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Upcoming IPOs: अगले हफ्ते खुलेंगे 2 मैनबोर्ड समेत 3 आईपीओ, लिस्ट में MCL भी शामिल; जानें प्राइस बैंड, लॉट साइज

अगले हफ्ते 2 मैनबोर्ड समेत 3 आईपीओ करेंगे डेब्यू (सांकेतिक फोटो) ( getty image )

Upcoming IPOs Next Week: अगले हफ्ते शेयर बाजार में प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) की रौनक रहने वाली है. 18 नवंबर से 23 नवंबर के बीच 3 नए पब्लिक इश्यू खुलने वाले हैं, जिनमें मेनबोर्ड के 2 और एमएसई का 1 आईपीओ शामिल है. इनमें क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन, महानदी कोलफील्ड्स और वटराना रेंटल्स के नाम सबसे बड़े हैं. अगर आप आईपीओ में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो इन तीनों की पूरी डिटेल जानना आपके लिए जरूरी है.

तीनों आईपीओ अलग-अलग सेक्टर से हैं - एग्रीकेमिकल, कोल माइनिंग और रेंटल सर्विसेज. इनमें सबसे पहले 18 नवंबर को क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन का IPO खुलेगा. इसके बाद 19 नवंबर को महानदी कोलफील्ड्स और वटराना रेंटल्स के IPO एक साथ खुलेंगे. तीनों कंपनियों की लिस्टिंग भी नवंबर के आखिरी हफ्ते में होने की उम्मीद है। आइए तीनों आईपीओ की पूरी डिटेल्स देख लें.