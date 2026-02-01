ETV Bharat / business

'लखपति दीदी' की आय बढ़ाने के लिए बजट में 'शी-मार्ट' का ऐलान, सीधे बाजार से जुड़ेंगी महिला उद्यमी

नई दिल्ली: महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) की उद्यमियों को सीधे बाजार से जोड़ने के लिए 'शी-मार्ट' (सेल्फ-हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट) बनाने की घोषणा की है. लखपति दीदी स्कीम की सफलता को आगे बढ़ाते हुए, सेल्फ-हेल्प ग्रुप की महिला एंटरप्रेन्योर्स के लिए कम्युनिटी की रिटेल दुकानें बनाई जाएंगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को यूनियन बजट पेश करने के दौरान यह घोषणा की.

सीतारमण ने कहा, "लखपति दीदी प्रोग्राम की सफलता को आगे बढ़ाते हुए, मैं महिलाओं को क्रेडिट-लिंक्ड रोजी-रोटी से एंटरप्राइजेज की मालिक बनने की दिशा में अगला कदम उठाने में मदद करने का प्रस्ताव करती हूं." उन्होंने कहा, ('सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर) SHE मार्ट' को बेहतर और इनोवेटिव फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए क्लस्टर-लेवल फेडरेशन के अंदर कम्युनिटी की रिटेल दुकानों के तौर पर बनाया जाएगा."

लखपति दीदी SHG की एक महिला मेंबर होती है, जिसकी सालाना घरेलू इनकम कम से कम एक लाख रुपये तक हो. रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अनुसार, अब तक दो करोड़ से ज़्यादा महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं, और टारगेट है कि 2027 तक तीन करोड़ महिला SHG मेंबर्स की सालाना इनकम 1 लाख रुपये हो जाए.