बजट 2026: छोटे उद्योगों के लिए बड़ी घोषणा, लोन नियमों में बड़ी राहत
बजट 2026-27ः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने MSME सेक्टर को मजबूत करने के लिए कई उपायों की घोषणा की.
Published : February 1, 2026 at 12:45 PM IST
नई दिल्लीः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए यह घोषणा की कि सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यगों (एमएसएमई) की सहायता के लिए मझोले (श्रेणी-दो) और छोटे (श्रेणी-तीन) शहरों में 'कॉरपोरेट मित्रों' का एक दस्ता तैयार करेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बताया कि केंद्र सरकार ने छोटे और मीडियम एंटरप्राइजेज को इंसेंटिव देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का SME ग्रोथ फंड शुरू करने की योजना की घोषणा की है.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "...मैं भविष्य के चैंपियन बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का MSME ग्रोथ फंड बनाने का प्रस्ताव करती हूं."
बजट में 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टरों को पुनर्जीवित करने के लिए एक योजना शुरू करने की भी योजना है. इसके अलावा, सरकार 'कॉर्पोरेट मित्र' तैयार करने के लिए छोटे कोर्स शुरू करने में मदद करेगी. ये 'कॉर्पोरेट मित्र' ऐसे सलाहकार या सेवा प्रदाता होंगे जो MSMEs को नियमों के पालन (compliance), मानव संसाधन (HR) और कानूनी जरूरतों में सहायता करेंगे.
पिछले बजट (2025-26) में, केंद्र सरकार ने स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी को 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया था, ताकि उद्यमों के लिए ऋण लेना आसान हो सके.
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए कवरेज को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया, जिससे अगले पांच वर्षों के दौरान 1.5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण (क्रेडिट) मिल सका. स्टार्टअप्स के लिए कवर को 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये करने से 27 फोकस क्षेत्रों में गारंटी शुल्क घटकर 1% रह गया.
सरकार ने MSME को फिर से वर्गीकृत किया था, जिसमें उनके वर्गीकरण के लिए टर्नओवर की सीमा को दोगुना कर दिया गया था. इसके अलावा, पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपये की सीमा वाले विशेष क्रेडिट कार्ड भी पेश किए गए थे.
