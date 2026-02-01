ETV Bharat / business

केंद्रीय बजट 2026: किसानों, पशुपालकों और महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री ने लायी ये स्कीम

10 मिलियन किसानों सहित 30 मिलियन लोगों को सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाने और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए नारियल प्रमोशन स्कीम भी इस साल के बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर का हिस्सा है. उन्होंने 2030 तक भारतीय काजू और कोको को प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड में बदलने और भारतीय चंदन इकोसिस्टम की शान को वापस लाने के लिए राज्य सरकारों के साथ पार्टनरशिप करने का भी प्रस्ताव रखा.

वित्त मंत्री ने मछली पालन सेक्टर को मजबूत करने के लिए 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की पहल की घोषणा की. उन्होंने अच्छी नौकरी के मौके देने के लिए पशुपालन सेक्टर में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का भी प्रस्ताव रखा.

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2026-27 पेश किया, तो उन्होंने किसानों, पशुपालन, वेटेरिनरी प्रोफेशनल्स, खासकर महिलाओं के नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों के लिए कई प्रस्ताव रखे.

वित्त मंत्री ने खेती की पैदावार बढ़ाने, किसानों को बेहतर फैसले लेने में मदद करने और कस्टमाइज़्ड सलाह देकर जोखिम कम करने के लिए एक मल्टीलिंगुअल AI टूल का प्रस्ताव दिया.

उन्होंने ग्रामीण महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए सेल्फ-हेल्प एंटरप्रेन्योर (SHE) मार्ट का भी प्रस्ताव रखा. लखपति दीदी प्रोग्राम की सफलता को आगे बढ़ाते हुए, महिलाओं को क्रेडिट-आधारित आजीविका से उद्यमों की मालिक बनने तक अगला कदम उठाने में मदद करने के लिए SHE-मार्ट स्थापित किए जाएंगे.

बुधवार को बजट-पूर्व भाषण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दोनों सदनों को दिए गए संयुक्त संबोधन को इस क्षेत्र के लिए मिलने वाले अनुदानों की पूर्व-भूमिका माना जा सकता है. राष्ट्रपति मुर्मू ने पिछले कुछ वर्षों में कृषि क्षेत्र में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि पिछले साल 350 मिलियन टन से अधिक के रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बना दिया है.

राष्ट्रपति ने यह भी बताया कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बनकर उभरा है और दुग्ध उत्पादन में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बना हुआ है. इसके साथ ही उन्होंने सहकारी आंदोलन (cooperative movement) के महत्व पर भी जोर दिया.

