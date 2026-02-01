ETV Bharat / business

'सुधार की गतिविधियां जारी रहेंगी', बजट पेश करने के बाद बोलीं वित्त मंत्री सीतारमण

वित्त मंत्री ने कहा कि शहर विकास, इनोवेशन और नौकरी के इंजन हैं. सरकार टियर II और टियर III शहरों पर फोकस कर रही है.

Union Budget 2026 Sitharaman structural reforms city economic regions Semiconductor mission
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 1, 2026 at 5:02 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: संसद में केंद्रीय बजट 2026 पेश करने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार विकास की रफ्तार बनाए रखने के लिए अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है. उन्होंने कहा कि हम ढांचागत सुधारों के साथ पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, जो चलता रहेगा.

सीतारमण ने कहा कि सुधार किए गए हैं. हम सुधार की गतिविधियां जारी रखे हुए हैं. यह इस उद्देश्य से जारी रहेगा कि हम उत्पादकता सुधारने और रोजगार सृजित करने के लिए पर्याप्त माहौल बनाएं. उन्होंने कहा, "21वीं सदी पूरी तरह टेक्नोलॉजी से चलती है. इसलिए हम यह सुनिश्चित करेंगे कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आम आदमी के फायदे के लिए किया जाए..."

वित्त मंत्री ने कहा कि शहर भारत में विकास, इनोवेशन और नौकरी के इंजन हैं. सरकार अब टियर II और टियर III शहरों, और यहां तक कि मंदिर-शहरों पर भी फोकस कर रही है, जिन्हें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक सुविधाओं की जरूरत है. इस बजट का उद्देश्य शहरों की क्षमता को और बढ़ाना है ताकि वे अपने खास ग्रोथ ड्राइवर के आधार पर सिटी इकोनॉमिक रीजन (CER) की मैपिंग करके समूह निर्माण अर्थव्यवस्था (Agglomeration Economies) की शक्ति दे सकें. 5 वर्षों में हर CER के लिए 5000 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्ताव दिया गया है ताकि रिफॉर्म-कम-रिजल्ट बेस्ड वित्तीय तंत्र के साथ चैलेंज मोड के जरिये उनके प्लान को लागू किया जा सके.

वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हर शहर को हर साल 1000 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं, और ज्यादातर जोर टियर 2, टियर 3 शहरों पर होगा..."

वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट के दो महत्वपूर्ण पहलुओं सेमीकंडक्टर मिशन और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम पर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा, "सेमीकंडक्टर मिशन में दो बड़ी घोषणाएं हुई हैं जो इंडिया स्टैक और IP से जुड़े मामलों को भी बेहतर बनाएंगी. 40,000 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम इलेक्ट्रॉनिक्स को आत्मनिर्भर बनने के लिए एक बड़ा बढ़ावा है. हमने रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की भी घोषणा की है ताकि भारत अपने मटीरियल से अपनी जरूरतों को पूरा कर सके."

उन्होंने आगे कहा कि एक बार जब हम इन खनिजों को पहचान लेंगे और उनका अन्वेषण कर पाएंगे और उन्हें प्रोसेस कर पाएंगे, उन्हें हमारे लिए उपलब्ध करा पाएंगे, तो रेयर अर्थ्स लाने के लिए बाहरी सोर्स पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी और हमने उन राज्यों की पहचान कर ली है जहां हम ये रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाना चाहते हैं. वे ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होंगे. इसलिए ये बहुत जरूरी डेवलपमेंट हैं और इनका भारतीय अर्थव्यवस्था पर कई तरह से प्रभाव पड़ेगा. मैग्नेट और रेयर अर्थ्स पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी.

2026-27 के बजट में, गैर-ऋण प्राप्तियां (Non-debt Receipts) और कुल व्यय क्रमशः 36.5 लाख करोड़ रुपये और 53.5 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है. केंद्र सरकार की शुद्ध कर प्राप्तियां (Net Tax Receipts) 28.7 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है.

वहीं, 2026-27 में राजकोषीय घाटा GDP का 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है.

