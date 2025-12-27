ETV Bharat / business

Reliance Jio, Flipkart और PhonePe समेत कई कंपनियों के IPO 2026 में दस्तक देंगे

हैदराबाद: भारत का प्राइमरी मार्केट 2026 में फिर से सक्रिय होने जा रहा है. 2025 के रिकॉर्ड तोड़ वर्ष के बाद, कई बड़ी और जानी-मानी कंपनियां अपने IPO की तैयारी कर रही हैं. टेलीकॉम, पेमेंट्स, ई-कॉमर्स और स्टॉक एक्सचेंज जैसी कंपनियां इस साल लिस्टिंग के लिए तैयार हैं.

Reliance Jio IPO: मुकेश अंबानी ने पहले संकेत दिया था कि Jio का लिस्टिंग 2026 के पहले छमाही में हो सकता है, हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक तारीख या स्ट्रक्चर घोषित नहीं हुआ है.

Flipkart IPO: Flipkart ने एनसीएलटी से समूह कंपनियों के विलय को मंजूरी दिलाकर IPO की तैयारी की दिशा में कदम बढ़ाया है.

NSE IPO: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अपनी लंबे समय से लंबित IPO के लिए अभी भी रेगुलेटरी अप्रूवल का इंतजार कर रहा है.

PhonePe और Zepto IPO: दोनों कंपनियों ने गोपनीय रूप से SEBI में ड्राफ्ट फाइल किए हैं, लेकिन साइज और टाइमलाइन की घोषणा अभी नहीं हुई.

OYO, boAt और Hero FinCorp IPO: ये कंपनियां भी IPO की प्रक्रिया में हैं और शेयर बाजार में लिस्टिंग के लिए तैयार हैं.

SME IPO: अगले सप्ताह निवेश का मौका

अगले सप्ताह यानी 29 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 के बीच मुख्यबोर्ड पर कोई नया IPO नहीं खुल रहा, लेकिन SME सेगमेंट सक्रिय रहेगा.