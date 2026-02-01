ETV Bharat / business

Budget 2026: बजट की प्रमुख घोषणाएं, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा, जानें

Budget 2026: बजट की प्रमुख घोषणाएं, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा, जानें ( ETV Bharat GFX )

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए देश का बजट पेश किया. केंद्रीय बजट 2026 में कैंसर की 17 दवाओं के साथ बैटरी और विमानों के ईंधन पर कस्टम ड्यूटी कम करने की घोषणा की गई है. साथ ही विदेश यात्रा, शिक्षा और चिकित्सा के लिए टीसीएस दर कम की गई है. वहीं, विदेशी नागरिकों को भारत के बाहर से होने वाली आय पर टैक्स में राहत दी गई है. सरकार की तरफ से बजट में की गई घोषणाओं से जहां कुछ वस्तुएं सस्ती होंगी, वहीं, शराब और अन्य वस्तुएं महंगी हो जाएंगी. बजट भाषण में सीतारमण ने कहा कि स्पोर्ट्स का सामान और सस्ता होगा. डायबिटीज और कैंसर के इलाज की दवाएं सस्ती हो जाएंगी. ये वस्तुएं होंगी सस्ती कैंसर की 17 दवाएं सस्ती होंगी

चमड़े के सामान सस्ते होंगे

मोबाइल फोन और EV बैटरी सस्ती होंगी

माइक्रोवेव ओवन सस्ता होगा

सोलर पैनल सस्ते होंगे

विदेशी पर्यटन पैकेज: TCS (Tax Collected at Source) दर 5–20% से घटाकर 2% किया गया

विदेश में शिक्षा: LRS के तहत एजुकेशन खर्च पर कम TDS

अल्कोहलिक लिकर स्क्रैप और कुछ मिनरल पर ड्यूटी 5% से घटाकर 2% की गई

जूते के ऊपरी हिस्से का निर्यात पर ड्यूटी-फ्री इंपोर्ट की अनुमति

एनर्जी ट्रांजिशन इक्विपमेंट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) से छूट

सोलर ग्लास इंग्रेडिएंट्स पर BCD से छूट

महत्वपूर्ण मिनरल के लिए कैपिटल गुड्स पर BCD से छूट

सिविलियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपोनेंट्स और पार्ट्स पर BCD से छूट

निजी इस्तेमाल के लिए इंपोर्ट पर BCD 20% से घटाकर 10% किया गया

भारतीय मछुआरों द्वारा भारतीय जलक्षेत्र में पकड़ी गई मछली पर BCD छूट

न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के लिए इंपोर्ट किए गए सामान पर BCD छूट क्या महंगा होगा?