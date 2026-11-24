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Upcoming IPOs: प्राइमरी मार्केट में हलचल तेज! दिसंबर के पहले हफ्ते में आएंगे 2 बड़े इश्यू, BSE-NSE पर होगी लिस्टिंग

दिसंबर के पहले हफ्ते में आएंगे 2 नए आईपीओ (सांकेतिक फोटो) ( getty image )

नई दिल्ली: दिसंबर का पहला हफ्ता शेयर बाजार में लिस्टिंग के लिहाज से काफी व्यस्त रहने वाला है. 2 कंपनियां, मोनोमार्क इंजीनियरिंग (इंडिया) लिमिटेड और मातंगी रबर लिमिटेड अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) लेकर आ रही हैं. दोनों कंपनियों का मकसद बिजनेस एक्सपेंशन और वर्किंग कैपिटल की जरूरतों के लिए फंड जुटाना है. दोनों कंपनियों के इक्विटी शेयर BSE और NSE पर लिस्ट हो सकते हैं.

इन दोनों आईपीओ के अलावा इसी हफ्ते 2 और बड़े इश्यू भी खुल रहे हैं. लग्जरी फूड सर्विसेज सेगमेंट में काम करने वाली फूडलिंक F&B होल्डिंग्स (इंडिया) लिमिटेड का आईपीओ 26 नवंबर को खुलेगा, जबकि प्राइवेट इक्विटी फर्म एवरेस्टोन कैपिटल समर्थित डायवर्सिफाइड मेडिकल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म इंटीग्रिस मेडटेक का पब्लिक इश्यू 27 नवंबर को आएगा. ऐसे में निवेशकों के पास इस हफ्ते और अगले हफ्ते में चुनने के लिए कई ऑप्शन रहेंगे.