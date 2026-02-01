ETV Bharat / business

बजट: सरकार के पास रुपया कहां से आता है, कहां होता है खर्च, जानें क्या है इसका पूरा हिसाब

हर साल नए बजट को लेकर लोगों के मन में एक उत्सुकता बनी रहती है. ऐसे में समझना जरूरी है कि, आखिर रुपया कहा से आता है और कहां जाता है.

union-budget-2026-where-does-the-government-gets-its-money-from-and-where-does-it-spend
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 1, 2026 at 3:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को देश का बजट पेश किया. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि, रुपया कहां से आता है और कहां खर्च होता है. वित्त वर्ष 2026-27 के बजट दस्तावेजों के अनुसार सरकार की आमदनी का सबसे बड़ा हिस्सा उधार और अन्य देनदारियों से आता है, जबकि खर्च के मोर्चे पर करों में राज्यों की हिस्सेदारी और कर्ज पर ब्याज भुगतान सबसे बड़ी मदें बनी हुई हैं.

रुपया कहां से आता है
बजट आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि सरकार को मिलने वाले प्रत्येक एक रुपये में उधार का योगदान सबसे ज्यादा 24 पैसे हैं. 'उधार और अन्य देनदारियों' के बाद प्रत्यक्ष करों का प्रमुख स्थान है. इसमें आयकर से 21 पैसे और निगम कर से 18 पैसे मिलते हैं. अप्रत्यक्ष करों में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) और अन्य करों से 15 पैसे की प्राप्ति होती है. इसके अलावा, गैर-कर राजस्व से 10 पैसे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से छह पैसे, सीमा शुल्क से चार पैसे और गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों से दो पैसे सरकारी खजाने में आते हैं.

union budget 2026 finance minister nirmala sitharaman know about rupees
ग्राफिक्स से समझिए कहा से आता है रुपया (Source: PIB)

रुपया कहां जाता है
खर्च के मामले में प्रत्येक एक रुपये में सबसे बड़ी राशि, यानी 22 पैसे करों और शुल्कों में राज्यों के हिस्से के रूप में आवंटित की जाती है. इसके बाद ब्याज भुगतान का स्थान आता है, जिस पर सरकार को 20 पैसे खर्च करने पड़ते हैं. केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए 17 पैसे और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए आठ पैसे का प्रावधान किया गया है. रक्षा क्षेत्र पर खर्च का हिस्सा 11 पैसे है.

union budget 2026 finance minister nirmala sitharaman know about rupees
ग्राफिक्स से समझिए कहा से आता है रुपया (Source: PIB)

वित्त आयोग और अन्य हस्तांतरणों के लिए सात पैसे तथा 'अन्य खर्चों' की मद में भी सात पैसे निर्धारित किए गए हैं. प्रमुख सब्सिडी पर सरकारी खर्च छह पैसे रहता है, जबकि पेंशन के लिए दो पैसे खर्च किए जाते हैं. आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि सरकार के पास उपलब्ध कुल संसाधनों का लगभग 42 प्रतिशत हिस्सा केवल राज्यों को उनके करों के भुगतान और पिछले ऋणों पर ब्याज चुकाने में जाता है.

बता दें कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2026-27 को ऐतिहासिक बताते हुए रविवार को कहा कि यह 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को दर्शाता है और सुधारों की यात्रा को मजबूत करता है तथा विकसित भारत के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा तैयार करता है.

लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किए जाने के बाद टेलीविजन पर प्रसारित अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि बजट में अवसरों की अपार संभावनाएं हैं. उन्होंने कहा, "आज का बजट ऐतिहासिक है. यह 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को दर्शाता है. यह सुधारों की यात्रा को मजबूती देता है और विकसित भारत के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा तैयार करता है."

प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में देश की नारी शक्ति का प्रतिबिंब झलकता है। उन्होंने कहा कि सीतारमण ने लगातार 9वीं बार देश का बजट पेश करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है. मोदी ने कहा कि इस वर्ष का बजट ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ जैसी योजनाओं को नयी गति देने के लिए एक महत्वाकांक्षी रूपरेखा प्रस्तुत करता है. उन्होंने कहा, "यह बजट 2047 तक विकसित भारत की ओर हमारी यात्रा की नींव है. इस वर्ष का बजट भारत की ‘सुधार एक्सप्रेस’ को नयी ऊर्जा और नई गति प्रदान करेगा."

ये भी पढ़ें: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बढ़ाया 2026-27 का पूंजीगत व्यय लक्ष्य, बुनियादी ढांचे को मिलेगा बढ़ावा

TAGGED:

NIRMALA SITHARAMAN
FINANCE MINISTER
MONEY FOR BUDGET
UNION BUDGET 2026
UNION BUDGET 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.