US ट्रेड डील से भारत के हितों की होगी पूरी रक्षा, विरोध करने वालों में ज्ञान की कमी: पीयूष गोयल
पीयूष गोयल ने कहा कि अमेरिका के साथ होने वाली ट्रेड डील भारत के सभी हितों की रक्षा करेगी और मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत बनाएगी.
Published : October 29, 2026 at 4:02 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और अमेरिका के बीच होने वाले द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण बयान दिया है. पीयूष गोयल ने पूरी दृढ़ता के साथ कहा है कि अमेरिका के साथ होने वाली यह ट्रेड डील देश के सभी संवेदनशील हितों और घरेलू कारोबारियों की पूरी तरह रक्षा करेगी. उन्होंने भरोसा जताया कि जब इस ऐतिहासिक समझौते के पूरे नियम और विवरण आधिकारिक रूप से जनता के सामने आएंगे, तो देश के लोग इसका जश्न मनाएंगे. एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने इस समझौते का विरोध कर रहे राजनीतिक दलों पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो लोग इस समझौते की आलोचना कर रहे हैं, उनमें इस विषय को लेकर समझ, दूरदर्शिता और ज्ञान की भारी कमी है.
चीनी सामानों का बाजार बनने से बचा भारत
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने साल 2019 में मेगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आरसीईपी (RCEP) से बाहर निकलने के भारत के फैसले को बिल्कुल सही और देशहित में ठहराया. उन्होंने कहा कि आरसीईपी समझौता भारत के घरेलू विनिर्माण क्षेत्र के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता था. गोयल ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, "आरसीईपी भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए मौत की घंटी जैसा साबित होता. अगर भारत इस समझौते पर हस्ताक्षर कर देता, तो यह देश को केवल सेल्समैन और सेल्सगर्ल का देश बना देता, जो भारतीय बाजारों के भीतर ही चीनी सामानों की मार्केटिंग और बिक्री कर रहे होते."
The RCEP: A tragedy that the Modi government averted. https://t.co/gZQHEvJYqS— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) October 29, 2026
वियतनाम और बांग्लादेश से मुकाबले की तैयारी
गौरतलब है कि भारत और अमेरिका ने फरवरी महीने में ही द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण के ढांचे को अंतिम रूप दे दिया था. हालांकि, अमेरिका में हाल ही में बदले घरेलू टैक्स और टैरिफ नियमों के कारण दोनों देशों के बीच शर्तों को लेकर फिर से बातचीत का दौर चल रहा है. भारत की मुख्य रणनीति इस डील के जरिए अमेरिकी बाजार में अपने सामानों के लिए बांग्लादेश, वियतनाम और कंबोडिया जैसे प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले कम टैरिफ (सीमा शुल्क) हासिल करने की है, ताकि भारतीय निर्यातकों को सीधा फायदा मिल सके. पीयूष गोयल ने साफ किया कि वैश्विक व्यापार पूरी तरह से तुलनात्मक लाभ का विषय है और इस समझौते के बाद अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत बेहद मजबूत और सुरक्षित स्थिति में खड़ा होगा.
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