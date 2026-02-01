बजट 2026 : ग्रीन ग्रोथ को बढ़ावा, सोडियम एंटीमोनेट पर कस्टम ड्यूटी में छूट का प्रस्ताव
बजट पेश करते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा सोडियम एंटीमोनेट के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट दिए जाने का प्रस्ताव है.
नई दिल्ली : पर्यावरण की दिशा में अपनी कोशिश जारी रखते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को सोलर ग्लास बनाने में इस्तेमाल होने वाले सोडियम एंटीमोनेट के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट देने का प्रस्ताव रखा.
इसका मतलब है कि सोलर ग्लास बनाने में इस्तेमाल होने वाले सोडियम एंटीमोनेट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी की दर अभी के 7.5 प्रतिशत से कम हो जाएगी. संसद में यूनियन बजट 2026-27 पेश करते हुए, उन्होंने न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरी सामान के आयात पर मौजूदा बेसिक कस्टम ड्यूटी छूट को साल 2035 तक बढ़ाने और सभी न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए, उनकी क्षमता चाहे जो भी हो, इसे बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा.
वित्त मंत्री ने आगे भारत में महत्वपूर्ण खनिजों की प्रोसेसिंग के लिए जरूरी पूंजीगत माल के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट देने का ऐलान किया. उन्होंने बैटरी के लिए लिथियम-आयन सेल बनाने में इस्तेमाल होने वाले कैपिटल गुड्स पर दी जाने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी छूट को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए लिथियम-आयन सेल बनाने में इस्तेमाल होने वाले गुड्स पर भी लागू करने का प्रस्ताव रखा.
इस कदम का मकसद इनपुट लागत कम को कम करना, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है. इन चीजों पर कस्टम ड्यूटी 2 फरवरी से लागू होगी.
सीतारमण ने आगे कहा, "भारत में विश्व स्तरीय ट्रेकिंग और हाइकिंग का अनुभव प्रदान करने की क्षमता और अवसर है. हम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर में पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ पर्वतीय रास्ते विकसित करेंगे."
उन्होंने कहा, "पूर्वी घाट में अराकू घाटी और पश्चिमी घाट में पोधिगई मलाई, ओडिशा, कर्नाटक और केरल के तटीय इलाकों में खास घोंसले बनाने की जगहों के किनारे कछुओं के लिए रास्ते और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पुलिकट झील के किनारे पक्षियों को देखने के लिए रास्तों का विकास किया जाएगा."
यह बताते हुए कि पिछले साल नवंबर में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के लिए एक स्कीम शुरू की गई थी, वित्त मंत्री ने कहा, "अब हम ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे मिनरल से भरपूर राज्यों को माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए समर्पित दुर्लभ पृथ्वी गलियारे बनाने में मदद करने का प्रस्ताव रखते हैं."
इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, हमने 2024 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना की. इस साल, भारत पहली बार ग्लोबल बिग कैट समिट आयोजित कर रहा है, जहां 95 देशों के सरकार के मुखिया और मंत्री संरक्षण के लिए मिलकर काम करने की स्ट्रेटेजी पर बात करेंगे."
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 29 फरवरी, 2024 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारत में मुख्यालय के साथ आईबीसीए की स्थापना को मंजूरी दी गई थी.
इसे सात बड़ी बिल्लियों - बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा के संरक्षण के उद्देश्य से शुरू किया गया था. वहीं सभी संयुक्त राष्ट्र देशों / उक्त प्रजातियों को आश्रय देने वाले रेंज देशों और गैर-रेंज देशों की सदस्यता के साथ, जहां ऐतिहासिक रूप से ये प्रजातियां नहीं पाई जाती हैं लेकिन बड़ी बिल्ली संरक्षण का समर्थन करने में रुचि रखते हैं.
आईबीसीए का मुख्य मकसद हितधारकों के बीच सहयोग और तालमेल को आसान बनाना, सफल संरक्षण तरीकों और विशेषज्ञता को एक साथ लाना है, ताकि वैश्विक स्तर पर बड़ी बिल्लियों के संरक्षण का एक ही लक्ष्य हासिल किया जा सके.
