भारत बनेगा 'मेडिकल टूरिज्म' का ग्लोबल हब, 5 रीजनल हब बनाने की घोषणा
वित्त मंत्री ने भारत को मेडिकल टूरिज्म हब बनाने के लिए 5 नए रीजनल हब स्थापित करने की घोषणा की है.
Published : February 1, 2026 at 12:33 PM IST
हैदराबाद : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को चिकित्सा पर्यटन (Medical Tourism) के लिए पांच हब बनाने और अगले पांच सालों में बायोफार्मा शक्ति प्रोग्राम के लिए 10,000 करोड़ रुपये के खर्च का प्रस्ताव रखा.
यूनियन बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा, "मैं पांच रीजनल मेडिकल हब बनाने में राज्यों को सपोर्ट करने के लिए एक स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव रखती हूं." उन्होंने कहा कि ये हब इंटीग्रेटेड हेल्थकेयर कॉम्प्लेक्स के तौर पर काम करेंगे जो मेडिकल, एजुकेशनल और रिसर्च सुविधाओं को मिलाएंगे.
Union Budget 2026-27 | Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says, " to promote india as a medical tourism hub, i propose a scheme to support states to set up 5 regional hubs in the country." pic.twitter.com/vNKNXn4rGz— ANI (@ANI) February 1, 2026
राज्यों के सहयोग से विकसित किए जाएंगे
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि केंद्र सरकार देश में पांच विशेष रीजनल मेडिकल हब स्थापित करने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करेगी. उन्होंने कहा कि इन केंद्रों का मकसद दुनिया भर से आने वाले मरीजों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं, आधुनिक तकनीक और किफायती इलाज मुहैया कराना है. वित्त मंत्री ने कहा, "भारत की चिकित्सा क्षमताओं को दुनिया के सामने लाने और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हम राज्यों के साथ मिलकर काम करेंगे."
क्यों विशेष है यह पहल?
बता दें कि भारत अपनी कम लागत के अलावा उच्च गुणवत्ता वाली सर्जरी और इलाज के लिए पहले से ही मशहूर है. इन पांच नए हब के बन जाने से न केवल विदेशी मुद्रा में इजाफा होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे. यह योजना 'हीलिंग इन इंडिया' मिशन को एक नए मुकाम पर ले जाने का काम करेगी.
