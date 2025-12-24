दिल्ली मेट्रो फेज 5 A: नए रूट्स की वो बड़ी बातें, जो आपकी यात्रा को बनाएंगी बेहद आसान
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली मेट्रो के चरण V (A) परियोजना के तहत तीन नए मेट्रो मार्गों को मंजूरी दे दी है.
Published : December 24, 2025 at 4:49 PM IST
सौरभ शुक्ला
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सड़कों पर लगने वाले लंबे जाम और बढ़ते प्रदूषण से अब लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली मेट्रो के चरण V (A) परियोजना के तहत तीन बिल्कुल नए मेट्रो मार्गों को हरी झंडी दे दी है. यह विस्तार दिल्ली के परिवहन ढांचे में एक गेम-चेंजर साबित होगा.
इन नई लाइनों के तैयार होने के बाद, दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डे तक पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा. एयरोसिटी से IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 1 को जोड़ने वाला नया रूट यात्रियों के लिए बड़ी सहूलियत लेकर आएगा. इसके अलावा, आर के आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ और तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज तक की नई लाइनें शहर भर में कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगी.
#WATCH | On Union Cabinet decisions, Union Minister Ashwini Vaishnaw says, " the union cabinet has approved phase 5a of delhi metro, which will comprise 13 stations. a 16 km-long new line will be laid at a cost of rs 12,015 crore. with this, the delhi metro network will cross 400… pic.twitter.com/hqzMY1ogz2— ANI (@ANI) December 24, 2025
इस परियोजना के पूरे होने से मेट्रो नेटवर्क में लगभग 16 किलोमीटर का विस्तार होगा. कुल मिलाकर, 13 नए स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें से अधिकांश भूमिगत (अंडरग्राउंड) होंगे. इस परियोजना पर करीब 12,015 करोड़ रुपये की लागत आएगी. इसे केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार व अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा.
कैबिनेट के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 'मैजेंटा लाइन' और 'गोल्डन लाइन' के विस्तार से सड़कों पर भीड़भाड़ कम होगी. मोटर वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी. उन्होंने यह भी कहा कि इस विस्तार से हर साल लगभग 33,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की बचत होगी.
मंत्री ने नए निर्माण के लिए लागत साझा करने की व्यवस्था का विवरण भी साझा किया. उनके अनुसार, भारत सरकार और दिल्ली सरकार प्रत्येक 1,759 करोड़ रुपये का योगदान देंगी. जबकि 5,278 करोड़ रुपये कर्ज के रूप में जुटाए जाएंगे, जिसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) द्वारा चुकाया जाएगा.
परियोजना का विवरण
- आर के आश्रम मार्ग-इंद्रप्रस्थ खंड बॉटनिकल गार्डन-आर के आश्रम मार्ग कॉरिडोर का विस्तार होगा
- यह सेंट्रल विस्टा क्षेत्र को मेट्रो कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिसका वर्तमान में पुनर्विकास किया जा रहा है
- एयरोसिटी-आईजीआई (IGI) डोमेस्टिक एयरपोर्ट टर्मिनल 1 और तुगलकाबाद-कालिंदी कुंज खंड एयरोसिटी-तुगलकाबाद कॉरिडोर का विस्तार होंगे
- राष्ट्रीय राजधानी के दक्षिणी हिस्सों जैसे तुगलकाबाद, साकेत, कालिंदी कुंज आदि से हवाई अड्डे की कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगे
- इन विस्तारों में कुल 13 स्टेशन शामिल होंगे, जिनमें से 10 स्टेशन भूमिगत होंगे और 3 स्टेशन एलिवेटेड होंगे
- परियोजना पूरी होने के बाद, कॉरिडोर-1 यानी आर के आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ (9.913 किमी) पश्चिमी, उत्तरी और पुरानी दिल्ली की कनेक्टिविटी को सेंट्रल दिल्ली के साथ बेहतर बनाएगा
- अन्य दो कॉरिडोर-एयरोसिटी से आईजीडी (IGD) एयरपोर्ट टी-1 (2.263 किमी) और तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज (3.9 किमी)- दक्षिणी दिल्ली को साकेत, छतरपुर आदि के रास्ते डोमेस्टिक एयरपोर्ट टर्मिनल-1 से जोड़ेंगे
- फेज V (A) परियोजना के ये मेट्रो विस्तार सेंट्रल दिल्ली और डोमेस्टिक एयरपोर्ट में दिल्ली मेट्रो नेटवर्क की पहुंच का विस्तार करेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा मिलेगा
- आर के आश्रम मार्ग-इंद्रप्रस्थ खंड पर बनने वाले स्टेशन हैं: आर.के आश्रम मार्ग, शिवाजी स्टेडियम, केंद्रीय सचिवालय, कर्तव्य पथ, इंडिया गेट, वॉर मेमोरियल - हाई कोर्ट, बड़ौदा हाउस, भारत मंडपम और इंद्रप्रस्थ
- इनके अलावा, तुगलकाबाद-कालिंदी कुंज खंड पर सरिता विहार डिपो, मदनपुर खादर और कालिंदी कुंज स्टेशन होंगे
- एयरोसिटी स्टेशन को आगे IGD T-1 स्टेशन से जोड़ा जाएगा
निर्माणाधीन परियोजनाएं
दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण (Phase-IV) का निर्माण कार्य जारी है, जिसमें 111 किलोमीटर लंबा नेटवर्क और 83 स्टेशन शामिल हैं. आज की स्थिति के अनुसार, चौथे चरण के कॉरिडोर का लगभग 80.43 प्रतिशत सिविल निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. उम्मीद है कि चौथे चरण के ये कॉरिडोर दिसंबर 2026 तक चरणों में पूरे हो जाएंगे.
दिल्ली मेट्रो की वर्तमान स्थिति
अभी दिल्ली-एनसीआर में डीएमआरसी (DMRC) द्वारा लगभग 395 किलोमीटर के नेटवर्क पर कुल 12 मेट्रो लाइनों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें 289 स्टेशन हैं. आज दिल्ली मेट्रो भारत का सबसे बड़ा और दुनिया के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्कों में से एक है. अब दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क 400 किलोमीटर के आंकड़े को पार कर जाएगा.
अश्विनी वैष्णव के अनुसार, वर्तमान में दिल्ली मेट्रो प्रतिदिन औसतन 65 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करती है. अब तक की सबसे अधिक दैनिक यात्री संख्या 8 अगस्त 2025 को 81.87 लाख दर्ज की गई थी.
इसे भी पढ़ेंः