वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बढ़ाया 2026-27 का पूंजीगत व्यय लक्ष्य, बुनियादी ढांचे को मिलेगा बढ़ावा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पूंजीगत व्यय लक्ष्य को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा.
Published : February 1, 2026 at 12:14 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को केंद्रीय बजट 2026 में पूंजीगत व्यय के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपये के प्रावधान की घोषणा की, जो पिछले बजट से 9 फीसदी ज्यादा है. अपने बजट भाषण में, सीतारमण ने पिछले एक दशक में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में हुई तेज बढ़ोतरी पर जोर दिया.
"सार्वजनिक पूंजीगत व्यय 2014-15 में 2 लाख करोड़ से कई गुना बढ़कर 2025-26 में 11.2 लाख करोड़ हो गया है. आने वाले साल, यानी वित्त वर्ष 2026-27 में, मैं इस रफ्तार को जारी रखने के लिए इसे बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ करने का प्रस्ताव करती हूं.".. निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त मंत्री
पिछले बजट में पूंजीगत व्यय आवंटन
2025-26 के बजट में, केंद्र ने पूंजीगत व्यय के लिए 11.21 लाख करोड़ रुपये तय किए, जो जीडीपी का 3.1 फीसदी है. यह पिछले साल के बजट अनुमान से ज्यादा है. उन्होंने साथ ही देश में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की घोषणा की.
छोटे व मझोले शहरों में बुनियादी ढांचे का विकास
लोकसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार, छोटे व मझोले शहरों में बुनियादी ढांचे का विकास जारी रखेगी. उन्होंने कहा कि सरकार बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए जोखिम गारंटी कोष स्थापित करने का भी प्रस्ताव करती है.
घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने पर जोर
निर्मला सीतारमण ने कहा कि घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने के लिए निर्माण व अवसंरचना उपकरणों के संवर्धन को एक योजना शुरू की जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार आईसीएआई, आईसीएसआई जैसे व्यावसायिक संस्थानों को अल्पकालिक 'मॉड्यूलर' पाठ्यक्रम तैयार करने में सहायता देने का भी प्रस्ताव करती है.
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि पिछले दस सालों में बुनियादी ढांचे का विकास सरकार का मुख्य फोकस क्षेत्र रहा है. उन्होंने बताया कि सार्वजनिक अवसंरचना को बड़े पैमाने पर बेहतर बनाने के लिए कई पहलें की गई हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REITs) जैसे नए फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स शुरू करना शामिल है.
उन्होंने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) और नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (NaBFID) जैसी संस्थाओं की भूमिका का भी जिक्र किया, जिन्होंने इस दौरान बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण में मदद की है.
सीतारमण ने कहा कि सरकार 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में बुनियादी ढांचे का विकास करने पर फोकस करती रहेगी. लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार टियर-2 और टियर-3 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना जारी रखेगी.
प्राइवेट प्लेयर्स की चिंताओं को दूर करने के लिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्राइवेट डेवलपर के बीच भरोसा मजबूत करने के लिए एक नए प्रस्ताव की घोषणा की. उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन के दौरान रिस्क अक्सर प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए चैलेंज बनते हैं.
इन जोखिम को कम करने के लिए, सीतारमण ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड बनाने का प्रस्ताव दिया. यह फंड लेंडर्स को सोच-समझकर तय की गई पार्शियल क्रेडिट गारंटी देगा, जिससे रिस्क कम करने और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए निवेश में मदद मिलेगी.
निर्मला सीतारमण ने कहा कि उच्च पूंजीगत व्यय, शहरी आधारभूत संरचना पर लगातार फोकस, और निजी भागीदारी को समर्थन करने के उपाय आने वाले सालों में आधारभूत संरचना पर आधारित विकास को बनाए रखने के सरकार के प्रतिबद्धता को दिखाती है.
पिछले साल के सेक्टर के ट्रेंड्स से पता चलता है कि डिफेंस, जिसमें वित्त वर्ष 2025–26 में पूंजीगत व्यय में 4.6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. घरेलू मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ोतरी और रिकॉर्ड डिफेंस एक्सपोर्ट की वजह से एक रणनीतिक प्राथमिकता बना हुई है. इस बीच, सड़क, रेलवे, एनर्जी जैसे जरूरी आधारभूत संरचना सेक्टर लंबे समय तक ग्रोथ को बनाए हुए हैं, भले ही पिछले साल के आंकड़ों से कुछ ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के खर्च में स्थिरता दिखी हो.
हालांकि, बड़ा कैपेक्स इकोसिस्टम मजबूत बना हुआ है. वित्त वर्ष 2020 और वित्त वर्ष 2025 के बीच, खास आधारभूत संरचना सेक्टर में सरकारी निवेश लगभग 39 फीसदी बढ़ा, और रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में डबल डिजिट ग्रोथ देखी गई, जो भारत के डेवलपमेंट आर्क में संरचनात्मक बदलाव को दिखाता है.
