केंद्रीय बजट 2026: 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा, दिल्ली से वाराणसी भी शामिल

बड़े आर्थिक केंद्रों और टियर-2, टियर-3 शहरों के बीच यात्रा के समय को कम करने की तैयारी.

केंद्रीय बजट 2026 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 1, 2026 at 11:54 AM IST

Updated : February 1, 2026 at 12:35 PM IST

नई दिल्लीः केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज, 1 फरवरी 2026 को संसद में बजट 2026-27 पेश करते हुए देश में 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने की बड़ी घोषणा की है. इस पहल का मुख्य उद्देश्य बड़े आर्थिक केंद्रों और टियर-2, टियर-3 शहरों के बीच यात्रा के समय को कम करना और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना है.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "पर्यावरण के हिसाब से सस्टेनेबल पैसेंजर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, हम शहरों के बीच ग्रोथ कनेक्टर के तौर पर 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाएंगे. मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी."

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये सब मिलकर भारत के फाइनेंशियल हब, टेक्नोलॉजी सेंटर, मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और उभरते शहरों को तेज़ और साफ मोबिलिटी से जोड़ेंगे.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में इकोलॉजिकली सस्टेनेबल पहाड़ी रास्ते बनाए जाएंगे. पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अराकू घाटी में भी रास्ते बनाए जाएंगे. ओडिशा, कर्नाटक और केरल में कछुओं के घोंसले बनाने की खास जगहों के साथ-साथ उनके लिए रास्ते बनाए जाएंगे.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "भारत को मेडिकल टूरिज्म हब के तौर पर बढ़ावा देने के लिए, मैं देश में 5 रीजनल हब बनाने के लिए राज्यों को सपोर्ट करने की एक स्कीम का प्रस्ताव करती हूं."

NIRMALA SITHARAMAN
HIGH SPEED RAIL CORRIDORS
दिल्ली वाराणसी हाईस्पीड रेल कॉरिडोर
सात हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनेगा
UNION BUDGET 2026

