IPO मार्केट में बूम: 22 जुलाई से खुले ये 2 बड़े आईपीओ, निवेश से पहले जान लें GMP और प्राइस बैंड
22 जुलाई से क्यूब हाईवेज और बालाजी टेक्सटाइल्स के आईपीओ खुले. आईटी कंपनी एक्सट्रैनेट का इश्यू कल से, निवेशकों के पास कमाई का मौका!
Published : July 22, 2026 at 12:13 PM IST
हैदराबाद: भारतीय प्राइमरी मार्केट (IPO Market) में इस हफ्ते जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है. देश की मुख्य कंपनियों से लेकर छोटे और मझोले उद्यमों (SME) तक, निवेश के कई बेहतरीन विकल्प बाजार में दस्तक दे रहे हैं. इनमें आईटी सॉल्यूशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट और टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनियां शामिल हैं. अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश कर मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो यह हफ्ता आपके लिए बेहद अहम होने वाला है.
एक्सट्रैनेट टेक्नोलॉजीज का आईपीओ 23 जुलाई से खुलेगा
आईटी सॉल्यूशंस सेक्टर की जानी-मानी कंपनी एक्सट्रैनेट टेक्नोलॉजीज अपना आईपीओ लेकर आ रही है. यह इश्यू 23 जुलाई को खुलेगा और निवेशक इसमें 27 जुलाई तक दांव लगा सकेंगे. कंपनी ने इस आईपीओ के जरिए 166.8 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है. यह पूरी तरह से फ्रेश इश्यू होगा, जिसके तहत 1.31 करोड़ नए शेयर जारी किए जाएंगे.
कंपनी ने इसके लिए 120 रुपये से 127 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है. रिटेल निवेशकों के लिए इसका लॉट साइज 110 शेयरों का है. इसका मतलब है कि ऊपरी प्राइस बैंड के हिसाब से निवेशकों को कम से कम 13,970 रुपये का निवेश करना होगा. कंपनी इस रकम का इस्तेमाल अपने कर्ज को चुकाने, नया हार्डवेयर खरीदने और वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने में करेगी. शेयरों की लिस्टिंग 30 जुलाई को BSE और NSE पर होने की उम्मीद है.
क्यूब हाईवेज ट्रस्ट (Cube Highways Trust InvIT) में बड़ा मौका
इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में रुचि रखने वाले निवेशकों के लिए क्यूब हाईवेज ट्रस्ट का 5,000 करोड़ रुपये का विशाल इश्यू 22 जुलाई से 24 जुलाई तक खुला रहेगा. यह एक इनविट (InvIT) यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है. इसके जरिए निवेशक सड़क और हाईवे जैसी तैयार सरकारी व निजी परियोजनाओं में हिस्सेदार बन सकते हैं. बाजार विश्लेषकों के मुताबिक, इस तरह के निवेश में नियमित कैश फ्लो और स्थिर रिटर्न की संभावना अधिक होती है, इसलिए लंबी अवधि के रूढ़िवादी निवेशक इसे काफी पसंद करते हैं.
एसएमई (SME) सेगमेंट में भी तीन नए विकल्प
मुख्य बोर्ड के अलावा एसएमई सेगमेंट में भी भारी एक्शन है:
Shree Balaji Mala Textiles: 18.90 करोड़ रुपये का यह आईपीओ 22 से 24 जुलाई तक खुला है. इसका प्राइस बैंड 66-70 रुपये है.
Metalic Technoforge: यह आईपीओ 21 जुलाई से खुला है और 23 जुलाई को बंद होगा. इसका प्राइस बैंड 72-77 रुपये और कुल साइज 49.96 करोड़ रुपये है.
Gulf Lloyds India: 18.19 करोड़ रुपये का यह फिक्स्ड प्राइस आईपीओ 20 जुलाई को खुला था और आज यानी 22 जुलाई को बंद हो रहा है. इसका फिक्स प्राइस 100 रुपये प्रति शेयर है.
विशेषज्ञों की सलाह है कि किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) की जांच जरूर कर लें.
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