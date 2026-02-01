ETV Bharat / business

बजट 2026 भविष्य में हेल्थकेयर को बढ़ावा देने का संकेत है: डॉ. नरेश त्रेहन

जाने-माने डॉक्टर नरेश त्रेहन ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए ईटीवी भारत से केंद्र के हेल्थकेयर अप्रोच पर प्रकाश डाला. पढ़ें सुरभि गुप्ता की रिपोर्ट...

UNION BUDGET 2026
हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. नरेश त्रेहन (फाइल फोटो) (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 1, 2026 at 4:32 PM IST

5 Min Read
नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किए गए लगातार 9वीं बार के बजट ने भारत में हेल्थकेयर को देखने के तरीके में एक साफ बदलाव का संकेत दिया है. अब यह सिर्फ एक सामाजिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि आर्थिक विकास, इनोवेशन और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस का एक मुख्य स्तंभ है.

बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए जाने-माने कार्डियोवस्कुलर और कार्डियोथोरेसिक सर्जन डॉ. नरेश त्रेहन ने ईटीवी भारत को बताया कि ये घोषणाएं स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक व्यापक और ज्यादा समावेशी विजन को दर्शाती है. उन्होंने कहा, 'कई जरूरी मुद्दों पर बात की गई है, जिनका आमतौर पर बजट में जिक्र नहीं होता. कुल मिलाकर, यह बहुत पॉजिटिव था.' उन्होंने यह भी कहा कि हेल्थकेयर को अलग-अलग हिस्सों में देखने के बजाय एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम के तौर पर देखा गया.

सरकार के हेल्थकेयर अभियान के केंद्र में बायो फार्मा शक्ति पहल है, जिसे अगले पांच सालों में 10,000 करोड़ रुपये के खर्च का सपोर्ट मिला है. इस प्रोग्राम का मकसद बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर की घरेलू रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना है.

ये एडवांस्ड थेरेपी कैंसर, ऑटोइम्यून बीमारियों और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होती हैं जो अभी महंगी हैं और ज्यादातर बाहर से इम्पोर्ट की जाती हैं. डॉ. त्रेहन ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि भारत ने अभी तक बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर के क्षेत्र में अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से विकसित नहीं किया है.

उन्होंने कहा, 'इन एडवांस्ड दवाओं को विकसित करने के लिए हमारी फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री में रिसर्च को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है. इससे इंपोर्ट पर निर्भरता कम होगी और दुनिया भर के बेहतरीन इलाज ज्यादा किफायती हो जाएंगे.'

वित्त मंत्री ने बजट के लिए तीन मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांत तय किए. विकास, नागरिकों की जरूरतों को पूरा करना और सबका साथ, सबका विकास. ये सिद्धांत छह प्राथमिकता वाले सेक्टरों में लक्षित हस्तक्षेपों में दिखते हैं. इनमें मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, रणनीतिक और सीमांत क्षेत्र, और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी शामिल हैं. ये एक समन्वित लंबी अवधि की विकास रणनीति को दर्शाते हैं.

खास तौर पर हेल्थ केयर को एक स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी एरिया के तौर पर महत्व दिया गया. बायो फार्मा शक्ति प्रोग्राम का मकसद भारतीय मरीजों को महंगी दवाओं तक बेहतर पहुंच दिलाना है, साथ ही दवा बनाने से जुड़े रिसर्च और इनोवेशन में मदद करना है. साथ ही लाइफ साइंसेज सेक्टर में ज्यादा स्किल्ड नौकरियां पैदा करना भी है.

जैसे-जैसे दुनिया भर में बायोलॉजिक्स की मांग तेजी से बढ़ रही है, बायोफार्मा पर सरकार का फोकस भारत को बायोफार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनने का एक बड़ा मौका देता है. फार्मास्यूटिकल्स के अलावा, सीतारमण ने ट्रेनिंग/शिक्षा और रोजगार के बीच तालमेल बनाने के लिए एक सलाहकार समिति बनाकर स्किल्स/शिक्षा/रोजगार जैसे विषयों पर भी बात की.

डॉ. त्रेहन ने कहा है कि यह स्वास्थ्य सेवा और उससे जुड़े उद्योगों सहित सभी क्षेत्रों में एक टिकाऊ और सफल विकास मॉडल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इन तीनों क्षेत्रों का आपस में गहरा संबंध है.

एक और खास बात मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पर जोर देना था, जिसमें भारत की हाई-क्वालिटी, सस्ती हेल्थकेयर के लिए एक डेस्टिनेशन के तौर पर बढ़ती साख को पहचाना गया. डॉ. त्रेहन ने कहा, 'भारत में विदेशों से ज्यादा से ज्यादा मरीजों को सर्विस देने की क्षमता है. यहां केयर की क्वालिटी वर्ल्ड-क्लास है और ग्लोबल कॉस्ट का बहुत कम खर्च आता है.'

बजट में पारंपरिक चिकित्सा को भी बढ़ावा दिया गया, जिसमें आयुर्वेद, योग और दूसरी देसी पद्धतियों को आधुनिक हेल्थकेयर सिस्टम के साथ जोड़ने के लिए प्रोत्साहन दिया गया, जो समग्र दृष्टिकोणों की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति को दर्शाता है. मानसिक स्वास्थ्य एक प्रमुख फोकस क्षेत्र के रूप में उभरा.

सीतारमण ने इस क्षेत्र में विशेष मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों की कमी का हवाला देते हुए, उत्तर भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज (NIMHANS) का दूसरा कैंपस स्थापित करने की योजनाओं की घोषणा की. रांची और तेजपुर में मौजूदा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को भी अपग्रेड किया जाएगा.

यह जोर इकोनॉमिक सर्वे 2026 के नतीजों से मेल खाता है, जिसमें मेंटल हेल्थ को एक बढ़ती हुई पब्लिक हेल्थ चुनौती बताया गया था, खासकर 15-24 साल के युवाओं में. सर्वे में बच्चों और किशोरों में सोशल मीडिया के इस्तेमाल, साइबरबुलिंग और बढ़ते डिजिटल एडिक्शन से जुड़ी बढ़ती चिंता, डिप्रेशन, कम आत्म-सम्मान और तनाव पर भी जोर दिया गया.

डॉ. त्रेहन ने कहा कि मेंटल हेल्थ और बुजुर्गों की देखभाल भारत के लिए जरूरी मुद्दे हैं. 'हमारी आबादी जवान है, लेकिन बूढ़ी भी हो रही है. लाइफस्टाइल और माहौल से जुड़े कारणों से स्ट्रेस का लेवल बढ़ रहा है. देश की पूरी हेल्थ के लिए मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना बहुत जरूरी है.

उन्होंने आगे कहा,'हालांकि हेल्थकेयर बजट में खास आवंटन की जानकारी अभी नहीं दी गई है, लेकिन डॉ. त्रेहन ने कहा कि उन्हें आने वाले दिनों में ज्यादा क्लैरिटी की उम्मीद है. इरादा बहुत सकारात्मक है. अब हम बारीक डिटेल्स का इंतजार कर रहे हैं.'

