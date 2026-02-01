ETV Bharat / business

हर जिले में बनेगा गर्ल्स हॉस्टल, निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान

हर जिले में बनेगा गर्ल्स हॉस्टल ( ETV Bharat )

हैदराबाद : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में देश का आम बजट 2026-27 पेश किया. उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में सरकार ने विकास, समावेशन और सामाजिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है. उन्होंने बेटियों का भविष्य सुनहरा और सुरक्षित बनाने के लिए हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल की घोषणा की है. अपने भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया. उन्होंने घोषणा की कि देश के प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा, जिससे छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास उपलब्ध हो सके. यह कदम शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में सहायक माना जा रहा है.