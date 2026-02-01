ETV Bharat / business

भारत बनेगा 'मेडिकल टूरिज्म' का ग्लोबल हब, 5 रीजनल हब बनाने की घोषणा

वित्त मंत्री ने भारत को मेडिकल टूरिज्म हब बनाने के लिए 5 नए रीजनल हब स्थापित करने की घोषणा की है.

India to become a global hub for medical tourism
भारत बनेगा 'मेडिकल टूरिज्म' का ग्लोबल हब (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 1, 2026 at 12:33 PM IST

हैदराबाद : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को चिकित्सा पर्यटन (Medical Tourism) के लिए पांच हब बनाने और अगले पांच सालों में बायोफार्मा शक्ति प्रोग्राम के लिए 10,000 करोड़ रुपये के खर्च का प्रस्ताव रखा.

यूनियन बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा, "मैं पांच रीजनल मेडिकल हब बनाने में राज्यों को सपोर्ट करने के लिए एक स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव रखती हूं." उन्होंने कहा कि ये हब इंटीग्रेटेड हेल्थकेयर कॉम्प्लेक्स के तौर पर काम करेंगे जो मेडिकल, एजुकेशनल और रिसर्च सुविधाओं को मिलाएंगे.

राज्यों के सहयोग से विकसित किए जाएंगे
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि केंद्र सरकार देश में पांच विशेष रीजनल मेडिकल हब स्थापित करने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करेगी. उन्होंने कहा कि इन केंद्रों का मकसद दुनिया भर से आने वाले मरीजों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं, आधुनिक तकनीक और किफायती इलाज मुहैया कराना है. वित्त मंत्री ने कहा, "भारत की चिकित्सा क्षमताओं को दुनिया के सामने लाने और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हम राज्यों के साथ मिलकर काम करेंगे."

क्यों विशेष है यह पहल?
बता दें कि भारत अपनी कम लागत के अलावा उच्च गुणवत्ता वाली सर्जरी और इलाज के लिए पहले से ही मशहूर है. इन पांच नए हब के बन जाने से न केवल विदेशी मुद्रा में इजाफा होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे. यह योजना 'हीलिंग इन इंडिया' मिशन को एक नए मुकाम पर ले जाने का काम करेगी.

