Upcoming IPOs: अगले हफ्ते खुलेंगे 2 मैनबोर्ड समेत 3 आईपीओ, लिस्ट में MCL भी शामिल; जानें प्राइस बैंड, लॉट साइज
Upcoming IPOs Next Week: मैनबोर्ड के 2 और एसएमई से 1 आईपीओ बाजार में दस्तक देंगे। इस लिस्ट में महानदी कोलफिल्ड्स आईपीओ भी शामिल है.
Published : November 14, 2026 at 12:24 PM IST
Upcoming IPOs Next Week: अगले हफ्ते शेयर बाजार में प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) की रौनक रहने वाली है. 18 नवंबर से 23 नवंबर के बीच 3 नए पब्लिक इश्यू खुलने वाले हैं, जिनमें मेनबोर्ड के 2 और एमएसई का 1 आईपीओ शामिल है. इनमें क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन, महानदी कोलफील्ड्स और वटराना रेंटल्स के नाम सबसे बड़े हैं. अगर आप आईपीओ में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो इन तीनों की पूरी डिटेल जानना आपके लिए जरूरी है.
तीनों आईपीओ अलग-अलग सेक्टर से हैं - एग्रीकेमिकल, कोल माइनिंग और रेंटल सर्विसेज. इनमें सबसे पहले 18 नवंबर को क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन का IPO खुलेगा. इसके बाद 19 नवंबर को महानदी कोलफील्ड्स और वटराना रेंटल्स के IPO एक साथ खुलेंगे. तीनों कंपनियों की लिस्टिंग भी नवंबर के आखिरी हफ्ते में होने की उम्मीद है। आइए तीनों आईपीओ की पूरी डिटेल्स देख लें.
Crystal Crop Protection IPO
फसल समाधान उपलब्ध कराने वाली कंपनी क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड का 455.49 करोड़ रुपये का आईपीओ 18 नवंबर को खुलेगा और 20 नवंबर को बंद होगा. बड़े एंकर निवेशक 17 नवंबर को बोली लगा सकेंगे. इस IPO के लिए प्राइस बैंड 259 से 272 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है. एक लॉट में 55 शेयर होंगे। रिटेल निवेशक को अपर प्राइस के हिसाब से कम से कम 14,960 रुपये लगाने होंगे.
यह इश्यू 354.77 करोड़ रुपये के फ्रेश इश्यू और 100.71 करोड़ रुपये के ऑफर फॉर सेल (OFS) का मिश्रण है. फ्रेश इश्यू में 1.31 करोड़ नए शेयर जारी होंगे, जबकि ओएफएस में 37.03 लाख शेयर बेचे जाएंगे. अलॉटमेंट 23 नवंबर को फाइनल होने की उम्मीद है और लिस्टिंग 26 नवंबर को बीएसई और एनएसई पर हो सकती है.
कंपनी ने बताया कि नए शेयर से मिली राशि का इस्तेमाल कंपनी और उसकी अनुषंगी कंपनी सैफायर क्रॉप साइंस द्वारा लिए गए कर्ज को चुकाने, रणनीतिक पहलों के वित्तपोषण और सामान्य कॉरपोरेट जरूरतों के लिए किया जाएगा. 1994 में स्थापित क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन कृषि रसायन और बीज जैसे फसल समाधान देती है. इस IPO के बुक रनिंग लीड मैनेजर IIFL Capital Services Ltd. है और रजिस्ट्रार MUFG Intime India Pvt. Ltd. है.
Mahanadi Coalfields IPO
महारत्न पीएसयू कोल इंडिया की सब्सडियरी कंपनी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (MCL) का आईपीओ करीब 9,500 करोड़ का सबसे बड़ा इश्यू है। ये दूसरा बड़ा आईपीओ 19 नवंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 23 नवंबर को बंद होगा. यह पूरी तरह से ओएफएस होगा, जिसमें 66.18 करोड़ शेयर बेचे जाएंगे। कोल इंडिया इस आईपीओ के जरिए महानदी कोलफील्ड्स में अपनी 10 फीसदी तक हिस्सेदारी बेचेगी.
इश्यू साइज करीब 1 बिलियन डॉलर यानी लगभग 9,500 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है. हालांकि, अभी प्राइस बैंड का ऐलान नहीं हुआ है. अलॉटमेंट 25 नवंबर को और लिस्टिंग 27 नवंबर को एनएसई और बीएसई पर होने की उम्मीद है. सेबी ने 4 नवंबर को डीआरएचपी पर अपनी फाइनल ऑब्जर्वेशन जारी कर दी थी, जिसके बाद आईपीओ की तैयारी का रास्ता साफ हो गया. चूंकि, यह पूरी तरह ऑफर फॉर सेल है, इसलिए इस आईपीओ से मिलने वाला पूरा पैसा कोल इंडिया को जाएगा, महानदी कोलफील्ड्स को कोई पैसा नहीं मिलेगा.
इस इश्यू में क्यूआईबी के लिए 50 फीसदी से ज्यादा नहीं, एनआईआई के लिए कम से कम 15 फीसदी और रिटेल निवेशकों के लिए कम से कम 35 फीसदी हिस्सा रिजर्व रखा गया है. इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर SBI Capital Markets Ltd. है और रजिस्ट्रार KFin Technologies Ltd. है.
Watrana Rentals IPO
ये एसएमई सेगमेंट का इश्यू है, जो कि 19 नवंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 23 नवंबर को बंद होगा. यह 120.10 करोड़ रुपये का पूरी तरह फ्रेश इश्यू है, जिसमें 49.02 लाख शेयर जारी होंगे. प्राइस बैंड 232 से 245 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है. एक लॉट 600 शेयर का है, लेकिन रिटेल निवेशक को कम से कम 2 लॉट यानी 1,200 शेयर के लिए 2,94,000 रुपये लगाने होंगे. HNI के लिए मिनिमम 3 लॉट यानी 1,800 शेयर के लिए 4,41,000 रुपये लगाने होंगे.
अलॉटमेंट 25 नवंबर को और लिस्टिंग 27 नवंबर को NSE SME पर होने की उम्मीद है. बुक रनिंग लीड मैनेजर Oneview Corporate Advisors Pvt. Ltd. है, रजिस्ट्रार Maashitla Securities Pvt. Ltd. है और मार्केट मेकर Basan Equity Broking Ltd. है.
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