लगेगा MDR, पैसे किसे मिलेंगे, जानें सबकुछ

नई दिल्ली: UPI MDR पर बहस से ये सवाल उठे हैं कि इसका भुगतान कौन करता है, पैसा कहां जाता है और यह शुल्क क्यों लाया जा रहा है. सरकार का कहना है कि MDR भुगतान प्रक्रिया की एक लागत है, न कि कोई टैक्स, और रोजाना के ज्यादातर UPI ट्रांजैक्शन फ्री बने रहेंगे. सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया कि प्रस्तावित फ्रेमवर्क UPI इकोसिस्टम को वित्तीय रूप से टिकाऊ बनाने के साथ-साथ छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों सहित इसके इन्फ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी और आगे के विस्तार का समर्थन करने के लिए है.

वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यूपीआई MDR (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि यह न तो कोई टैक्स है, न ही कोई उपकर (cess) या अधिभार (surcharge) है, और यह पैसा सरकार के पास नहीं जाता है. अधिकारी ने यह भी कहा कि करीब 96 प्रतिशत यूपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा. साथ ही, उन्होंने यह सवाल उठाया कि जब व्यापारी उसी अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) के भीतर डेबिट कार्ड लेनदेन पर MDR को खुद वहन करते हैं, तो UPI पेमेंट को उससे अलग क्यों माना जाना चाहिए.

वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, सभी पर्सन-टू-पर्सन (P2P) UPI पेमेंट फ्री रहेंगे, चाहे ट्रांजैक्शन की राशि कितनी ही ज्यादा क्यों न हो. 2,000 रुपये तक के सभी UPI मर्चेंट पेमेंट पर शून्य MDR जारी रहेगा. UPI QR कोड के जरिये हर महीने 1 लाख रुपये तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों के लिए भी MDR शून्य रहेगा, जबकि RuPay डेबिट कार्ड से होने वाले ट्रांजैक्शन पूरी तरह से MDR-फ्री रहेंगे. अधिकारी ने बताया कि कुल मिलाकर, 2000 रुपये से कम के सभी UPI मर्चेंट ट्रांजैक्शन का 96 प्रतिशत हिस्सा MDR से फ्री रहेगा.

सूत्रों के मुताबिक, 2000 रुपये से अधिक के ट्रांजैक्शन पर MDR सिर्फ निर्दिष्ट पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) लेनदेन पर लागू होगा. सामान्य MDR दर 0.4 प्रतिशत होगी, जिसमें 75,000 रुपये और उससे अधिक के ट्रांजैक्शन के लिए अधिकतम MDR 300 रुपये होगा.

उन्होंने यह भी कहा कि रेलवे, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, फ्यूल और कृषि के सामान जैसे आवश्यक क्षेत्रों में 2,000 रुपये से अधिक के ट्रांजैक्शन पर सिर्फ ₹5 का फ्लैट MDR लगेगा. जबकि ग्राहक एमडीआर का भुगतान नहीं करेंगे. बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि मर्चेंट एमडीआर लागत ग्राहकों पर न डालें.

आइए उदाहरण से समझते हैं...

अगर हम उदाहरण के तौर पर 5,000 रुपये का एक साधारण लेनदेन लें, तो 0.4 प्रतिशत की दर से मर्चेंट साइड पर UPI एमडीआर 20 रुपये होगा, जबकि उसी 5,000 रुपये के ट्रांजैक्शन पर 2 प्रतिशत का क्रेडिट कार्ड एमडीआर 100 रुपये होगा. दोनों ही मामलों में, उत्पाद की कीमत ₹5,000 ही रहती है. एमडीआर अनिवार्य रूप से भुगतान को प्रोसेस करने की लागत है, न कि खरीद पर कोई टैक्स. पात्र यूपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन के लिए, 0.4 प्रतिशत का यह एमडीआर पूरे पेमेंट इकोसिस्टम में वितरित किया जाता है - जिसमें से 40 प्रतिशत जारीकर्ता बैंक (issuing bank) को, 30 प्रतिशत मर्चेंट अधिग्रहणकर्ता (Merchant Acquirer) या मर्चेंट के बैंक या पेमेंट गेटवे को, 20 प्रतिशत यूपीआई ऐप को और 10 प्रतिशत भुगतानकर्ता पीएसपी बैंक को जाता है जो यूपीआई ऐप को स्पॉन्सर करता है.