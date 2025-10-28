ETV Bharat / business

8वां वेतन आयोग: केंद्र सरकार के कर्मचारियों की होगी चांदी, ToR को कैबिनेट की मंजूरी

8वां वेतन आयोग ( सांकेतिक तस्वीर Getty Images )

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रिफ्रेंस (ToR) को मंजूरी दे दी, जिससे लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन होगा. इससे पहले जनवरी में मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और लगभग 69 लाख पेंशनभोगियों के भत्तों में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "8वें केंद्रीय वेतन आयोग के स्ट्रक्टर, टर्म ऑफ रिफ्रेंस और टाइम पीरियड को प्रधानमंत्री ने मंजूरी दे दी है. यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है. आयोग की सिफारिश में रक्षा सेवा कर्मियों सहित लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और लगभग 69 लाख पेंशनभोगी शामिल होंगे." 'परामर्श के बाद टर्म ऑफ रिफ्रेंस को अंतिम रूप दिया'

मंगलवार को कैबिनेट ब्रीफिंग में फैसलों की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के कर्मचारी पक्ष के साथ परामर्श के बाद टर्म ऑफ रिफ्रेंस को अंतिम रूप दिया गया है. आयोग 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें देगा.