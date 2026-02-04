ETV Bharat / business

कहीं छूट न जाए मौका! अगले हफ्ते बाजार में दस्तक देंगे 2 बड़े IPO, चेक करें डिटेल्स

नई दिल्ली: भारतीय शेयर बाजार के प्राइमरी मार्केट में अगले सप्ताह जबरदस्त हलचल रहने वाली है. दो बड़ी कंपनियां, एआई समाधान प्रदाता फ्रैक्टल एनालिटिक्स (Fractal Analytics) और एनबीएफसी दिग्गज आय फाइनेंस (Aye Finance), 9 फरवरी को निवेश के लिए अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) खोलने जा रही हैं. इन दोनों निर्गमों के माध्यम से बाजार से लगभग 3,844 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है.

फ्रैक्टल एनालिटिक्स: ₹2,834 करोड़ का बड़ा दांव

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डेटा एनालिटिक्स के क्षेत्र में वैश्विक पहचान रखने वाली कंपनी फ्रैक्टल एनालिटिक्स ने अपने आईपीओ के लिए ₹857 से ₹900 प्रति शेयर का मूल्य दायरा (Price Band) तय किया है. यह आईपीओ पूरी तरह से 2,833.9 करोड़ रुपये का है. इसमें ₹1,023.5 करोड़ के नए शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि ₹1,810.4 करोड़ के शेयर मौजूदा निवेशकों द्वारा 'बिक्री पेशकश' (OFS) के जरिए बेचे जाएंगे.

कंपनी ने बताया कि वह इस राशि का उपयोग अपनी अमेरिकी इकाई 'फ्रैक्टल यूएसए' में निवेश करने, पुराने कर्जों को चुकाने, भारत में नए कार्यालय स्थापित करने और अनुसंधान एवं विकास (R&D) में करेगी. एंकर निवेशक 6 फरवरी को अपनी बोली लगा सकेंगे, जबकि आम निवेशकों के लिए यह 11 फरवरी तक खुला रहेगा.

आय फाइनेंस: ₹1,010 करोड़ का निर्गम

सूक्ष्म और लघु उद्योगों को कर्ज देने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) आय फाइनेंस भी 9 फरवरी को ही अपना ₹1,010 करोड़ का आईपीओ लेकर आ रही है. कंपनी ने इसके लिए ₹122 से ₹129 प्रति शेयर का प्राइस बैंड निर्धारित किया है. इस निर्गम में ₹710 करोड़ के फ्रेश शेयर और ₹300 करोड़ का ओएफएस शामिल है.