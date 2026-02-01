ETV Bharat / business

विमानन क्षेत्र को बजट से आस: छोटे विमानों के निर्माण पर फोकस और 'उड़ान' योजना के विस्तार की तैयारी

नई दिल्ली: बजट 2026 में छोटे विमानों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना की घोषणा होने की संभावना है. सरकार भारत में एक आत्मनिर्भर नागरिक उड्डयन विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र (civil aviation manufacturing ecosystem) बनाने के अपने प्रयासों को तेज कर रही है.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 1 फरवरी, 2026 को संसद में बजट 2026-27 पेश करने जा रही हैं. इसमें नागरिक उड्डयन मुख्य फोकस वाले क्षेत्रों में से एक होगा, क्योंकि 2025-26 की अवधि भारत के विमानन उद्योग के लिए काफी तनावपूर्ण रही है.

इस क्षेत्र ने कई गंभीर घटनाओं का सामना किया, जिनमें एयर इंडिया का एक क्रैश, एयरलाइन और एयरपोर्ट सिस्टम को प्रभावित करने वाली व्यापक साइबर घुसपैठ, और विभिन्न विमानों के बेड़ों में तकनीकी खराबी की बढ़ती घटनाएं शामिल थीं. दिसंबर 2025 में IndiGo विमान के परिचालन में बाधा ने इन घटनाओं के साथ मिलकर क्षेत्र की कमजोरी को उजागर किया.

साल 2025-26 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के लिए बजटीय आवंटन 2,400.31 करोड़ रुपये था, जो 2024-25 के संशोधित अनुमान (2,658.68 करोड़ रुपये) से लगभग 10% कम था. इसमें क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना UDAN को भी कम राशि (540 करोड़ रुपये) मिली थी.

इंडिगो संकट की पृष्ठभूमि में, सरकार ने हाल ही में 2025 के अंत में तीन नई एयरलाइनों- शंख एयर (Shankh Air), अल हिंद एयर (Al Hind Air) और फ्लाईएक्सप्रेस (FlyExpress) को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया था. ये एयरलाइंस 2026 में अपना परिचालन शुरू करने वाली हैं.

विमानन क्षेत्र एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर टैक्स कम करने और देश भर में हवाईअड्डों के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की मांग भी कर रहा है. इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (ICRA) ने भारतीय विमानन उद्योग पर अपना 'स्थिर' नजरिया बरकरार रखा है, भले ही यह क्षेत्र परिचालन संबंधी बाधाओं और संशोधित विकास अनुमानों के चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है.