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कमाई का मौका! जियो और जेटवर्क समेत कई कंपनियां इसी महीने ला रही हैं अपना IPO, देखें पूरी लिस्ट

सांकेतिक फोटो ( getty image )

हैदराबाद: भारतीय शेयर बाजार में इन दिनों जबरदस्त हलचल है. इस महीने यानी अक्टूबर 2026 में प्राइमरी मार्केट में आईपीओ (IPO) की बाढ़ आने वाली है. देश की दिग्गज कंपनियों सहित करीब एक दर्जन कंपनियां इस महीने अपना आईपीओ लॉन्च करने की तैयारी में हैं. टेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग जैसे अलग-अलग सेक्टर्स की कंपनियां बाजार से मोटी रकम जुटाने जा रही हैं.

साल 2026 अब तक आईपीओ मार्केट के लिए बेहद शानदार रहा है. इस साल अब तक 96 आईपीओ के जरिए कंपनियां 1.1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की पूंजी जुटा चुकी हैं. सिर्फ सितंबर के महीने में ही 35 कंपनियों ने बाजार में कदम रखा था और अब अक्टूबर का महीना पुराने कई रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार है.

जियो प्लेटफॉर्म्स का सबसे बड़ा धमाका

इस महीने का सबसे बड़ा आकर्षण जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह पब्लिक ऑफर 21 अक्टूबर को खुलेगा और 23 अक्टूबर को बंद होगा. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ साबित हो सकता है. इस हफ्ते खुल रहे हैं ये बड़े आईपीओ

सप्ताह की शुरुआत के साथ ही निवेशकों के लिए कई विकल्प खुल रहे हैं HD फायर प्रोटेक्ट: यह आईपीओ 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक खुला रहेगा. 712 करोड़ रुपये के इस आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 258-271 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है. यह पूरी तरह से प्रमोटर्स द्वारा ऑफर फॉर सेल होगा. फ्यूजन सीएक्स: एआई-बेस्ड कस्टमर एक्सपीरियंस सर्विस देने वाली इस कंपनी का आईपीओ 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक खुला रहेगा. इसका प्राइस बैंड 275-289 रुपये है और कंपनी इसके जरिए 702 करोड़ रुपये जुटाएगी.