ETV Bharat / business

Budget: न्यूक्लियर प्लांट के लिए सामान के आयात पर 2035 तक कोई कस्टम ड्यूटी नहीं

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को केंद्रीय बजट में न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए जरूरी सामान के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट को 2035 तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि भारत 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 GW तक बढ़ाना चाहता है.

संसद के शीतकालीन सत्र में, सरकार ने सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (SHANTI) कानून लागू किया, जो कड़े नियंत्रण वाले सिविल न्यूक्लियर सेक्टर को निजी हिस्सेदारी के लिए खोल देता है.

सीतारमण ने बजट भाषण में कहा, "मैं न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरी सामान के आयात पर मौजूदा बेसिक कस्टम ड्यूटी छूट को साल 2035 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं और इसे सभी न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए बढ़ाऊंगी, चाहे उनकी कैपेसिटी कुछ भी हो."

सीतारमण ने खनिज से भरपूर ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों को माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने में मदद करने का भी प्रस्ताव रखा.

वित्त मंत्रालय ने परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के लिए 24,123.92 करोड़ रुपये दिए हैं, जिसमें से 9966.41 करोड़ रुपये पूंजी खर्च के लिए अलग रखे गए हैं.

स्थानीय मूल्य संवर्धन, विनिर्माण और निर्यात के लिए संचालन समिति (SCALE) के चेयरमैन डॉ. पवन गोयनका ने कहा, "खनिज से भरपूर राज्यों में डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव जरूरी सामग्री को पदार्थ करने, घरेलू वैल्यू चेन को मजबूत करने और रणनीतिक निर्भरता को कम करने की दिशा में सही समय पर उठाया गया कदम है."