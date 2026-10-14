रेलवे कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! आज मोदी कैबिनेट दे सकती है 78 दिन के बोनस का बड़ा तोहफा
मोदी कैबिनेट आज रेलवे कर्मचारियों के 78 दिनों के बोनस प्रस्ताव पर मुहर लगा सकती है, जिससे लाखों परिवारों को त्योहारों पर बड़ी राहत मिलेगी.
Published : October 14, 2026 at 3:14 PM IST
नई दिल्ली: देश के लाखों रेल कर्मचारियों के लिए त्योहारी सीजन में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज, 14 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय कैबिनेट की एक अहम बैठक होने जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में रेलवे कर्मचारियों के सालाना प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) के प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लग सकती है. अगर कैबिनेट इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो दशहरा और दीपावली से ठीक पहले लाखों कर्मचारियों के खातों में बोनस की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी.
कितना मिलेगा बोनस और क्या है पुराना फॉर्मूला?
रेलवे के नियमों के मुताबिक, हर साल पात्र नॉन-गजेटेड कर्मचारियों को 78 दिनों की सैलरी के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस दिया जाता है.
- अधिकतम बोनस राशि: वर्तमान में लागू सरकारी गणना के अनुसार, कर्मचारियों को अधिकतम ₹17,951 का बोनस मिलने की उम्मीद है.
- ₹7,000 की वेतन सीमा: इस बोनस की गणना के लिए अधिकतम ₹7,000 प्रति माह की न्यूनतम वेतन सीमा को आधार बनाया जाता है. गौर करने वाली बात यह है कि यह सीमा वित्त वर्ष 2014-15 के बाद से नहीं बदली गई है.
- इन कर्मचारियों को मिलेगा सीधा लाभ: इस बोनस का लाभ मुख्य रूप से रेलवे के ग्रुप 'C' और नॉन-गजेटेड स्टाफ को मिलता है. इनमें ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, तकनीशियन और कार्यालयों में कार्यरत मिनिस्टि्रयल स्टाफ शामिल हैं.
कर्मचारी संगठनों की मांग: सैलरी या बोनस में बढ़ोतरी?
रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ (IRTSA) और अन्य प्रमुख रेल यूनियनों का तर्क है कि सातवें वेतन आयोग के बाद न्यूनतम वेतन और महंगाई दोनों में भारी बढ़ोतरी हुई है.
यूनियनों की मांग है कि बोनस की गणना सीमा को ₹7,000 से बढ़ाकर कम से कम ₹18,000 प्लस महंगाई भत्ता (DA) किया जाए.
यदि सरकार इस मांग को स्वीकार करती है, तो बोनस की न्यूनतम राशि बढ़कर ₹46,184 तक पहुंच सकती है. हालांकि, आज की बैठक में सैलरी स्ट्रक्चर या इस नियम में बदलाव की उम्मीद कम है, जिससे पुरानी दर पर ही बोनस मिलने के आसार हैं.
₹41,149 वाले वायरल लेटर पर रेलवे बोर्ड का बड़ा एक्शन
इस बीच, सोशल मीडिया पर एक पत्र तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹41,149 का बोनस मंजूर हो चुका है. रेलवे बोर्ड ने इस पत्र को पूरी तरह फर्जी और जाली करार दिया है. बोर्ड ने सभी कर्मचारियों को आगाह किया है कि वे इस तरह की अफवाहों पर भरोसा न करें और केवल रेल मंत्रालय की आधिकारिक घोषणा का ही इंतजार करें.
पिछले साल का आंकड़ा
पिछले वर्ष भी केंद्र सरकार ने त्योहारों से ठीक पहले लगभग 10.91 लाख रेल कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के बोनस को मंजूरी दी थी, जिससे सरकारी खजाने पर करीब ₹1,865.68 करोड़ का वित्तीय भार आया था. आज दोपहर बाद कैबिनेट के फैसले की आधिकारिक जानकारी साझा की जा सकती है.
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