बजट 2026 : ग्रीन ग्रोथ को बढ़ावा, सोडियम एंटीमोनेट पर कस्टम ड्यूटी में छूट का प्रस्ताव

नई दिल्ली : पर्यावरण की दिशा में अपनी कोशिश जारी रखते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को सोलर ग्लास बनाने में इस्तेमाल होने वाले सोडियम एंटीमोनेट के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट देने का प्रस्ताव रखा.

इसका मतलब है कि सोलर ग्लास बनाने में इस्तेमाल होने वाले सोडियम एंटीमोनेट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी की दर अभी के 7.5 प्रतिशत से कम हो जाएगी. संसद में यूनियन बजट 2026-27 पेश करते हुए, उन्होंने न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरी सामान के आयात पर मौजूदा बेसिक कस्टम ड्यूटी छूट को साल 2035 तक बढ़ाने और सभी न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए, उनकी क्षमता चाहे जो भी हो, इसे बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा.

वित्त मंत्री ने आगे भारत में महत्वपूर्ण खनिजों की प्रोसेसिंग के लिए जरूरी पूंजीगत माल के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट देने का ऐलान किया. उन्होंने बैटरी के लिए लिथियम-आयन सेल बनाने में इस्तेमाल होने वाले कैपिटल गुड्स पर दी जाने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी छूट को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए लिथियम-आयन सेल बनाने में इस्तेमाल होने वाले गुड्स पर भी लागू करने का प्रस्ताव रखा.

इस कदम का मकसद इनपुट लागत कम को कम करना, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है. इन चीजों पर कस्टम ड्यूटी 2 फरवरी से लागू होगी.

सीतारमण ने आगे कहा, "भारत में विश्व स्तरीय ट्रेकिंग और हाइकिंग का अनुभव प्रदान करने की क्षमता और अवसर है. हम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर में पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ पर्वतीय रास्ते विकसित करेंगे."

उन्होंने कहा, "पूर्वी घाट में अराकू घाटी और पश्चिमी घाट में पोधिगई मलाई, ओडिशा, कर्नाटक और केरल के तटीय इलाकों में खास घोंसले बनाने की जगहों के किनारे कछुओं के लिए रास्ते और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पुलिकट झील के किनारे पक्षियों को देखने के लिए रास्तों का विकास किया जाएगा."