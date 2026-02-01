ETV Bharat / business

बजट 2026: वित्त मंत्री के इस एक फैसले से 'रॉकेट' बनेगा रुपया! शेयर बाजार में बढ़ेगी नकदी

विशेषज्ञों के अनुसार, इस कदम से भारतीय मुद्रा स्थिर होगी और लंबी अवधि के स्थिर निवेश में बढ़ोतरी होगी.

Nirmala Sitaraman
निर्मला सीतारमण. (PTI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 1, 2026 at 4:41 PM IST

Updated : February 1, 2026 at 4:46 PM IST

नई दिल्ली: इक्विटी कैपिटल मार्केट में नकदी (liquidity) बढ़ाने के उद्देश्य से, सरकार ने रविवार को अनिवासी भारतीयों (PROI) को पोर्टफोलियो निवेश योजना के माध्यम से घरेलू शेयरों में निवेश करने की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने केंद्रीय बजट 2026-27 के भाषण में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के तहत यह घोषणा की.

सीतारमण ने अपने भाषण में कहा, "भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तिगत व्यक्तियों (PROI) को पोर्टफोलियो निवेश योजना के माध्यम से सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश करने की अनुमति दी जाएगी. इस योजना के तहत एक व्यक्तिगत PROI के लिए निवेश की सीमा को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है. साथ ही, सभी व्यक्तिगत PROI के लिए कुल निवेश सीमा को मौजूदा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 24 प्रतिशत कर दिया गया है."

विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से विदेशी पूंजी का प्रवाह (inflows) बढ़ाने के साथ-साथ भारतीय मुद्रा को स्थिर करने में भी मदद मिल सकती है. मॉर्निंगस्टार इन्वेस्टमेंट रिसर्च इंडिया में रिसर्च मैनेजर (प्रिंसिपल) हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को घरेलू स्तर पर निवेश की अनुमति देना एक सकारात्मक सुधार प्रतीत होता है.

उन्होंने कहा कि यह भारत के पूंजी बाजार तक पहुंच बढ़ाने, नकदी में सुधार करने और बाजार में भागीदारी को गहरा करने की दिशा में एक कदम साबित हो सकता है. हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस घोषणा के व्यापक प्रभावों का सटीक आकलन अधिक विवरण सामने आने के बाद ही किया जा सकता है.

उन्होंने उल्लेख किया, "जब तक इसके संचालन से जुड़े विवरण सामने नहीं आते, तब तक निवेशकों को इसे निकट भविष्य के बदलाव के बजाय केवल एक दिशात्मक संकेत के रूप में देखना चाहिए."

सलाहकार फर्म BDO India में पार्टनर मनोज पुरोहित ने कहा कि बहुप्रतीक्षित संशोधन का प्रस्ताव अनिवासी भारतीयों के लिए भारतीय पूंजी बाजार को खोलने के उद्देश्य से दिया गया है. उन्होंने आगे कहा कि अनिवासी भारतीय (non-residents) भारतीय पूंजी बाजार की भावनाओं को समझते हैं और उनमें निवेश करने के इच्छुक हैं. यह स्वागत योग्य कदम न केवल विदेशी निवेश के प्रवाह को बढ़ाएगा, बल्कि मुद्रा और पूंजी बाजार को स्थिर करने में भी मदद करेगा.

Dewan PN Chopra & Co के मैनेजिंग पार्टनर ध्रुव चोपड़ा के अनुसार, यह विनियामक बदलाव स्थिर और दीर्घकालिक व्यक्तिगत निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बनाया गया है, ताकि बाजार की निर्भरता अस्थिर संस्थागत 'हॉट मनी' (institutional hot money) पर कम की जा सके.

Last Updated : February 1, 2026 at 4:46 PM IST

इक्विटी कैपिटल मार्केट
शेयर बाजार में नकदी
पोर्टफोलियो निवेश योजना
INVEST IN DOMESTIC EQUITIES
UNION BUDGET 2026

