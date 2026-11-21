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Upcoming IPO: अगले हफ्ते खुलेंगें 2 मैनबोर्ड समेत 3 नए इश्यू, 3 की होगी लिस्टिंग; जानें प्राइस बैंड, लॉट साइज समेत सबकुछ

अगले हफ्ते आएंगे 3 नए आईपीओ (सांकेतिक फोटो) ( getty image )

नई दिल्ली: अगले हफ्ते शेयर बाजार में प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) का एक्शन फिर तेज रहने वाला है. एक तरफ फूडलिंक एफएंडबी होल्डिंग्स इंडिया, इंटेग्रिस मेडटेक और श्री सिद्धिविनायक ग्रीनटेक जैसे नए आईपीओ खुलेंगे, तो दूसरी तरफ महानदी कोलफिल्ड्स और क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन की लिस्टिंग होगी. निवेशकों के लिए अगले हफ्ते कई मौके होंगे, लेकिन हर आईपीओ का साइज, प्राइस बैंड और बिजनेस अलग है. इसलिए पैसा लगाने से पहले पूरी डिटेल समझना जरूरी है.

वहीं, इस हफ्ते बंद हुए क्रिस्टल क्रॉप के आईपीओ में शेयर अलॉटमेंट, एमसीएल और वाट्राना रेंटल्स के आईपीओ में सब्सक्रिप्शन विंडो क्लोज अगले हफ्ते होने वाले हैं. आइए, एक-एक करके सभी आईपीओ की डिटेल्स देख लेते हैं-

Foodlink F&B Holdings IPO फूडलिंक एफएंडबी होल्डिंग्स इंडिया का आईपीओ 192 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू और 88,35,382 शेयरों का ऑफर फॉर सेल (OFS) है. प्राइस बैंड सोमवार को घोषित होगा. एंकर बिडिंग 25 नवंबर 2026 को होगी. ये आईपीओ 26 नवंबर को खुलेगा और 30 नवंबर को बंद होगा. आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट 1 दिसंबर को हो सकता है. वहीं, इसकी संभावित लिस्टिंग डेट 3 दिसंबर रहेगी, जो कि बीएसई, एनएसई पर होगी. इस इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर बीआरएलएम इक्विरस कैपिटल और जेएम फाइनेंशियल हैं, जबकि रजिस्ट्रार एमयूएफजी इनटाइम इंडिया है. लग्जरी फूड सर्विस सेगमेंट में काम करने वाली इस कंपनी का बिजनेस इवेंट कैटरिंग, कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन और बैंक्वेट सर्विस का है. कंपनी इंडिया बिस्ट्रो, आर्ट ऑफ डम, चाइना बिस्ट्रो और ग्लोकल जैसे ब्रांड्स के तहत भारत और यूएई में 30 कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट और क्लाउड किचन चलाती है. इसके क्लाइंट्स में मैकडोनाल्ड्स के मास्टर फ्रेंचाइजी हार्डकासल रेस्टोरेंट्स, ज़ी एंटरटेनमेंट और ग्रीनप्लाई शामिल हैं. फ्रेश इश्यू के पैसे से कंपनी एक नया सेंट्रलाइज्ड किचन और दो नए बैंक्वेट बनाएगी. इसके अलावा सब्सिडियरी फूडलिंक ग्लोबल रेस्टोरेंट्स में 4 नए कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट के लिए निवेश होगा और कर्ज चुकाया जाएगा. Integris Medtech IPO इंटीग्रिस मेडटेक का आईपीओ अगले हफ्ते का सबसे बड़ा मेनबोर्ड इश्यू होगा. यह कंपनी मेडटेक सेगमेंट में काम करती है. इस आईपीओ में 600 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू और 1.08 करोड़ शेयरों का OFS होगा. प्राइस बैंड अभी घोषित नहीं हुआ है, लॉट साइज भी प्राइस बैंड के साथ ही घोषित होगा. यह आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 27 नवंबर 2026 को खुलेगा और 1 दिसंबर 2026 को बंद होगा. अलॉटमेंट 2 दिसंबर 2026 को फाइनल होने की उम्मीद है और लिस्टिंग 4 दिसंबर 2026 को एनएसई और बीएसई पर होने की संभावना है. इस इश्यू के बीआरएलएम आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज हैं और रजिस्ट्रार केफीन टेक्नोलॉजीज है. Mahanadi Coalfields IPO कोल इंडिया की सब्सिडियरी महानदी कोलफिल्ड्स का आईपीओ का इस हफ्ते सब्सक्रिप्शन का दूसरा दिन था. अगले हफ्ते सोमवार, इस आईपीओ में निवेश का आखिरी दिन रहेगा. इसके बाद अलॉटमेंट 25 नवंबर 2026 को फाइनल होने की उम्मीद है और लिस्टिंग 27 नवंबर 2026 को NSE और BSE पर होने की संभावना है. इस आईपीओ का साइज 8,981.12 करोड़ रुपये है, जिसमें 66.18 करोड़ शेयरों का OFS है. प्राइस बैंड 129 रुपये से 136 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था और लॉट साइज 110 शेयर था. रिटेल निवेशकों के लिए मिनिमम निवेश अपर प्राइस पर 14,960 रुपये था. कर्मचारियों के लिए 3,30,91,815 शेयर रिजर्व थे, जिन पर 6 रुपये प्रति शेयर का डिस्काउंट दिया गया. इस इश्यू के बीआरएलएम आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज हैं और रजिस्ट्रार केफीन टेक्नोलॉजीज है.