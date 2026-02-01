'लखपति दीदी' की आय बढ़ाने के लिए बजट में 'शी-मार्ट' का ऐलान, सीधे बाजार से जुड़ेंगी महिला उद्यमी

'लखपति दीदी' की आय बढ़ाने के लिए बजट में 'शी-मार्ट' का ऐलान, सीधे बाजार से जुड़ेंगी महिला उद्यमी
'शी-मार्ट' न केवल उनके व्यापारिक कौशल को निखारेगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को भी और अधिक मजबूत करेगा।"
Published : February 1, 2026 at 2:14 PM IST
नई दिल्ली: महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) की उद्यमियों को सीधे बाजार से जोड़ने के लिए 'शी-मार्ट' (सेल्फ-हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट) बनाने की घोषणा की है. लखपति दीदी स्कीम की सफलता को आगे बढ़ाते हुए, सेल्फ-हेल्प ग्रुप की महिला एंटरप्रेन्योर्स के लिए कम्युनिटी की रिटेल दुकानें बनाई जाएंगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को यूनियन बजट पेश करने के दौरान यह घोषणा की.
सीतारमण ने कहा, "लखपति दीदी प्रोग्राम की सफलता को आगे बढ़ाते हुए, मैं महिलाओं को क्रेडिट-लिंक्ड रोजी-रोटी से एंटरप्राइजेज की मालिक बनने की दिशा में अगला कदम उठाने में मदद करने का प्रस्ताव करती हूं." उन्होंने कहा, ('सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर) SHE मार्ट' को बेहतर और इनोवेटिव फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए क्लस्टर-लेवल फेडरेशन के अंदर कम्युनिटी की रिटेल दुकानों के तौर पर बनाया जाएगा."
लखपति दीदी SHG की एक महिला मेंबर होती है, जिसकी सालाना घरेलू इनकम कम से कम एक लाख रुपये तक हो. रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अनुसार, अब तक दो करोड़ से ज़्यादा महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं, और टारगेट है कि 2027 तक तीन करोड़ महिला SHG मेंबर्स की सालाना इनकम 1 लाख रुपये हो जाए.
शी मार्ट्स पहल का मकसद महिला एंटरप्रेन्योर्स को बेहतर मार्केट एक्सेस, ब्रांडिंग के मौके और सस्टेनेबल इनकम के रास्ते देना है, साथ ही सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स जैसे ज़मीनी स्तर के संस्थानों को मज़बूत करना है.
इससे पहले गुरुवार को, वित्त मंत्री सीतारमण ने 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए संसद में भारत का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था. बजट सत्र 65 दिनों में 30 बैठकों तक चलेगा, जो 2 अप्रैल को समाप्त होगा. दोनों सदन 13 फरवरी को अवकाश के लिए स्थगित होंगे और 9 मार्च को फिर से शुरू होंगे ताकि स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों की जांच कर सकें.
