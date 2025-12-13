ETV Bharat / business

पैसा रखें तैयार! अगले हफ्ते आ रहे 4 नए IPO, कमाई का मौका

हैदराबाद: 15 दिसंबर से शुरू हो रहा सप्ताह शेयर बाजार के लिहाज से काफी अहम रहने वाला है. इस दौरान जहां 4 नए IPO निवेश के लिए खुलेंगे, वहीं पहले से खुले 6 IPO में भी निवेशकों को पैसा लगाने का मौका मिलेगा. इसके अलावा नए सप्ताह में कुल 15 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट होकर अपनी शुरुआत करेंगी.

नए IPO

नए हफ्ते में सबसे पहले Neptune Logitek IPO 15 दिसंबर को खुलेगा और 17 दिसंबर को बंद होगा. ₹46.62 करोड़ के इस इश्यू में निवेशक ₹126 प्रति शेयर के भाव पर बोली लगा सकते हैं. इसके शेयर 22 दिसंबर को BSE SME पर लिस्ट होने की संभावना है.

इसके बाद KSH International IPO 16 दिसंबर को खुलेगा और 18 दिसंबर को बंद होगा. यह मेनबोर्ड सेगमेंट का इश्यू है, जिसके जरिए कंपनी ₹710 करोड़ जुटाना चाहती है. इसका प्राइस बैंड ₹365 से ₹384 प्रति शेयर रखा गया है और लॉट साइज 39 शेयर का है. शेयरों की लिस्टिंग 23 दिसंबर को BSE और NSE पर हो सकती है.

Global Ocean Logistics IPO 17 दिसंबर को खुलेगा. ₹30.41 करोड़ के इस इश्यू में ₹74–₹78 प्रति शेयर के भाव पर बोली लगाई जा सकेगी. लॉट साइज 1600 शेयर का है और लिस्टिंग 24 दिसंबर को BSE SME पर संभावित है.

वहीं MARC Technocrats IPO भी 17 दिसंबर को खुलेगा और 19 दिसंबर को बंद होगा. कंपनी ₹42.59 करोड़ जुटाना चाहती है. इसका प्राइस बैंड ₹88–₹93 प्रति शेयर और लॉट साइज 1200 शेयर है. लिस्टिंग 24 दिसंबर को NSE SME पर हो सकती है.

पहले से खुले IPO

पहले से खुले IPO में Pajson Agro India और HRS Aluglaze 15 दिसंबर को बंद हो जाएंगे. Pajson Agro अब तक 2.38 गुना और HRS Aluglaze 1.89 गुना सब्सक्राइब हो चुका है.