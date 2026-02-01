ETV Bharat / business

Budget 2026: PF ट्रस्ट में होगा बदलाव, कंपनी भी बराबर योगदान खाते में जमा करेगी

EPFO से कुछ PF ट्रस्ट को मान्यता मिली है. इनके एम्प्लॉयर कर्मचारियों के योगदान से कम या अधिक राशि पीएफ खाते में जमा करते हैं.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Etv Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 1, 2026 at 8:11 PM IST

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बजट भाषण में भविष्य निधि (PF) का भी जिक्र किया. संसद में केंद्रीय बजट 2026 पेश करते हुए सीतारमण ने एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन (Employer Contribution) पर समानता आधारित और परसेंटेज-बेस्ड लिमिट की जरूरत को हटाकर PF ट्रस्ट के लिए प्रावधान को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव दिया.

PF ट्रस्ट इसलिए बनाया जाता है ताकि कर्मचारी की तरफ से उनके पीएफ खाते में कंपनी के योगदान को आसान बनाकर बिजनेस करने में आसानी हो.

अभी, कुछ PF ट्रस्ट हैं, जिन्हें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ​​और आयकर विभाग से मान्यता मिली हुई है. इन ट्रस्टों के एम्प्लॉयर कुछ लिमिट के हिसाब से अपने कर्मचारियों के योगदान से कम या अधिक राशि पीएफ अकाउंट में जमा करते हैं.

न्यूज एजेंसी पीटीआई ने एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया कि प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य प्रबंधन को आसान बनाना और इन PF ट्रस्ट को चलाने के लिए एकल नियामक बनाना है. अधिकारी ने कहा कि इससे एम्प्लॉयर्स (कंपनियों), खासकर उच्च प्रबंधन में PF कंट्रीब्यूशन पर टैक्स ब्रेक (Tax Break) के संबंध में कानूनी गड़बड़ी दूर हो जाएगी.

उन्होंने बताया कि हायर मैनेजमेंट अधिकारी अक्सर PF कंट्रीब्यूशन प्रावधान के तहत बड़ी टैक्स छूट लेते थे. उन्होंने यह भी कहा कि नया सिस्टम एम्प्लॉयर्स द्वारा PF कंट्रीब्यूशन के लिए एक फ्रेमवर्क देगा, जो EPFO के नियमों से कम नहीं होगा.

इन ट्रस्टों को मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड से संबंधित शेड्यूल XI के तहत मान्यता मिलती थी.

वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, "एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पर समता-आधारित (Parity-based) और परसेंटेज-बेस्ड लिमिट हटाकर, सैलरी-लिंक्ड रियायत और शेयरहोल्डर-बेस्ड अंतर हटाकर, कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (EPF Act, 1952) की धारा 17 के तहत छूट के साथ मान्यता के लिए पात्रता को समायोजित करके, और मौजूदा EPFO मानकों के साथ असंगत सख्त वैधानिक अधिकतम सीमा को हटाने के लिए निवेश से जुड़े प्रावधानों को संशोधित करके मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड्स से जुड़े प्रोविडेंस को तर्कसंगत करने के लिए शेड्यूल XI में संशोधन का प्रस्ताव है."

नए सिस्टम से एम्प्लॉयर्स पर अनुपालन का बोझ भी कम होगा और ऐसे योगदान पर इनकम टैक्स से जुड़े मामलों में अधिक स्पष्टता मिलेगी, जिससे मुकदमेबाजी का चांस कम हो जाएगा.

