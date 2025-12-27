ETV Bharat / business

Reliance Jio, Flipkart और PhonePe समेत कई कंपनियों के IPO 2026 में दस्तक देंगे

नया साल भारतीय शेयर बाजार के लिए एक अहम साल साबित हो सकता है. जो निवेशकों के लिए कमाई के नए अवसर लेकर आएंगे.

सांकेतिक फोटो (getty image)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 27, 2025 at 2:27 PM IST

हैदराबाद: भारत का प्राइमरी मार्केट 2026 में फिर से सक्रिय होने जा रहा है. 2025 के रिकॉर्ड तोड़ वर्ष के बाद, कई बड़ी और जानी-मानी कंपनियां अपने IPO की तैयारी कर रही हैं. टेलीकॉम, पेमेंट्स, ई-कॉमर्स और स्टॉक एक्सचेंज जैसी कंपनियां इस साल लिस्टिंग के लिए तैयार हैं.

Reliance Jio IPO: मुकेश अंबानी ने पहले संकेत दिया था कि Jio का लिस्टिंग 2026 के पहले छमाही में हो सकता है, हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक तारीख या स्ट्रक्चर घोषित नहीं हुआ है.

Flipkart IPO: Flipkart ने एनसीएलटी से समूह कंपनियों के विलय को मंजूरी दिलाकर IPO की तैयारी की दिशा में कदम बढ़ाया है.

NSE IPO: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अपनी लंबे समय से लंबित IPO के लिए अभी भी रेगुलेटरी अप्रूवल का इंतजार कर रहा है.

PhonePe और Zepto IPO: दोनों कंपनियों ने गोपनीय रूप से SEBI में ड्राफ्ट फाइल किए हैं, लेकिन साइज और टाइमलाइन की घोषणा अभी नहीं हुई.

OYO, boAt और Hero FinCorp IPO: ये कंपनियां भी IPO की प्रक्रिया में हैं और शेयर बाजार में लिस्टिंग के लिए तैयार हैं.

SME IPO: अगले सप्ताह निवेश का मौका
अगले सप्ताह यानी 29 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 के बीच मुख्यबोर्ड पर कोई नया IPO नहीं खुल रहा, लेकिन SME सेगमेंट सक्रिय रहेगा.

Modern Diagnostic & Research Centre: कंपनी 31 दिसंबर 2025 को IPO खोल रही है. प्राइस और लॉट के अनुसार निवेशक इसमें हिस्सा ले सकते हैं. IPO 2 जनवरी 2026 तक खुलेगा.

अगले सप्ताह की लिस्टिंग

मुख्यबोर्ड लिस्टिंग
Gujarat Kidney: 30 दिसंबर 2025

NSE SME लिस्टिंग
EPW India, Shyam Dhani Industries, Sundrex Oil Co – 30 दिसंबर 2025
Dhara Rail Projects – 31 दिसंबर 2025

BSE SME लिस्टिंग
Dachepalli Publishers – 30 दिसंबर 2025
Nanta Tech, Admach Systems, Bai Kakaji Polymers, Apollo Techno Industries – 31 दिसंबर 2025

निवेशकों के लिए टिप्स
विशेषज्ञों का कहना है कि IPO में निवेश करने से पहले कंपनी के प्राइस, लॉट साइज, फाइनेंशियल डिटेल्स और जोखिमों को ध्यान में रखना जरूरी है. 2026 में बड़े और SME IPO का मिश्रण निवेशकों के लिए विविध अवसर पेश करेगा.

