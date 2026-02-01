आम बजट 2026 पेश होने में कुछ घंटे बाकी, देश की जनता लगाए है ये उम्मीदें
मोदी सरकार 3.0 का पूर्ण बजट आज सुबह 11 बजे लोकसभा में पेश होगा. सभी की नजरें वित्त मंत्री पर टिकी हैं.
Published : February 1, 2026 at 8:42 AM IST
हैदराबाद: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी सरकार 3.0 का आम बजट 2026 पेश करेंगी. वहीं, सीतारमण अपना नौवां बजट प्रस्तुत करेंगी. इस बजट देश की जनता को बहुत उम्मीदे हैं. अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक वित्त मंत्री आज कुछ बड़ा ऐलान कर सकती हैं. अगर सेक्टर की बात करें तो टैक्सपेयर्स, महिलाएं, सीनियर सिटीजन्स, किसान बड़ी उम्मीदों से उनकी तरफ नजरें लगाए बैठे हैं.
सीनियर सिटीजन्स बजट 2026 में टैक्स में छूट और रेलवे टिकटों में सब्सिडी की मांग कर रहे हैं. इसके साथ-साथ स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत भी उम्मीदें कायम किए हैं.
पिछले बजट में किए थे बड़े ऐलान
मोदी सरकार ने बजट 2025 में आम नागरिकों को 12 लाख इनकम तक की सालाना छूट दी थी. वहीं, इस बार भी आम जनता और वरिष्ठ नागरिक इस छूट को बढ़ाकर करीब 14 लाख तक करने की मांग कर रहे हैं. वहीं, एनपीएस (NPS) के तहत भी रिटायरमेट फंड तैयार होने के बाद केंद्र सरकार ने 80 फीसदी निकासी की परमीशन दी थी, लेकिन इस बार टैक्स भरना पड़ सकता है. ऐसे में इस छूट को बरकरार रखने की भी मांग की जा रही है. बात होम लोन, बीमा प्रीमियम पर राहत और पीपीएफ जैसे स्कीम की करें तो इसमें टैक्स से राहत सिर्फ ओल्ड टैक्स स्लैब में ही मिलती है, लेकिन नई व्यवस्था में भी इसे शामिल करने की पुरजोर मांग हो रही है. वहीं, पिछले बजट 2025 में टीडीएस कटौती की लिमिट को बढ़ाकर करीब 1 लाख रुपये कर दिया गया था, लेकिन अब आम बजट 2026 में इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने की मांग रखी जा रही है.
अब जानिए इंश्योरेंस को लेकर क्या उम्मीदें हैं
देश की जनता मोदी सरकार से आम बजट 2026 में लाइफ, स्वास्थ्य जैसे इंश्योरेंस के तहत भी छूट की लिमिट को बढ़ाने की मांग कर रही है. नौकरीपेशा लोगों को तो लाभ मिलेगा, वहीं सीनियर सिटीजन्स को भी लाभ मिलेगा. बात इंडस्ट्री सेक्टर भी काफी उम्मीदें लगाए है. सेक्टर चाहता है कि मोदी सरकार लाइसेंस पॉलिसी को सुगम बनाया जाए और ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाएं, जिसका लाभ सभी लोगों को समान रूप से मिल सके.
अब बात रेलवे टिकट में छूट की
कोरोना काल से पहले देश के वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे टिकट बुकिंग में राहत मिलती थी, लेकिन कोविड 19 के समय इसको बंद कर दिया गया. कोरोना काल को बीते हुए करीब 6 साल हो गए हैं, लेकिन यह व्यवस्था दोबारा नहीं शुरू की जा सकी है. ऐसे में सीनियर सिटीजन्स एक बार फिर सरकार से टिकट बुकिंग में छूट की मांग कर रहे हैं.
