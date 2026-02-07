ETV Bharat / business

डिजिटल इंडिया का वैश्विक डंका: 8 से अधिक देशों में पहुंचा UPI, भारत बना ग्लोबल लीडर

भारत का UPI अब केवल देश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह वैश्विक स्तर पर 'डिजिटल भुगतान' का नया चेहरा बन गया है.

नई दिल्ली: भारत का स्वदेशी डिजिटल भुगतान सिस्टम 'यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस' (UPI) अब सरहदों को पार कर वैश्विक मंच पर अपनी धाक जमा रहा है. वर्तमान में UPI संयुक्त अरब अमीरात (UAE), सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरीशस और कतर जैसे आठ से अधिक देशों में पूरी तरह सक्रिय हो गया है. यह उपलब्धि भारत को वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में एक 'सॉफ्ट पावर' के रूप में स्थापित कर रही है.

संसद में दी गई अहम जानकारी
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने हाल ही में संसद में बताया कि UPI की यह अंतरराष्ट्रीय पहुंच न केवल भारतीय पर्यटकों को सुविधा दे रही है, बल्कि इससे देश में रेमिटेंस (विदेश से आने वाला धन) की आवक भी बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि इससे भारत की फिनटेक स्थिति मजबूत हो रही है और वित्तीय समावेशन को नया आयाम मिल रहा है.

23 देशों के साथ डिजिटल साझेदारी
भारत की सफलता केवल भुगतान तक सीमित नहीं है. भारत ने अब तक 23 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं. इन समझौतों का उद्देश्य भारत के 'डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर' (DPI) और 'इंडिया स्टैक' को दुनिया के साथ साझा करना है. इसके तहत डिजिटल पहचान (आधार), डेटा एक्सचेंज और सेवा वितरण जैसे क्षेत्रों में सहयोग किया जा रहा है. विशेष रूप से क्यूबा, केन्या और लाओस जैसे देशों ने भारत के 'डिजिलॉकर' मॉडल को अपनाने में गहरी रुचि दिखाई है.

वैश्विक मंच पर इंडिया स्टैक और G20 का प्रभाव
भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान 'Global DPI Repository' लॉन्च की थी, जिसमें भारत ने अपने सबसे सफल डिजिटल समाधान जैसे आधार, कोविन (CoWIN), आरोग्य सेतु, और ई-संजीवनी को साझा किया है. 'India Stack Global' पोर्टल के माध्यम से भारत अब मित्र देशों को अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपनाने में तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रहा है.

लेनदेन में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि
NPCI (नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) के ताजा आंकड़े भारत की इस डिजिटल क्रांति की गवाही देते हैं. जनवरी माह में UPI लेनदेन की संख्या में 28 प्रतिशत की शानदार वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, जो 21.70 बिलियन के आंकड़े को पार कर गई. वहीं, लेनदेन की कुल राशि 28.33 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है

