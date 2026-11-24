Upcoming IPOs: प्राइमरी मार्केट में हलचल तेज! दिसंबर के पहले हफ्ते में आएंगे 2 बड़े इश्यू, BSE-NSE पर होगी लिस्टिंग
Upcoming IPOs: दिसंबर की शुरुआत में मोनोमार्क इंजीनियरिंग (इंडिया) लिमिटेड और मातंगी रबर लिमिटेड अपने आईपीओ के साथ बाजार में डेब्यू करेंगे.
Published : November 24, 2026 at 3:31 PM IST
नई दिल्ली: दिसंबर का पहला हफ्ता शेयर बाजार में लिस्टिंग के लिहाज से काफी व्यस्त रहने वाला है. 2 कंपनियां, मोनोमार्क इंजीनियरिंग (इंडिया) लिमिटेड और मातंगी रबर लिमिटेड अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) लेकर आ रही हैं. दोनों कंपनियों का मकसद बिजनेस एक्सपेंशन और वर्किंग कैपिटल की जरूरतों के लिए फंड जुटाना है. दोनों कंपनियों के इक्विटी शेयर BSE और NSE पर लिस्ट हो सकते हैं.
इन दोनों आईपीओ के अलावा इसी हफ्ते 2 और बड़े इश्यू भी खुल रहे हैं. लग्जरी फूड सर्विसेज सेगमेंट में काम करने वाली फूडलिंक F&B होल्डिंग्स (इंडिया) लिमिटेड का आईपीओ 26 नवंबर को खुलेगा, जबकि प्राइवेट इक्विटी फर्म एवरेस्टोन कैपिटल समर्थित डायवर्सिफाइड मेडिकल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म इंटीग्रिस मेडटेक का पब्लिक इश्यू 27 नवंबर को आएगा. ऐसे में निवेशकों के पास इस हफ्ते और अगले हफ्ते में चुनने के लिए कई ऑप्शन रहेंगे.
दिसंबर की शुरुआत में लगातार आईपीओ आने से प्राइमरी मार्केट में हलचल तेज रहेगी. मोनोमार्क का फोकस वर्किंग कैपिटल पर है, जबकि मातंगी रबर का फोकस कर्ज घटाने और नई मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बनाने पर है.
Monomark Engineering IPO: कब खुलेगा, क्या है प्लान?
मोनोमार्क इंजीनियरिंग (इंडिया) लिमिटेड का IPO 2 दिसंबर को खुलेगा और 4 दिसंबर को बंद होगा. कंपनी के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) के मुताबिक, इसका एंकर इन्वेस्टर बिडिंग पब्लिक इश्यू खुलने से एक दिन पहले 1 दिसंबर को होगा. यह आईपीओ पूरी तरह फ्रेश इश्यू है. इसमें 2.70 करोड़ इक्विटी शेयर तक जारी किए जाएंगे.
इसमें कोई ऑफर फॉर सेल (OFS) कंपोनेंट नहीं है, यानी पूरा पैसा कंपनी के पास जाएगा. कंपनी नेट प्रोसीड्स में से 120 करोड़ रुपये का इस्तेमाल इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी. बाकी बची रकम को जनरल कॉरपोरेट पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा.
Monomark Engineering IPO: कंपनी के बारे में
इंडस्ट्रियल सर्विसेज कंपनी मोनोमार्क इंजीनियरिंग भारत में सात राज्यों में काम करती है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव भी शामिल हैं. कंपनी ने इंटरनेशनल बिजनेस के अवसरों को तलाशने के लिए संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में एक सब्सिडियरी, मोनोमार्क इंजीनियरिंग FZE, भी बनाई है.
Matangi Rubber IPO: डेट और स्ट्रक्चर
मातंगी रबर लिमिटेड का IPO 1 दिसंबर को खुलेगा और 3 दिसंबर को बंद होगा. इसके लिए एंकर इन्वेस्टर बिडिंग 30 नवंबर को होगी.इस IPO में 57.62 लाख इक्विटी शेयरों का फ्रेश इश्यू और प्रमोटर्स व मौजूदा शेयरहोल्डर्स की तरफ से 15.15 लाख शेयरों का ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल है.
ओएफएस में प्रमोटर ग्रुप एंटिटी वंदना रबर एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड 13.63 लाख शेयर बेचेगी. अन्य सेलिंग शेयरहोल्डर्स में अंजू खन्ना, प्रियंका खन्ना, प्रत्युष हांडा और प्रमोटर राधिका गुप्ता शामिल हैं.
Matangi Rubber पैसों का क्या करेगी?
कंपनी नेट प्रोसीड्स में से 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल बकाया कर्ज के रीपेमेंट या प्रीपेमेंट के लिए करेगी. इसके अलावा कंपनी ने 19.06 करोड़ रुपये रबर रीसाइक्लिंग प्रोडक्ट्स के लिए ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने के लिए रखे हैं. वहीं, 8.44 करोड़ रुपये मध्य प्रदेश के भिंड में सॉलिड टायर्स बनाने के लिए ग्रीनफील्ड फैसिलिटी लगाने के लिए इस्तेमाल होंगे. बाकी रकम जनरल कॉरपोरेट पर्पज के लिए जाएगी.
(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)
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