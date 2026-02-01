ETV Bharat / business

Budget: न्यूक्लियर प्लांट के लिए सामान के आयात पर 2035 तक कोई कस्टम ड्यूटी नहीं

केंद्र सरकार ने बजट में घोषणा की है कि न्यूक्लियर प्लांट के लिए सामान के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट 2035 तक रहेगी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (ANI)
By PTI

Published : February 1, 2026 at 7:24 PM IST

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को केंद्रीय बजट में न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए जरूरी सामान के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट को 2035 तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि भारत 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 GW तक बढ़ाना चाहता है.

संसद के शीतकालीन सत्र में, सरकार ने सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (SHANTI) कानून लागू किया, जो कड़े नियंत्रण वाले सिविल न्यूक्लियर सेक्टर को निजी हिस्सेदारी के लिए खोल देता है.

सीतारमण ने बजट भाषण में कहा, "मैं न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरी सामान के आयात पर मौजूदा बेसिक कस्टम ड्यूटी छूट को साल 2035 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं और इसे सभी न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए बढ़ाऊंगी, चाहे उनकी कैपेसिटी कुछ भी हो."

सीतारमण ने खनिज से भरपूर ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों को माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने में मदद करने का भी प्रस्ताव रखा.

वित्त मंत्रालय ने परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के लिए 24,123.92 करोड़ रुपये दिए हैं, जिसमें से 9966.41 करोड़ रुपये पूंजी खर्च के लिए अलग रखे गए हैं.

स्थानीय मूल्य संवर्धन, विनिर्माण और निर्यात के लिए संचालन समिति (SCALE) के चेयरमैन डॉ. पवन गोयनका ने कहा, "खनिज से भरपूर राज्यों में डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव जरूरी सामग्री को पदार्थ करने, घरेलू वैल्यू चेन को मजबूत करने और रणनीतिक निर्भरता को कम करने की दिशा में सही समय पर उठाया गया कदम है."

उन्होंने कहा कि घरेलू विनिर्माण और सप्लाई-चेन इंटीग्रेशन को समर्थन करने के लिए लक्षित कस्टम ड्यूटी में छूट से एक अधिक प्रतिस्पर्धी, मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी, जहां कंपनियां भरोसे के साथ निवेश कर सकती हैं और लंबे समय के लिए प्लान बना सकती हैं.

भारत 2025 तक 24 परमाणु ऊर्जा संयंत्र चला रहा है, जिनकी कुल क्षमता लगभग 8780 MW होगी.

हालांकि अभी ऊर्जा मिश्रण (Energy Mix) में परमाणु ऊर्जा का हिस्सा तीन प्रतिशत है, लेकिन सरकार इसे लो-कार्बन बेसलोड पावर (न्यूनतम मांग स्तर) के स्रोत के तौर पर विकसित करने का प्लान बना रही है.

भारत ने 2032 तक 22 GW परमाणु ऊर्जा और 2047 तक 100 GW तक पहुंचने के लिए लंबे लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसमें छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने पर जोर दिया गया है.

