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US ट्रेड डील से भारत के हितों की होगी पूरी रक्षा, विरोध करने वालों में ज्ञान की कमी: पीयूष गोयल

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ( ANI )

नई दिल्ली: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और अमेरिका के बीच होने वाले द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण बयान दिया है. पीयूष गोयल ने पूरी दृढ़ता के साथ कहा है कि अमेरिका के साथ होने वाली यह ट्रेड डील देश के सभी संवेदनशील हितों और घरेलू कारोबारियों की पूरी तरह रक्षा करेगी. उन्होंने भरोसा जताया कि जब इस ऐतिहासिक समझौते के पूरे नियम और विवरण आधिकारिक रूप से जनता के सामने आएंगे, तो देश के लोग इसका जश्न मनाएंगे. एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने इस समझौते का विरोध कर रहे राजनीतिक दलों पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो लोग इस समझौते की आलोचना कर रहे हैं, उनमें इस विषय को लेकर समझ, दूरदर्शिता और ज्ञान की भारी कमी है.